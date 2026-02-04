Prima pagină » Actualitate » Călătorești cu avionul? Ce haine să nu porți atunci când te afli la bordul aeronavei, potrivit unui expert

04 feb. 2026, 10:17, Actualitate
Călătorești cu avionul și ești curios să afli ce fel de îmbrăcăminte ar trebui să porți atunci când de afli la bordul aeronavei? Soția unui pilot, expertă în călătorit, a adus în atenție ce haine să nu porți într-o astfel de situație. Vezi mai jos.

Deși ar putea părea un lucru absolut banal, alegerea hainelor de călătorie este importantă, susțin experții. Unele haine nu ar trebui purtate în timpul călătoriei cu avionul, iar alegerea ar ține cont de confort și modul în care vestimentația ar putea ajunge să se murdărească, scrie DESCOPERA.

Experții susțin că nu ar trebui să purtăm haine albe în avion

Nu recomandă purtarea hainelor albe

Laurie, soție de pilot și expertă în călătorit, a oferit câteva sfaturi pentru cei care urmează să urce în avion. A recomandat pasagerilor să nu mai poarte anumite articole de îmbrăcăminte, atunci când călătoresc la bordul aeronavei. Și anume, să nu mai poarte haine albe, deoarece petele de murdărie apar rapid atunci când bagajele sunt coborâte din compartmentele situate deasupra scaunelor.

„În avion, recomand să nu porți alb. Am făcut-o de două ori în cei 23 de ani de când sunt soție de pilot la început și mi-am făcut pete pe blugi atunci când mi-am coborât bagajele din compartimentele de depozitare de deasupra capului sau când m-am așezat pe scaunele de la poarta de îmbarcare”, a explicat Laurie.

De altfel, Laurie recomandă să fie purtate haine cât mai confortabile, care nu au materiale rigide.

„Nu purtați salopete complicate. De ce? Pentru că sunt complicate. Vă vor stresa, mai ales într-o toaletă strâmtă și înghesuită din avion. Sfatul meu de călătorie este să împachetați acea ținută și să evitați să o purtați în avion. Nu purtați haine din piele rigidă sau blugi rigizi, deoarece vă restricționează circulația sângelui”, a adăugat experta în călătorii.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

