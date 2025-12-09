Prima pagină » Social » Scurgeri de gaz la un centru pentru copii cu dizabilități din municipiul Zalău. 86 de persoane au fost evacuate

Scurgeri de gaz la un centru pentru copii cu dizabilități din municipiul Zalău. 86 de persoane au fost evacuate

Oana Zvobodă
09 dec. 2025, 16:41, Social
Scurgeri de gaz la un centru pentru copii cu dizabilități din municipiul Zalău. 86 de persoane au fost evacuate
FOTO - Caracter ilustrativ

86 de persoane, angajați și beneficiari, au fost evacuate dintr-un centru pentru copii cu dizabilități din Zalău, după ce a fost semnalat un miros puternic de gaz.

„Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Zalău au intervenit, marți, la ora 13:24, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, în urma unei sesizări privind existența unor scurgeri de gaz”, se arată în comunicatul transmis de ISU Sălaj.

În camera tehnică, unde sunt amplasate două centrale termice pe gaz natural, s-au declanșat detectoarele de gaz.

Zeci de persoane au fost evacuate preventiv din centru. Nu au fost înregistrate victime.

Un echipaj al distribuitorului de gaze a sistat alimentarea imobilului până la remedierea defecțiunilor de către o firmă autorizată aflată la fața locului.

Cele mai noi