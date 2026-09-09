Haosul continuă pe aeroporturile din Marea Britanie, unde peste 170 de zboruri au fost anulate miercuri dimineață, lăsând zeci de mii de pasageri blocați, relatează France24. Perturbările majore sunt provocate de o defecțiune tehnică severă la sistemul de control al traficului aerian, o avarie apărută încă de marți pe care autoritățile aeronautice britanice (NATS) se străduiesc și acum să o remedieze complet.

Surs video: X/@BGatesIsaPyscho

Site-ul de urmărire a avioanelor FlightRadar24 a anunțat că 177 de zboruri programate pentru miercuri au fost deja anulate, după ce, marți, au fost anulate 1.300 de zboruri către și dinspre aeroporturile din Marea Britanie.

Sondaj Gândul După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Aproape toate zborurile afectate recent erau la Heathrow, cel mai aglomerat aeroport din Marea Britanie, situat în Londra, a scris FlightRadar24 pe X.

Serviciile Naționale de Trafic Aerian (NATS) au declarat că încă lucrează la remedierea perturbărilor apărute în urma unei „probleme de sistem”.

„A fost o redresare extrem de complexă, care a creat dificultăți pentru întreaga rețea aeriană, iar revenirea la normal va dura ceva timp”, a declarat NATS într-o postare pe X marți seara.

Presa din UK a relatat că ministrul britanic al Transporturilor, Heidi Alexander, se va întâlni miercuri cu directorul NATS, Martin Rolfe.

Surs video: X/@BGatesIsaPyscho

Rolfe a declarat pentru postul britanic Sky News că își asumă „întreaga responsabilitate”, dar a refuzat să precizeze dacă ia în considerare demisia din funcție.

Ministrul Transporturilor, Alexander, a declarat mai devreme pe X că „dorește să primească asigurări că se vor trage învățăminte și că sistemele care susțin aviația sunt la înălțimea sarcinii”.

Însă directorul operațional al Ryanair, Neal McMahon, și-a reiterat apelurile pentru demiterea lui Rolfe, acuzându-l că a „dezamăgit din nou călătorii din Marea Britanie”.

„Ajunge, e timpul ca guvernul britanic să intervină… și să numească la conducere pe cineva care să se descurce cu treaba asta.”

Haosul din traficul aerian survine în urma unei defecțiuni tehnice din iulie anul trecut, care a dus la anularea a zeci de zboruri către și dinspre Marea Britanie, stârnind furia șefilor companiilor aeriene.

Sursă video: X/@are_eb

În 2023, Marea Britanie s-a confruntat cu cea mai gravă defecțiune a sistemelor aeriene din ultimii ani, peste 700.000 de pasageri fiind afectați după ce sute de zboruri au fost întârziate sau anulate.

Aeroportul Gatwick a anunțat miercuri dimineață că zborurile au fost reluate, deși a avertizat că va dura ceva timp până când operațiunile vor reveni la normal.

Aeroporturile din Liverpool, Birmingham și Edinburgh au fost, de asemenea, afectate, în timp ce Aeroportul din Dublin, din Irlanda, a declarat că a anulat zeci de zboruri.

Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair a declarat că peste 65.000 dintre pasagerii săi au fost afectați de această situație și că a anulat peste 50 de zboruri.

Echipa Arsenal, care urma să joace miercuri împotriva echipei Napoli în Liga Campionilor, în orașul din sudul Italiei, a fost nevoită să anuleze conferința de presă dinaintea meciului, după ce zborul echipei a suferit o întârziere.