România pierde oameni într-un ritm alarmant. Datele INS arată un dezechilibru grav între viață și moarte. În luna februarie 2026, aproape 10.000 de copii au venit pe lume. În același timp, aproape 20.000 de oameni au murit.

Mai exact, 9.874 de copii s-au născut. În schimb, 19.688 de persoane și-au pierdut viața. Diferența este uriașă. Pentru fiecare copil născut, au murit doi oameni. Sporul natural a fost negativ: minus 9.814 persoane.

Această realitate confirmă un fenomen care nu mai poate fi ignorat. România se depopulează.

Copiii nu sunt feriți de această dramă

Cifrele devin și mai dureroase atunci când privim spre cei mai vulnerabili. În doar o lună, 61 de copii cu vârsta sub un an au murit. În total, la grupa de vârstă 0-4 ani s-au înregistrat 76 de decese.

Chiar dacă numărul pare mic în comparație cu totalul deceselor, fiecare caz spune o poveste tragică. Fiecare copil pierdut înseamnă o familie distrusă.

O țară care îmbătrânește

Majoritatea deceselor se înregistrează la vârste înaintate. Peste 40% dintre cei care au murit aveau peste 80 de ani.

Însă problema reală nu este doar mortalitatea ridicată, ci lipsa unei generații care să o înlocuiască.

Tot mai puțini copii se nasc. Tot mai mulți oameni dispar.

Un semnal de alarmă

Datele sunt clare. România nu doar că îmbătrânește, ci își pierde din populație în fiecare lună. Diferența dintre nașteri și decese nu este o simplă statistică. Este o realitate care va afecta economia, sistemul de pensii și viitorul țării.

