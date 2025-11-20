Evacuare de urgență în Zalău, după ce s-a semnalat un miros puternic de gaz într-un bloc cu 10 etaje. 27 de locatari, evacuați de urgență

S-a dat alarma joi dimineață în Zalău, după ce un miros puternic de gaz a fost semnalat într-un apartament dintr-un bloc cu 10 etaje. Panica s-a instalat rapid printre locatari, care au fost evacuați de urgență, temându-se că tragedia din cartierul bucureștean Rahova s-a putea repeta și la ei în bloc.

Incidentul s-a produs în jurul orei 04:48, când un apel la 112 a anunțat prezența unui miros intens de gaz într-un apartament situat într-un bloc P+10 din Zalău, scrie Mediafax.ro.

Potrivit ISU Sălaj, echipajele au găsit la fața locului un miros puternic de gaz în interiorul locuinței. Pompierii au oprit imediat alimentarea cu gaz și au început ventilarea încăperilor.

27 de locatari au fost evacuați preventiv

În total, 27 de locatari au fost evacuați preventiv, pentru a evita orice risc de explozie.

„O persoană a acuzat stare de rău și a primit îngrijiri medicale din partea echipajului Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj, fiind transportată ulterior la spital”, a transmis ISU.

Verificările făcute de echipajele de intervenție au scos la iveală scurgeri de gaz în apropierea unui aparat de gătit. Specialiștii furnizorului de gaze au sosit la fața locului pentru a identifica și remedia definitiv defecțiunea.

După verificări complete, pompierii au stabilit că nu mai există pericol imediat, iar locatarii au putut reveni în apartamente, însă alimentarea cu gaze a rămas oprită până la remedierea completă a problemei.