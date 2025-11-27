Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să anunț vecinii”

Alex, un român stabilit de ani buni în Elveția a povestit cum arată viața în Zürich, comparativ cu România.

El s-a mutat acolo în 2017, iar de anul trecut locuiește cu iubita lui într-un apartament închiriat pentru care plătesc aproximativ 3.500 de franci pe lună. Chiria include toate utilitățile, însă nu și curentul, pe care îl achită o dată la trei sau șase luni.

Diferențele de trai dintre România și Elveția

Factura variază între 300 și 400 de franci, iar anual se face recalcularea care poate să aducă costuri suplimentare dacă ai consumat mai mult decât estimarea inițială.

Locuința are aproape 90 de metri pătrați, trei camere, două băi, un balcon și o bucătărie open space integrată în living. În Zürich, la fel ca în multe alte orașe din Elveția, apartamentele sunt închiriate nemobilate, ceea ce poate aduce o provocare, dar și libertatea de a amenaja după propriul gust.

Mobilarea apartamentului a durat aproape șase luni, atât din cauza costurilor ridicate, cât și pentru că au vrut să cumpere obiectele treptat. Au găsit piese de mobilier aproape noi pe platforme similare cu OLX, la aproape jumătate de preț.

Cum a fost adaptarea la Elveția

Alex a mărturisit că integrarea administrativă a fost simplă. A primit și ghiduri detaliate despre tot ce avea nevoie, însă partea grea a venit când a început să descopere diferențele culturale și regulile stricte ale locuirii în Elveția.

Reciclarea, de exemplu, este un întreg sistem în sine. În aproape fiecare clădire există puncte de colectare a sticlelor, care trebuie sortate pe culori: alb, verde și maro. Există containere pentru aluminiu, pentru haine și chiar o aplicație dedicată în care poți verifica calendarul de colectare.

Una dintre cele mai ingenioase soluții este un tramvai special pentru reciclarea obiectelor voluminoase – de la electronice, la electrocasnice sau chiar saltele. Este un concept care l-a surprins pe Alex, dar care, odată înțeles, i s-a părut extrem de util și eficient.

Chiar dacă totul este mult mai scump decât în România, salariile sunt raportate corect la costurile vieții, iar Alex afirmă că a devenit mai responsabil și mai atent la tot ce îl înconjoară. Traficul este aproape inexistent, iar transportul public face ca orice deplasare să fie rapidă și comodă.