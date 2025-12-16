Repararea hidroagregatelor de la Paltinu s-a încheiat: „Alimentarea cu apă a populației nu a fost afectată”

Președinte Consiliul Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, a transmis că în noapte de 15 spre 16 decembrie, a stat alături de inginerii care au executat lucrări pentru deblocarea hidroagregatelor Hidroelectrica de la Barajul Paltinu. Virgiliu Nanu a precizat că procedurile au decurs bine și că alimentarea cu apă a populației nu a fost afectată.

„Noaptea trecută am rămas la Barajul Paltinu până spre dimineață, pentru a urmări, pas cu pas, cum se derulează o intervenție tehnică dificilă, așa cum fusese stabilită dinainte.

Am stat lângă specialiști, am urmărit datele, am văzut cum apa cu turbiditate mare este preluată și evacuată controlat, cum valorile scad treptat și cum fiecare decizie este luată exact la momentul potrivit.

Am văzut echipe din instituții diferite, aflate la kilometri distanță unele de altele, lucrând ca un singur mecanism. Multă comunicare, multă rigoare, fără improvizații.

Nu a fost o noapte ușoară. Dar a fost una care a arătat că lucrurile pot funcționa atunci când există plan, coordonare și oameni care își cunosc foarte bine rolul. Alimentarea cu apă a populației nu a fost afectată, iar fiecare etapă a fost parcursă exact așa cum fusese gândită.

Procesul nu s-a încheiat. Mai sunt pași de făcut, pe termen scurt, mediu și lung. Însă ceea ce s-a întâmplat azi-noapte la Paltinu este o dovadă clară că, atunci când informațiile sunt corecte și responsabilitățile sunt asumate, chiar și cele mai sensibile intervenții pot fi gestionate cu cap”. a transmis consilierul județean.

FOTO: Facebook

Recomandarea autorului: