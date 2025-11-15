Secretul pasionaților de călătorii a fost dezvăluit. Vacanțele din Europa nu mai arată la fel

Ceea ce cândva era sezonul secret al Europei, acum a devenit noua perioadă de vârf: turiștii se mută masiv din vară spre toamnă, în căutarea unor vacanțe mai suportabile, cu mai puțină aglomerație și temperaturi mai blânde. Acest lucru a făcut ca prețurile să explodeze.

Mult timp, vara europeană a fost considerată sezonul de aur pentru călătorii, iar un city break estival la Paris era pentru mulți „o idee foarte bună”. Nu și pentru Jason Stevens, CEO al companiei de turism de lux Wayfairer, care a vizitat capitala Franței în august.

„Era aglomerat, era caniculă, la prânz căutam umbră, cumpăram apă non-stop. Atracțiile erau suprarezervate. N-am găsit bilete la Turnul Eiffel – era complet rezervat pentru două săptămâni,” povestește el. Iar biletele cumpărate pentru Luvru s-au dovedit a fi false, vândute printr-un site fraudulos.

Stevens nu se afla în vacanță, doar voia să vadă cum s-a schimbat sezonul de vârf. Concluzia lui a confirmat ceea ce spun clienți tot mai des: vara în Europa nu mai e o plăcere, ci o provocare.

De ce turiștii aleg toamna

Călătorii cu bugete mari, în special americani, amână tot mai des călătoriile septembrie-octombrie. Ei vor temperaturi mai suportabile, mai puțină aglomerație și experiențe mai relaxante. Stevens spune clar: nu se va întoarce la Paris în august „în niciun caz”.

Această schimbare se vede în întreaga industrie. Potrivit platformei HotelPlanner, călătoriile din SUA spre Europa în sezonul de toamnă au crescut cu 25% în numai un an. Lanțul hotelier Leading Hotels of the World raportează venituri mai mari cu 20% față de toamna anului trecut, iar agențiile de turism din Marea Britanie notează o creștere de 28% a rezervărilor pentru septembrie-octombrie. Un raport Skyscanner estimează că aproape o treime dintre turiștii globali intenționează să viziteze destinații populare doar în extrasezon.

Vara lentă și toamna-record

Tot mai multe destinații raportează scăderi ale turismului estival și creșteri fără precedent în toamnă:

Florența: rezervările în septembrie–octombrie au urcat cu 110%; în Siena, creșterea este de 60%.

Roma: tocmai a avut „cea mai aglomerată toamnă din istorie”, spun hotelierii.

Croația: iulie–august au înregistrat un minim istoric; 2025 devine anul record pentru turismul de extrasezon.

Grecia: numărul vizitatorilor britanici în noiembrie 2024 aproape s-a dublat față de 2023; zborurile de iarnă au crescut cu 12%.

Recomandările autorului: