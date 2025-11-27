Prima pagină » Social » Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să anunț vecinii”

Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să anunț vecinii”

27 nov. 2025, 18:02, Social
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să anunț vecinii”

Alex, un român stabilit de ani buni în Elveția a povestit cum arată viața în Zürich, comparativ cu România.

El s-a mutat acolo în 2017, iar de anul trecut locuiește cu iubita lui într-un apartament închiriat pentru care plătesc aproximativ 3.500 de franci pe lună. Chiria include toate utilitățile, însă nu și curentul, pe care îl achită o dată la trei sau șase luni.

Diferențele de trai dintre România și Elveția

Factura variază între 300 și 400 de franci, iar anual se face recalcularea care poate să aducă costuri suplimentare dacă ai consumat mai mult decât estimarea inițială.

Locuința are aproape 90 de metri pătrați, trei camere, două băi, un balcon și o bucătărie open space integrată în living. În Zürich, la fel ca în multe alte orașe din Elveția, apartamentele sunt închiriate nemobilate, ceea ce poate aduce o provocare, dar și libertatea de a amenaja după propriul gust.

Mobilarea apartamentului a durat aproape șase luni, atât din cauza costurilor ridicate, cât și pentru că au vrut să cumpere obiectele treptat. Au găsit piese de mobilier aproape noi pe platforme similare cu OLX, la aproape jumătate de preț.

Cum a fost adaptarea la Elveția

Alex a mărturisit că integrarea administrativă a fost simplă. A primit și ghiduri detaliate despre tot ce avea nevoie, însă partea grea a venit când a început să descopere diferențele culturale și regulile stricte ale locuirii în Elveția.

Reciclarea, de exemplu, este un întreg sistem în sine. În aproape fiecare clădire există puncte de colectare a sticlelor, care trebuie sortate pe culori: alb, verde și maro. Există containere pentru aluminiu, pentru haine și chiar o aplicație dedicată în care poți verifica calendarul de colectare.

Una dintre cele mai ingenioase soluții este un tramvai special pentru reciclarea obiectelor voluminoase – de la electronice, la electrocasnice sau chiar saltele. Este un concept care l-a surprins pe Alex, dar care, odată înțeles, i s-a părut extrem de util și eficient.

Chiar dacă totul este mult mai scump decât în România, salariile sunt raportate corect la costurile vieții, iar Alex afirmă că a devenit mai responsabil și mai atent la tot ce îl înconjoară. Traficul este aproape inexistent, iar transportul public face ca orice deplasare să fie rapidă și comodă.

Recomandarea video

Citește și

LIFESTYLE Obiceiurile pe care este bine să le ai vinerea. Atrag iubire și prosperitate
16:39
Obiceiurile pe care este bine să le ai vinerea. Atrag iubire și prosperitate
ADMINISTRAȚIE Fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica, soluția lui Daniel Băluță pentru un preț al gigacaloriei mai mic
14:51
Fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica, soluția lui Daniel Băluță pentru un preț al gigacaloriei mai mic
VIDEO Scăderea prețului la energia electrică nu a fost introdusă în ședința CSAT pentru că Ilie Bolojan nu a dat „un aviz formal”/ Ministrul Energiei: Propunerea a ajuns și la Nicușor Dan
13:38
Scăderea prețului la energia electrică nu a fost introdusă în ședința CSAT pentru că Ilie Bolojan nu a dat „un aviz formal”/ Ministrul Energiei: Propunerea a ajuns și la Nicușor Dan
Gândul de Vreme Ceață, vânt, ploi și din ce în ce mai frig. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM pentru Gândul: „S-a emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ”
10:42
Ceață, vânt, ploi și din ce în ce mai frig. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM pentru Gândul: „S-a emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ”
Mediafax
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
Digi24
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
Cancan.ro
Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au aflat că este româncă
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
Cum arată din dronă lotul autostrăzii A7 care se deschide azi complet traficului
Mediafax
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța Vasilescu: Am primit 142.687 de voturi din toată lumea
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
În urmă cu 45.000 de ani, un grup de neanderthalieni mânca femei și copii