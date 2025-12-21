Prima pagină » Social » Singurul supermarket din România deschis în prima zi de Crăciun. Pe 25 decembrie 2025, funcționează între orele 14:00 si 22:00

21 dec. 2025, 07:15, Social
Auchan din AFI Cotroceni va fi deschis în 25 decembrie, între 14:00-22:00, un anunț foarte îmbucurător pentru cei care vor face shopping pe ultima sută de metri.

Programul actual, pe care îl poți consulta aici pentru fiecare magazin în parte, continuă pe parcursul lunii cu excepția zilelor cu program special de mai jos:
Zile cu program special*:

24 Decembrie (Ajunul Crăciunului)
ORAR: 07:00 – 18:00 (*excepții)

25 Decembrie (Crăciun)
ORAR: ÎNCHIS (*excepții)

26 Decembrie (A doua zi de Crăciun)
ORAR: 10:00 – 22:00 ora normală de închidere (*excepții)

31 Decembrie (Ajunul Anului Nou)
ORAR: 07:00 – 18:00 (*excepții)

1 Ianuarie (Anul Nou)
ORAR: ÎNCHIS (*excepții)

2 Ianuarie
ORAR: 10:00 – 22:00 ora normală de închidere (*excepții)

*excepții : Consulta programul pentru fiecare magazin in parte

Din 3 Ianuarie se revine la programul normal.

*Excepții – alte zile cu program special, pentru câteva magazine menționate mai sus, față de programul general valabil de sărbători:
Cotroceni

24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 7:00 – 19:00
25 decembrie(Crăciun): 14:00 – 22:00
26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 23:00
31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 7:00 – 19:00
1 ianuarie (Anul Nou): 14:00 – 22:00
2 ianuarie: 10:00 – 23:00

Iasi
24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 7:00 – 19:00
31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 7:00 – 19:00

Timisoara
26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 23:00
2 ianuarie: 10:00 – 23:00

Suceava, Banu Manta, Pitesti, Pitesti Gavana, Obor, U-Center,
24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 8:00 – 18:00
31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 8:00 – 18:00

Otopeni 2
24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 6:00 – 18:00
31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 6:00 – 18:00

MyAuchan Vivido
24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 10:00 – 18:00
26 decembrie (A doua zi de Crăciun): INCHIS
31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 10:00 – 18:00
2 ianuarie: INCHIS

Obor
26 decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 18:00
28 decembrie: 8:00 – 20:00
2 ianuarie: 10:00 – 18:00

Magazinele MyAuchan Petrom – raman cu program non-stop.

