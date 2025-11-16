Sara, fetița de doi ani care a murit la stomatolog, a fost înmormântată. Mama copilei a cedat și nu a putut să o conducă pe ultimul drum

Sara, fetița de doi ani care a murit pe scaunul stomatologului în timp ce trebuia să fie supusă unei intervenţii pentru tratarea a două carii, a fost înmormântată la Câmpulung Muscel. Mama sa, doborâtă de durere, nu a putut să o conducă pe ultimul drum.

Ceremonia de înmormântare a fetiței de doi ani a avut loc într-un cadru restrâns, în locul natal, județul Argeș. După slujbă, tatăl Sarei și-a strigat durerea.

„Ne-a nenorocit. Deci, m-a nenorocit şi pe mine, şi pe soţie. Soţia nu a putut să participe la funeralii, n-am ce să vă spun mai mult de atât. Ancheta este în curs de desfăşurare, eu am declarat aseară tot ce s-a întâmplat acolo, că n-am fost prezent acolo, soţia a fost prezentă”, a spus tatăl fetiței de doi ani care a murit într-o clinică de stomatologie.

O fetiță de doi ani a murit într-un cabinet stomatologic neautorizat

O fetiţă de doi ani a murit pe scaunul stomatologului în timp ce trebuia să fie supusă unei intervenţii pentru tratarea a două carii. Copila a fost anesteziată şi a intrat în stop cardio respirator. Timp de aproximativ două ore, medicii au încercat să o resusciteze. Din nefericire, decesul a fost declarat în jurul orei 20:15.

Fetița ar fi intrat în cabinet la ora 17:06, spun părinții acesteia. După câteva zeci de minute de la începerea procedurii, copila ar fi început să dea semne de instabilitate și, în scurt timp, a intrat în stop cardio-respirator. Tot ei au mărturisit că au fost anunțați de cele întâmplate abia după o oră.

Părinţii copilei au spus că aceasta a mai trecut în urmă cu un an printr-o astfel de intervenţie. La acel moment însă, analizele făcute înaintea procedurii au fost bune. Joi, în ziua intervenției, unele analize efectuate înainte ca fetița să meargă la dentist nu ieşiseră bine. Tatăl copilei a povestit că soţia sa a informat stomatologul că unele analize ale fetiţei au ieşit în afara intervalului de referinţă. Chiar și în aceste condiții, i s-a spus să se prezinte la intervenţie.

DSP: Clinica de stomatologie nu avea autorizație sanitară de funcționare

Conform unui comunicat emis sâmbătă de DSP, reprezentanții clinicii stomatologice au făcut cerere pentru avizele necesare încă din luna mai, însă nu au trimis dosarul complet nici până în ziua de astăzi. SC Crystal Dental Clinic SRL are autorizație sanitară de funcționare pentru punctul de lucru din Str. Olteni din București, dar nu și pentru cel din Str. Cluceru Udricani, acolo unde fetița de doi ani a murit.

„În anul 2025 a fost emisă de către DSPMB notificarea de asistență de specialitate nr. 327/2005/16.05.2025 (care nu reprezintă autorizație sanitară de funcționare) pentru punctul din Str. Cluceru Udricani nr. 20, sector 3, pentru tratament de specialitate adresat pacienților copii, cu structură funcțională: cabinete de medicină dentară cu inhalosedare/analgosedare, cu ATI – terapia durerii, cu RX dentar și 2 săli postinhalosedare pentru supraveghe”, se arată în comunicatul DSP.

Actele necesare pentru a obține autorizația sanitară de funcționare nu au fost depuse la dosar.

„La data de 16.05.2025, SC Crystal Dental Clinic SRL a depus la instituția noastră dosarul pentru emiterea ASF. În urma evaluării obiectivului și analizei documentelor depuse la dosar, a fost solicitată completarea dosarului cu următoarele documente: certificatul de avizare emis de Colegiul Medicilor Stomatologi București, certificatul de avizare emis de către Colegiul Medicilor București pentru specialitatea ATI, procedura de inhalosedare și analgosedare și certificatul de înregistrare a activității în domeniul nuclear emis de CNCAN pentru radiologia dentară. Până la data prezentei, documentele menționate anterior nu au fost depuse”, precizează DSP.

