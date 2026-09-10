Prima pagină » Justiție » Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu rămâne definitiv cu condamnarea de doi ani cu suspendare, trei ani de încercare și interdicția de a conduce

Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu rămâne definitiv cu condamnarea de doi ani cu suspendare, trei ani de încercare și interdicția de a conduce

Catalin Lupasteanu
Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu rămâne definitiv cu condamnarea de doi ani cu suspendare, trei ani de încercare și interdicția de a conduce
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, Dumitrescu Badea Ilie rămâne cu condamnarea de 2 ani cu suspendare și 3 ani de încercare dar și interdicția de a conduce pe drumurile publice, 3 ani după ce se considera executată pedeapsa de doi ani, după ce instanța a respins, definitiv, apelul procurorilor la decizia judecătoriei.

„Decizia penală nr.1370/A din 10.09.2026 – În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b) C.proc.pen. respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, împotriva sentinței penale nr. 438/20.04.2026, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, în dosarul nr. 53689/299/2025.

Sondaj Gândul

După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În temeiul art. 424 alin. 2 C.proc.pen. rap. la art. 241 alin. 1 lit. c C.proc.pen. măsura preventivă a controlului judiciar dispusă față de intimatul inculpat D.B.I încetează de drept.

În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Definitivă.

Pronunțată, prin punerea hotărârii la dispoziția părții și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 10.09.2026”, se arată în decizia definitivă a CAB.

Inițial, în 20 aprilie 2026, Judecătoria Sectorului 1 București stabilea condamnarea la o pedeapsă cu suspendare de doi ani a fiului fostului internațional și totodată un termen de încercare.

Dumitrescu Badea-Ilie, cunoscut drept Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, a primit luni, 20 aprilie 2026 un termen de supraveghere de 3 ani. La acel moment procurorii au declarat apel iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel București.

În temeiul art. 338 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 396 alin. (1), (2) și (10) C. proc. pen., condamnă pe inculpatul Dumitrescu Badea-Ilie, …, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracțiunii de părăsire a locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor producerii acestuia.

În temeiul art. 67 alin. (1) C. penal, interzice inculpatului Dumitrescu Badea Ilie exerciţiul dreptului prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. i) C. pen., respectiv dreptul de a conduce pe drumurile publice orice vehicule pentru care este necesară deţinerea permisului de conducere, pe o durată de 3 ani, care se va executa în condițiile art. 68 alin. 1 lit. b) C. penal, respectiv de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

În temeiul art. 65 alin. (1) rap. art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea dreptului de a conduce pe drumurile publice orice vehicule pentru care este necesară deţinerea permisului de conducere, care va fi executată numai în cazul revocării sau anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 91 C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei de 2 ani închisoare sub supraveghere, iar în temeiul art. 92 alin. 1 C. pen. stabilește un termen de supraveghere de 3 ani, care se calculează, conform art. 92 alin. 2 C. pen., de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune București, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței şi orice deplasare care depășește 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. (3) C. pen., obligă pe inculpat ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 120 zile, la una dintre următoarele două instituţii: Arhiepiscopiei Bucureștilor sau Fundația pentru Promovarea Sancțiunilor Comunitare, în conformitate cu dispozițiile art. 404 alin. (2) Cod proc. pen. şi ale art. 57 din Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, instituție ce urmează a fi desemnată de către Serviciul de Probațiune București după evaluarea inculpatului.

În temeiul art. 94 alin. 1 C. pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute la art. 93 alin. (1) lit. c)-e) se vor comunica Serviciului de Probațiune București.

În temeiul art. 94 alin. 2 C.p en., supravegherea executării muncii în folosul comunității dispuse în temeiul art. 93 alin. 3 C. pen. se va face de către Serviciul de Probațiune București.

În temeiul art. 94 alin. 3 C.pen., Serviciul de Probațiune București va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea muncii neremunerate în folosul comunității prevăzute de art. 93 alin. 3 C. pen.

În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 2 C. proc. pen. şi art. 91 alin. (4) C. pen., atrage atenția inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei în regim de detenție în cazul nerespectării, cu rea-credință, pe parcursul termenului de supraveghere, a măsurilor de supraveghere sau a obligațiilor impuse ori stabilite de lege până la expirarea termenului de supraveghere sau în cazul săvârșirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a) C. proc. pen. şi art. 72 alin. 1 C.pen., constată că inculpatul Dumitrescu-Badea Ilie a fost reținut, arestat preventiv și arestat la domiciliu în prezenta cauză, de la data de 16.09.2025 și până la data de 08.11.2025.

În temeiul art. 404 alin. (4) lit. b) C. proc. pen. și art. 399 alin. (1) C. proc. pen., dispune menținerea măsurii preventive a controlului judiciar, luată față de inculpatul Dumitrescu Badea-Ilie prin încheierea Judecătoriei Sectorului 1 București din data de 06.11.2025, în dosarul de urmărire penală nr. 8307/160/P/2025.

Executorie în ceea ce privește dispoziția de menținere a măsurii controlului judiciar conform art. 399 alin. (4) Cod procedură penală.

În temeiul art. 274 alin. 1 C. proc. pen., obligă inculpatul la plata sumei de 4500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 3000 de lei reprezintă cheltuieli judiciare stabilite pentru faza de urmărire penală.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 1 București, potrivit art. 409-410 Cod procedură penală.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților și a procurorului prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 20.04.2026”, a stabilit magistratul Judecătoriei Sectorului 1 în 20 aprilie.

Toto Dumitrescu nu va putea să conducă timp de 3 ani

Vă reamintim că această condamnare a survenit în urma unui fapt petrecut pe 14 septembrie 2025, în jurul orei 13:05. Atunci, a fost produs un accident rutier la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii din Sectorul 1 al Capitalei.

O șoferiță în vârstă de 23 de ani, în urma incidentului rutier, a fost rănită și transportată la spital, iar un alt autoturism a fost avariat.

Tot atunci, după producerea accidentului, tânărul de 28 de ani a plecat pe jos de la locul incidentului. El a fost găsit la aproape 48 de ore, de oamenii legii, într-o locuință. A fost cerută, atunci, o expertiză la INML. În urma ei, Toto Dumitrescu primise un rezultat pozitiv la consumul de cocaină. El a declarat că nu consumase substanțe interzise.

În 2021, tânărul mai fusese condamnat la 8 luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, arată Mediafax.

Potrivit instanței, lui Toto Dumitrescu i-a fost suspendat dreptul de a conduce un vehicul pe o perioadă de 3 ani. Așa cum arată legea, tânărul de 28 de ani, în timpul termenului de supraveghere, este obligat să se prezinte la Serviciul de Probațiune București și să anunțe orice modificare (schimb de domiciliu / job).

De asemenea, tânărul actor va fi obligat să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității. El mai trebuie să facă parte dintr-un program de reintegrare socială.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE VIDEO | Președintele Consiliului Județean Vaslui, audiat la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos. „Am fost invitat, nu chemat”
10:15
VIDEO | Președintele Consiliului Județean Vaslui, audiat la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos. „Am fost invitat, nu chemat”
JUSTIȚIE Odeta Nestor rămâne în arest la domiciliu în dosarul aranjamentelor cu cetățeanul bulgar privind trucarea unui joc de noroc
13:19
Odeta Nestor rămâne în arest la domiciliu în dosarul aranjamentelor cu cetățeanul bulgar privind trucarea unui joc de noroc
DEZVĂLUIRI Cine este Ivan Kutsenko, cetățeanul rus arestat preventiv pentru tentativă la acte de diversiune pe teritoriul României
11:35, 09 Sep 2026
Cine este Ivan Kutsenko, cetățeanul rus arestat preventiv pentru tentativă la acte de diversiune pe teritoriul României
EXCLUSIV Cum i-a scos DIICOT din transă pe șamanii din Hunedoara. Le promiteau clienților senzații tari cu ayahuasca, dar și intervenție medicală rapidă, în caz de complicații
06:00, 09 Sep 2026
Cum i-a scos DIICOT din transă pe șamanii din Hunedoara. Le promiteau clienților senzații tari cu ayahuasca, dar și intervenție medicală rapidă, în caz de complicații
NEWS ALERT Curtea de Apel București îl trimite după gratii pentru 30 de zile pe rusul instruit să facă diversiuni în România
20:23, 08 Sep 2026
Curtea de Apel București îl trimite după gratii pentru 30 de zile pe rusul instruit să facă diversiuni în România
REACȚIE CSM răspunde sindicatelor, după ce asociațiile angajaților au cerut ca Parlamentul să respingă suplimentarea posturilor de asistent de judecător
18:25, 08 Sep 2026
CSM răspunde sindicatelor, după ce asociațiile angajaților au cerut ca Parlamentul să respingă suplimentarea posturilor de asistent de judecător
Mediafax
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
Digi24
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
Cancan.ro
Ce salariu are Radu Vâlcan la Insula Iubirii și cât are Irina Fodor la Asia Express. Cine câștigă mai bine
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Mediafax
Pierdem un sfert din deficitul bugetar pe relația cu China. Pentru fiecare euro vândut România cumpără aproape 13
Click
O influenceriță de 24 de ani a murit după ani de mâncat extrem. Ce făcea pentru a putea continua
Digi24
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Cancan.ro
Armina și Jaguarul s-au SĂRUTAT pasional la Insula iubirii 2026. Toate detaliile unei apropieri incendiare, care a sfârșit în PAT
Ce se întâmplă doctore
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
iPhone Duo sau o mașină reală? 5 modele second-hand care pot fi cumpărate la prețul noului iPhone
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Analizele ADN au rezolvat un mister vechi de 166 de ani al tragediei expediției Franklin
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
ECONOMIE Curs valutar BNR, 10 septembrie 2026. Euro și dolarul scad. Cât costă gramul de aur
15:06
Curs valutar BNR, 10 septembrie 2026. Euro și dolarul scad. Cât costă gramul de aur
SURSE Social democraţii îi transmit lui Kelemen Hunor să decidă dacă vrea alegeri anticipate sau să accepte un guvern cu voturi de la S.O.S, UNIT, PACE
14:50
Social democraţii îi transmit lui Kelemen Hunor să decidă dacă vrea alegeri anticipate sau să accepte un guvern cu voturi de la S.O.S, UNIT, PACE
INEDIT Captură uriașă în Delta Dunării. Cum a fost prins un somn de 80 de kilograme de un pescar norocos
14:50
Captură uriașă în Delta Dunării. Cum a fost prins un somn de 80 de kilograme de un pescar norocos
FLASH NEWS O criptomonedă lansată de Hunter Biden și-a pierdut aproape toată valoarea în primele minute de la lansare. La cât era estimată și ce prag a atins
14:42
O criptomonedă lansată de Hunter Biden și-a pierdut aproape toată valoarea în primele minute de la lansare. La cât era estimată și ce prag a atins
BILANȚ România pierde peste 5.000 de oameni într-o singură lună. Se nasc tot mai puțini copii, sporul natural rămâne negativ
14:35
România pierde peste 5.000 de oameni într-o singură lună. Se nasc tot mai puțini copii, sporul natural rămâne negativ
FLASH NEWS Cine sunt cei trei consilieri europeni care au participat la negocierile lui Zelenski cu emisarii lui Trump la Kiev
14:34
Cine sunt cei trei consilieri europeni care au participat la negocierile lui Zelenski cu emisarii lui Trump la Kiev

Cele mai noi

Trimite acest link pe