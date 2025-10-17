Salariile badantelor și ale menajerelor, comparate de INPS. Ce categorie câștigă mai mult

Ierarhiile salariale din munca domestică din Italia se schimbă. Modificările au loc pe fondul îmbătrânirii populației, cererea de îngrijire la domiciliu este tot mai mare.

Potrivit datelor recente ale observatorului Institutului Național de Asigurări Sociale (INPS), în 2024 badantele au depășit pragul de 50% din totalul lucrătorilor domestici angajați cu forme legale.

Ce salarii au badantele în Italia

Îngrijitorii de bătrâni reprezintă rolul cel mai popular în sectorul domestic, depășind și menajerele, dar și alte ocupații casnice (majordomi, bone).

Pentru 65% dintre lucrători sunt străini, majoritatea provenind din Europa de Est – în special din România, Republica Moldova, Bulgaria și Georgia.

Structura demografică a forței de muncă se modifică: peste 25% dintre badante au peste 60 de ani, iar mai puțin de 2% au sub 25 de ani.

Diferența de plată este semnificativă: în 2024, o menajeră a încasat, în medie, 7.800 de euro brut pe an (cu variații de la cazuri rare peste medie până la numeroase situații sub 5.000 de euro brut anual), în timp ce o îngrijitoare de bătrâni a primit aproximativ 10.062 de euro.

Ce avans salarial s-a înregistrat

Avansul salarial – aproape 29% în favoarea îngrijitorilor de bătrâni – are ca explicație, pe de o parte, nivelul de încadrare mai ridicat stabilit prin Contractul colectiv național de muncă (CCNL) pentru acest tip de muncă, iar pe de altă parte de volumul mai mare de ore lucrate.

Îngrijitorii de bătrâni lucrează, în medie, mai mult decât menajerele: aproximativ 29 de ore pe săptămână, față de mai puțin de 25 de ore pe săptămână în cazul menajerelor.

În paralel, sectorul rămâne afectat de munca nedeclarată, autorii subliniind că, pe lângă lucrătorii înregistrați, există încă numeroși lucrători „la negru”, în special în zona îngrijirii persoanelor vârstnice.

Creșterea numărului de vârstnici și presiunea economică asupra familiilor — în care adesea ambii soți muncesc — alimentează cererea de îngrijire la domiciliu.

Pentru mulți, soluția rămâne angajarea unui îngrijitor de bătrâni, ceea ce consolidează ponderea și nivelul salarial al acestei profesii în întregul sector al muncii domestice.

