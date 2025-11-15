Cazul care a zguduit România. Moartea fetiței de doi ani, într-un cabinet stomatologic neautorizat, putea fi evitată

O fetiţă de doi ani a murit pe scaunul stomatologului în timp ce trebuia să fie supusă unei intervenţii pentru tratarea a două carii. Copila a fost anesteziată şi a intrat în stop cardio respirator. Timp de aproximativ două ore, medicii au încercat să o resusciteze. Din nefericire, decesul a fost declarat în jurul orei 20:15.

Fetița ar fi intrat în cabinet la ora 17:06, spun părinții acesteia. După câteva zeci de minute de la începerea procedurii, copila ar fi început să dea semne de instabilitate și, în scurt timp, a intrat în stop cardio-respirator. Tot ei au mărturisit că au fost anunțați de cele întâmplate abia după o oră.

Părinţii copilei spun că aceasta a mai trecut în urmă cu un an printr-o astfel de intervenţie. La acel moment însă, analizele făcute înaintea procedurii au fost bune. Joi, în ziua intervenției, unele analize efectuate înainte ca fetița să meargă la dentist nu ieşiseră bine.

Tatăl copilei a povestit că soţia sa a informat stomatologul că unele analize ale fetiţei au ieşit în afara intervalului de referinţă. Chiar și în aceste condiții, i s-a spus să se prezinte la intervenţie.

„A semnat soţia, dar ştiam ce îi face, adică nu am venit că nu ştiam. Noi am spus, are mesaje soţia cu doamna doctor pe Whatsapp unde i-a spus că mai bine ar fi să schimbăm programarea, şi doamna doctor i-a zis că nu, că să vină că este ok.

I-a spus că vorbeşte astăzi (joi – n.red.) cu doamna anestezistă și i-a spus că este în regulă, că poate să vină că nu afectează cu nimic acele analize, acele valori mai mari. La ficat au ieșit valori de șase ori mai mari.

Noi am fost iarăşi, am făcut un set de analize, că am zis că poate au ieşit rău la centrul unde am recoltat, între timp ne-au sunat să venim, că a spus că nu este nicio problemă, i-a dat şi mesaj, i-a spus că este în regulă şi soţia a venit. După 20 de minute după ce a sedat-o, a anesteziat-o, copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-a anunţat abia după o oră şi ceva. Și ambulanţa la fel, a venit după o oră şi ceva”, a explicat bărbatul.

18:41, primul apel la 112

Potrivit Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), primele două solicitări au fost preluate la ora 18:41 și la ora 18:51, fiind semnalată o urgență medicală pentru o persoană inconștientă, la un cabinet stomatologic din Sectorul 3.

„Primele două solicitări au fost preluate la ora 18:41 și la ora 18:51, fiind semnalată o urgență medicală pentru o persoană inconștientă, la un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al municipiului București. Cazurile au fost transferate în aproximativ un minut, spre competentă soluționare, către dispeceratele ISU-SMURD, Ambulanță și Poliție, în conformitate cu indexul de incidente al Metodologiei privind cooperarea agențiilor specializate de intervenție și a altor entități cu competențe în domeniu, pentru preluarea și gestionarea urgențelor primite prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență.

Totodată, la ora 19:49, printr-un alt apel la 112 a fost solicitat un echipaj de Poliție în legătură cu același caz. Apelul a fost transferat către Poliție, ISU-SMURD și Ambulanță”, se arată într-un răspuns al Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), pentru Euronews România.

Decesul a fost declarat în jurul orei 20:15.

Reacţia clinicii stomatologice: „Suntem profund şocaţi şi devastaţi”

„Suntem profund şocaţi şi devastaţi de tragicul incident petrecut astăzi (joi – n.red.) în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuată unui pacient copil. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuţa a suferit un stop cardio-respirator ireversibil”, a transmis clinica stomatologică, într-un comunicat de presă reprezentanții Crystal Dental Clinic.

Raportul preliminar făcut de Inspecția Sanitară de Stat arată că această clinică stomatologică în care a murit copila de doar doi ani nu respecta protocoalele și avea probleme cu autorizațiile.

Mesajul tranșant al ministrului Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că din informaţiile preliminare pe care le are de la echipa sa care face verificări la clinica stomatologică din Bucureşti reiese că autorizaţiile nu au fost emise corespunzător.

„Ce vă spun eu, din punct de vedere administrativ, este că avem încă o clinică care nu funcţionează corespunzător, care funcţionează improvizat şi care nu respectă normative.

Sigur, nu am încă un raport final, dar din ce ştiu de la echipa mea care se află la faţa locului există spaţii care nu respectă normativul şi legislaţia în vigoare cu privire la funcţionarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă, mă rog, anestezie generală în afara spitalului. Revin sau ajungem din nou la aceeaşi problemă pe care am avut-o şi pe care am spus-o acum câteva săptămâni în conferinţa de presă, avize emise ilegal, clinici private care funcţionează în afara legii, protocoale care nu sunt respectate şi, la finalul zilei, mor oameni”, a precizat ministrul.

Alexandru Rogobete a amintit că a inițiat cel mai mare control din ultimii 20 de ani, la nivel național. În cadrul acestuia, Direcţiile de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat verifică toate clinicile private în care există cel puţin o sală de operaţie.

„Până în acest moment vă spun că am închis peste 20 de clinici private şi am sancţionat peste 30 de clinici, când spun sancţionat mă refer la sancţiuni consistente. O să spun ceva care poate o să pară deplasat şi mă uit la toţi care se uită la noi şi mă refer la cei care au aceste clinici şi cabinete private la colţul blocului, la colţul parterului, marea lor majoritate improvizate: oameni buni, închideţi-vă voi clinicile dacă ştiţi că nu funcţionaţi în regulă, ca să nu vin eu să le închid”, a spus ministrul.

DSP: Clinica de stomatologie nu avea autorizație sanitară de funcționare

Conform unui comunicat emis sâmbătă de DSP, reprezentanții clinicii stomatologice au făcut cerere pentru avizele necesare încă din luna mai, însă nu au trimis dosarul complet nici până în ziua de astăzi. SC Crystal Dental Clinic SRL are autorizație sanitară de funcționare pentru punctul de lucru din Str. Olteni din București, dar nu și pentru cel din Str. Cluceru Udricani, acolo unde fetița de doi ani a murit.

„În anul 2025 a fost emisă de către DSPMB notificarea de asistență de specialitate nr. 327/2005/16.05.2025 (care nu reprezintă autorizație sanitară de funcționare) pentru punctul din Str. Cluceru Udricani nr. 20, sector 3, pentru tratament de specialitate adresat pacienților copii, cu structură funcțională: cabinete de medicină dentară cu inhalosedare/analgosedare, cu ATI – terapia durerii, cu RX dentar și 2 săli postinhalosedare pentru supraveghe”, se arată în comunicatul DSP.

Actele necesare pentru a obține autorizația sanitară de funcționare nu au fost depuse la dosar.

„La data de 16.05.2025, SC Crystal Dental Clinic SRL a depus la instituția noastră dosarul pentru emiterea ASF. În urma evaluării obiectivului și analizei documentelor depuse la dosar, a fost solicitată completarea dosarului cu următoarele documente: certificatul de avizare emis de Colegiul Medicilor Stomatologi București, certificatul de avizare emis de către Colegiul Medicilor București pentru specialitatea ATI, procedura de inhalosedare și analgosedare și certificatul de înregistrare a activității în domeniul nuclear emis de CNCAN pentru radiologia dentară. Până la data prezentei, documentele menționate anterior nu au fost depuse”, precizează DSP.

Clinica de stomatologie a mai fost amendată la începutul anului

Clinica de stomatologie, în care copila de doi ani a murit, a mai fost amendată la începutul acestui an cu 20.000 lei pentru neefectuarea sterilizării instrumentarului, potrivit Digi24.

Colegiul Medicilor Stomatologi a început o anchetă disciplinară

Biroul executiv al Colegiului Medicilor Stomatologi din București a anunțat, vineri, deschiderea unei anchete disciplinare cu privire la cazul fetiței care a murit într-o clinică stomatologică din Capitală.

„Colegiul Medicilor Stomatologi din București s-a autosesizat în cazul intervenției medicale care a dus la decesul unui pacient în vârstă de 2 ani. În urma ședinței Biroului executiv de astăzi, va fi demarată cercetarea disciplinară. La finalizarea procedurii derulate de Comisia de Disciplină, rezultatele vor fi comunicate public”, au precizat reprezentanții Colegiului Medicilor Stomatologi din București

Cazul, preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a preluat cazul fetiței care a murit la clinica de stomatologie și a confirmat că micuța ar fi avut afecțiuni medicale preexistente complexe, potrivit primului raport medico-legal. Dosarul a fost deschis iniţial de Parchetul Judecătoriei Sectorului 3.

RECOMANDAREA AUTORULUI: