Prima pagină » Știri » Rafale puternice de vânt în următoarele ore. ANM a emis cod galben. Care sunt zonele afectate

Rafale puternice de vânt în următoarele ore. ANM a emis cod galben. Care sunt zonele afectate

Cristian Lisandru
Rafale puternice de vânt în următoarele ore. ANM a emis cod galben. Care sunt zonele afectate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben pentru intensificări ale vântului, valabil de vineri – ora 10:00 – și până la ora 21.00.

Pe parcursul zilei de vineri (29 mai) vântul va avea intensificări în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei. La rafală se vor atinge viteze de 50…70 km/h. În Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70….90 km/h”, s-a precizat pe site-ul ANM.

Intervalul 28 mai, ora 10 – 29 mai, ora 23. Pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului.

Sursa – ANM

ANM: „Astăzi și mâine vom avea parte de intensificări ale vântului”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre vreme. Până în această seară, la ora 23:00, este valabilă și o informare meteorologică – instabilitate atmosferică.

Vor mai fi intensificări ale vântului în nord, centru și est și pe arii restrânse în rest. Vântul va sufla cu viteze la rafală, în general, de 45…55 km/h, potrivit ANM.

Astăzi și mâine vom avea parte de intensificări ale vântului. Vor fi viteze la rafală de 50-70 km/h. La munte, rafalele vor atinge 70-90 km/h. Administrația Națională de Meteorologie a emis mesaje de alertă în acest sens.

  • Au fost emise o atenționare meteo și un cod galben care vizează intensificări ale vântului.
  • Sunt valabile pentru zona Maramureșului, pentru cea mai mare parte a Transilvaniei, dar și a Moldovei, precum și pentru nordul Dobrogei.
  • Mâine ne aflăm sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben. Vizează, de asemenea, intensificări ale vântului.

În atenție se vor afla Maramureșul, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, Oltenia, sudul Banatului și partea de sud-vest a Munteniei”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM.

„Vom avea valori de temperatură în jurul celor normale”

„Din perspectiva ploilor de scurtă durată, astăzi vor fi doar pe suprafețe restrânse. Vor fi în special după-amiaza și la începutul serii, cu o probabilitate destul de mare și în partea de est a teritoriului.

Mâine vor fi ploi de scurtă durată, în special la munte, în partea de est, sud-est și pe arii mai restrânse în rest.

Astăzi vom avea valori de temperatură în jurul celor normale perioadei, în cea mai mare parte a țării. Cele mai mari valori valori – de 27-28° și ușor peste 28° – se vor înregistraîn partea de sud-vest a Olteniei”, a mai precizat, pentru Gândul, meteorologul se serviciu al ANM.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva” / „România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede”
12:40
Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva” / „România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede”
FLASH NEWS Culmea cinismului. Cu doar câteva ore înainte ca drona rusească să cadă peste blocul din Galați, Ambasada Rusiei certa România. „Niciun răspuns, doar un set tradițional de ștampile de propagandă care distorsionează cursul real al evenimentelor”
10:18
Culmea cinismului. Cu doar câteva ore înainte ca drona rusească să cadă peste blocul din Galați, Ambasada Rusiei certa România. „Niciun răspuns, doar un set tradițional de ștampile de propagandă care distorsionează cursul real al evenimentelor”
FLASH NEWS Ambasadorul Federației Ruse la București, convocat la MAE. Oana Țoiu: „Decizia a fost luată în urma acestui incident de o gravitate majoră”
09:42
Ambasadorul Federației Ruse la București, convocat la MAE. Oana Țoiu: „Decizia a fost luată în urma acestui incident de o gravitate majoră”
EXCLUSIV Cum putea fi evitată prăbușirea dronei pe blocul din Galați. Surse militare, pentru Gândul: „Nu tragi cu tunul după muște”
09:06
Cum putea fi evitată prăbușirea dronei pe blocul din Galați. Surse militare, pentru Gândul: „Nu tragi cu tunul după muște”
REACȚIE Sorin Grindeanu: „Radu Miruță trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice. România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă”
08:36
Sorin Grindeanu: „Radu Miruță trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice. România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă”
ANALIZĂ Shaorma a fost detronată. Produsul pe care românii îl comandă o dată la 4 secunde. În 2025 s-au vândut aproape 8 milioane de porţii
15:07
Shaorma a fost detronată. Produsul pe care românii îl comandă o dată la 4 secunde. În 2025 s-au vândut aproape 8 milioane de porţii
Mediafax
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
Digi24
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
Cancan.ro
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ungaria vrea România în Grupul de la Vișegrad. Avertisment din Elveția: „Să nu se folosească de acest format pentru influență”
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
Cancan.ro
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cum poți câștiga o autorulotă pentru prețul unei cafele?
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
O funcție corporală vitală ar putea ascunde mai mulți factori de risc ai demenței
SCANDALOS Patrick André de Hillerin: Dacă am fi fost prinși într-un război, până acum eram morți, cu facturile achitate pe piept
13:00
Patrick André de Hillerin: Dacă am fi fost prinși într-un război, până acum eram morți, cu facturile achitate pe piept
FLASH NEWS Viktor Orbán cere noului guvern maghiar să „se abțină de la orice pas către politica pro-război” după incidentul de la Galați
12:31
Viktor Orbán cere noului guvern maghiar să „se abțină de la orice pas către politica pro-război” după incidentul de la Galați
ALERTĂ Premierul demis se întoarce de urgență, de la Chișinău, cu un avion Spartan
12:29
Premierul demis se întoarce de urgență, de la Chișinău, cu un avion Spartan
FLASH NEWS Ambasadorul SUA la NATO, mesaj de solidaritate cu România, după prăbușirea dronei rusești. „Vom apăra fiecare centimetru din teritoriu”
12:27
Ambasadorul SUA la NATO, mesaj de solidaritate cu România, după prăbușirea dronei rusești. „Vom apăra fiecare centimetru din teritoriu”
REACȚIE Kelemen Hunor, după incidentul cu drona din Galați: „Este inacceptabil ca dronele să survoleze nestingherite teritoriul României”
12:26
Kelemen Hunor, după incidentul cu drona din Galați: „Este inacceptabil ca dronele să survoleze nestingherite teritoriul României”
EDITORIAL Patrick André de Hillerin: Drobul de sare s-a prăbușit pe un bloc din Galați
12:11
Patrick André de Hillerin: Drobul de sare s-a prăbușit pe un bloc din Galați

Cele mai noi

Trimite acest link pe