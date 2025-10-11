Prima pagină » Social » Satul pitoresc care îți oferă 20.000 de euro doar pentru a te muta acolo. Unde se află

11 oct. 2025, 19:45, Social
Autoritățile unui sat pitoresc din inima Toscanei, Radicondoli, oferă până la 20.000 de euro celor care doresc să se mute acolo. Beneficii sunt puse la dispoziție și pentru cei care vor să locuiască în chirie.

Cu dealuri și planații de măslini, dar și podgoriile sale impunătoare, Radicondoli arată ca imaginea Toscanei regăsită pe cărțile poștale.

În spatele zidurilor de piatră și al străzilor liniștite, micul sat medieval de lângă Siena se depopulează de ani de zile.

Odată găzduind aproximativ 3.000 de locuitori, Radicondoli numără acum doar 966. Aproximativ 100 din cele 450 de case ale sale stau goale. Oficialii locali încearcă acum să inverseze acest declin – oferind bani.

Bani pentru a te muta în Toscana

În 2023, Radicondoli a lansat un program care oferă până la 20.000 de euro, sau aproape 23.000 de dolari, oricui vrea să cumpere o casă și să locuiască în una dintre locuințele sale goale, împreună cu încă 6.000 de euro în contribuții pentru cheltuieli precum încălzirea și transportul.

Anul acesta, orașul a extins planul. În loc să ajute doar cumpărătorii, programul va acoperi acum jumătate din chiria pe primii doi ani pentru noii chiriași, până la începutul anului 2026.

„Schema de locuințe, lansată inițial acum doi ani, este consolidată”, spune primarul Francesco Guarguaglini, originar din Radicondoli.

„Am alocat peste 400.000 de euro (465.000 de dolari) anul acesta pentru a sprijini achizițiile și închirierile de locuințe noi, alături de alte măsuri cheie, cum ar fi ajutorul financiar pentru studenți, navetiști și abonați la energie verde.”

Prețurile încep de la aproximativ 50.000 de euro pentru unitățile mai mici și urcă la 100.000 de euro sau mai mult pentru casele mai mari. Majoritatea sunt într-o stare destul de bună, spune primarul, dar câteva ar putea avea nevoie de aproximativ 10.000 de euro pentru renovare.

Asta înseamnă că un cumpărător care utilizează bonusul integral de 20.000 de euro își va putea cumpăra un apartament mic pentru aproximativ 30.000 de euro sau 35.000 de dolari. Și chiriașii pot beneficia. O casă de 60 până la 80 de metri pătrați, care costă în mod normal aproximativ 400 de euro pe lună, ar scădea la 200 de euro sub subvenție.

