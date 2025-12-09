Scurgeri de gaz la un centru pentru copii cu dizabilități din municipiul Zalău. 86 de persoane au fost evacuate

86 de persoane, angajați și beneficiari, au fost evacuate dintr-un centru pentru copii cu dizabilități din Zalău, după ce a fost semnalat un miros puternic de gaz.

„Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Zalău au intervenit, marți, la ora 13:24, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, în urma unei sesizări privind existența unor scurgeri de gaz”, se arată în comunicatul transmis de ISU Sălaj.

În camera tehnică, unde sunt amplasate două centrale termice pe gaz natural, s-au declanșat detectoarele de gaz.

Zeci de persoane au fost evacuate preventiv din centru. Nu au fost înregistrate victime.

Un echipaj al distribuitorului de gaze a sistat alimentarea imobilului până la remedierea defecțiunilor de către o firmă autorizată aflată la fața locului.

