Prima pagină » Actualitate » De ce este recomandat să postești în AVION. Ce alimente trebuie evitate în zbor, în opinia experților

De ce este recomandat să postești în AVION. Ce alimente trebuie evitate în zbor, în opinia experților

20 aug. 2025, 16:34, Actualitate
De ce este recomandat să postești în AVION. Ce alimente trebuie evitate în zbor, în opinia experților

Experții recomandă să nu mănânci la bordul unui avion, chiar dacă mesele sunt incluse în suma plătită pentru bilet, fie că vorbim de mici gustări sau de o masă caldă. Schimbările de altitudine pot afecta organismul și mai ales sistemul digestiv. Unele studii efectuate de-a lungul timpului au demonstrat că în timpul unui zbor se produc modificări fiziologice subtile, care pot genera disconfort. 

Tocmai de aceea, specialiștii recomandă o atenție sporită la meniu, înainte să zbori cu avionul, pentru sunt niște alimente pe care mai bine nu le mănânci, iar explicația este una simplă. În momentul în care avionul urcă la altitudini ridicate, presiunea atmosferică scade considerabil în cabină și acest lucru determină expansiunea gazelor din stomac și intestine.

De ce evită personalul mâncarea în zbor

Însoțitorii de zbor, de exemplu, evită mâncarea de pe avion, dar din motive diferite față de ce își imaginează mulți, scrie Reader’s Digest. Așa că, în funcție de planurile pe care le ai după ce cobori din avion, e indicat să eviți mâncarea oferită. Tendința a ajuns și pe rețelele de socializare, unde creatorii de conținut dau același sfat, dar din motive diferite.

Experții recomandă să iei un exemplu de la însoțitorii de zbor și să nu mănânci la bordul unui avion. Aceștia nu evită mesele și gustările doar din cauza gustului și texturii ciudate. Conform experților, a nu mânca în timpul zborului poate ajuta de fapt la reducerea efectelor de jet lag.

Sari peste masă, dacă poți

Zborul are efecte negative asupra corpului, inclusiv digestiei. Sistemul digestiv încetinește activitatea la altitudine mare, dar repornește după ce cobori din avion.

Dacă ai mâncat pe parcursul unui zbor de mai multe ore, sistemul tău e suprasolicitat ca să digere toată acea mâncare sărată și grasă pe care ai consumat-o. Ca urmare, te poți simți mai moleșit și obosit decât de obicei după ce cobori din avion. Însă dacă sari peste masă, te vei simți mai alert.

Desigur, acest sfat e mai ușor de spus decât de urmat. Mai ales pe zborurile lungi, care pot dura chiar mai mult de 8 ore.

„Majoritatea oamenilor mănâncă prea mult pentru că sunt plictisiți sau au nevoie să petreacă timpul într-un fel,” a declarat Melissa Biggs Bradley, fondatoarea firmei de călătorii aeriene de lux Indagare. „Dar chiar și cea mai bună mâncare din avion este prea sărată și conservată ca să poată fi încălzită la microunde.”

Chiar dacă experții recomandă să nu mănânci la bordul unui avion, au mai multe sfaturi pe care le poți folosi. Bradley recomandă să mănânci ceva cu câteva ore înainte să urci în avion, de exemplu, și să consumi doar apă atunci când ești în aer.

Mâncarea din avion e diferită

Un alt motiv pentru care unii recomandă să eviți mâncarea din avion e faptul că aceasta conține arome și aditivi artificiali, pentru a compensa lipsa de sensibilitate pe care pasagerii o au la nivelul papilelor gustative la altitudini mari. Cel puțin asta susține creatorul de conținut Kashif Khan, @kashkhanofficial, care a realizat un video pe acest subiect care a devenit rapid viral.

Recomandarea autorului: Ai grijă ce MĂNÂNCI, înainte de un zbor cu avionul. Ce alimente nu ar trebui consumate, când știi că urmează o asemenea călătorie

Ce nu ar trebui niciodată să consume pasagerii în avion. O stewardesă dezvăluie ce băuturi ar trebui evitate

Ce au văzut în ultimele clipe excursioniștii de pe Titan. Cum trebuie să te îmbraci și de ce nu este recomandat să mănânci fasole într-un submarin mic

Citește și

VIDEO Doru Bucșu: Președintele României ar trebui să se supună unei verificări minime, inclusiv mintale
16:50
Doru Bucșu: Președintele României ar trebui să se supună unei verificări minime, inclusiv mintale
ACTUALITATE Schimbare de strategie pentru atragerea investițiilor străine. Nazare: „Avem nevoie de REGULI clare și echilibrate”
16:44
Schimbare de strategie pentru atragerea investițiilor străine. Nazare: „Avem nevoie de REGULI clare și echilibrate”
VIDEO „Găleata de la Camera Deputaților” s-a transformat în celofanul de la Senat. Care este explicația pentru folia din plenul Senatului
16:39
„Găleata de la Camera Deputaților” s-a transformat în celofanul de la Senat. Care este explicația pentru folia din plenul Senatului
ACTUALITATE Guvernul Bolojan pregătește MAJORAREA impozitului pe locuință. Anunțul făcut de Tanczos Barna
16:21
Guvernul Bolojan pregătește MAJORAREA impozitului pe locuință. Anunțul făcut de Tanczos Barna
VIDEO PREȘEDINTELE a redescoperit valorile simple la Roșia Montană / Nicușor: apă, hrană, energie… și lapte de vacă
16:19
PREȘEDINTELE a redescoperit valorile simple la Roșia Montană / Nicușor: apă, hrană, energie… și lapte de vacă
ACTUALITATE Din septembrie, Germania pregătește o schimbare care îi va afecta și pe români. Se poate face și închisoare
16:18
Din septembrie, Germania pregătește o schimbare care îi va afecta și pe români. Se poate face și închisoare
Mediafax
ANM: Revine canicula în România, Bucureștiul și 11 județe sub avertizare de cod galben
Digi24
EXCLUSIV Cu cât vrea guvernul Bolojan să crească impozitul pe locuință. Anunțul făcut de vicepremierul Tanczos Barna
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au anunțat când va avea loc prima ninsoare din toamna 2025 în România. Data exactă
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie pot fi solicitate începând de azi. Care este procedura
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Cancan.ro
A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la electricitate
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
observatornews.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
KanalD
Alertă pe litoralul Mării Negre! Specialiștii avertizează cu privire la infectarea cu bacteria Vibrio
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Aplicația cu vitezometru activ fără destinație setată intră în competiție directă cu Google Maps
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
ANAF a dat termen 5 zile. Nunțile, botezurile sau alte evenimente, la control. Se transmit toate datele
Evz.ro
Laura Cosoi, surpriză pentru fetița ei. I-a serbat ziua de naștere peste hotare
A1
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei romantice este unul greu de urmat
RadioImpuls
HOROSCOP 21 august 2025. O zodie este aruncată în mijlocul furtunii! Momentele grele și schimbările o copleșesc. Haosul se dezlănțuie pe toate planurile!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
O specie unică în lume a fost descoperită pe insule din Oceanul Pacific
HOROSCOP Zodiile care sunt atrase doar de persoane inteligente. Nativii te urmăresc pas cu pas pentru a te „citi”
16:40
Zodiile care sunt atrase doar de persoane inteligente. Nativii te urmăresc pas cu pas pentru a te „citi”
ACTUALITATE Ce prevede ORDONANȚA care interzice cumulul pensie-salariu la stat / Tanczos Barna: Nu avem prevăzute excepții
16:13
Ce prevede ORDONANȚA care interzice cumulul pensie-salariu la stat / Tanczos Barna: Nu avem prevăzute excepții
POLITICĂ Nicușor Dan, interviu pentru membra fondatoare a Fundației NEOLEGIONARE „Ogoranu”. Concediul președintelui, un maraton de imagine strategic
16:06
Nicușor Dan, interviu pentru membra fondatoare a Fundației NEOLEGIONARE „Ogoranu”. Concediul președintelui, un maraton de imagine strategic
VIDEO Social-democrații ies la ATAC în interiorul Coaliției: „USR nu face nimic”
16:03
Social-democrații ies la ATAC în interiorul Coaliției: „USR nu face nimic”
ACTUALITATE Alimentul considerat un „antibiotic natural” care poate să facă minuni pentru creier și inimă, potrivit medicului neurochirurg Vlad Ciurea
15:53
Alimentul considerat un „antibiotic natural” care poate să facă minuni pentru creier și inimă, potrivit medicului neurochirurg Vlad Ciurea