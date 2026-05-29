Rafale puternice de vânt în următoarele ore. ANM a emis cod galben. Care sunt zonele afectate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben pentru intensificări ale vântului, valabil de vineri – ora 10:00 – și până la ora 21.00.

„Pe parcursul zilei de vineri (29 mai) vântul va avea intensificări în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei. La rafală se vor atinge viteze de 50…70 km/h. În Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70….90 km/h”, s-a precizat pe site-ul ANM.

Intervalul 28 mai, ora 10 – 29 mai, ora 23. Pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului.

ANM: „Astăzi și mâine vom avea parte de intensificări ale vântului”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre vreme. Până în această seară, la ora 23:00, este valabilă și o informare meteorologică – instabilitate atmosferică.

Vor mai fi intensificări ale vântului în nord, centru și est și pe arii restrânse în rest. Vântul va sufla cu viteze la rafală, în general, de 45…55 km/h, potrivit ANM.

„Astăzi și mâine vom avea parte de intensificări ale vântului. Vor fi viteze la rafală de 50-70 km/h. La munte, rafalele vor atinge 70-90 km/h. Administrația Națională de Meteorologie a emis mesaje de alertă în acest sens.

Au fost emise o atenționare meteo și un cod galben care vizează intensificări ale vântului.

Sunt valabile pentru zona Maramureșului, pentru cea mai mare parte a Transilvaniei, dar și a Moldovei, precum și pentru nordul Dobrogei.

Mâine ne aflăm sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben. Vizează, de asemenea, intensificări ale vântului.

În atenție se vor afla Maramureșul, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, Oltenia, sudul Banatului și partea de sud-vest a Munteniei”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM.

„Vom avea valori de temperatură în jurul celor normale”

„Din perspectiva ploilor de scurtă durată, astăzi vor fi doar pe suprafețe restrânse. Vor fi în special după-amiaza și la începutul serii, cu o probabilitate destul de mare și în partea de est a teritoriului.

Mâine vor fi ploi de scurtă durată, în special la munte, în partea de est, sud-est și pe arii mai restrânse în rest.

Astăzi vom avea valori de temperatură în jurul celor normale perioadei, în cea mai mare parte a țării. Cele mai mari valori valori – de 27-28° și ușor peste 28° – se vor înregistraîn partea de sud-vest a Olteniei”, a mai precizat, pentru Gândul, meteorologul se serviciu al ANM.

