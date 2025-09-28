Un accident șocant a avut loc în parcarea mall-ului AFI Cotroceni, în 2022. Antonia Ivanciu, în vârstă de doar 29 de ani, se afla pe locul din dreapta în mașina condusă de soțul ei atunci când preotul teleormănean Marius Vișan a făcut o manevră cu spatele, a accelerat nejustificat și a izbit vehiculul în care se afla tânăra. În urma impactului, Antonia a fost grav rănită și a luptat pentru viața ei timp de 22 de zile în spital. Dar, din păcate, nu a supraviețuit. Deși inițial preotul vinovat primise o pedeapsă mai ”blândă” pentru fapta sa, magistrații au schimbat radical sentința după ce familia victimei a făcut apel.

Tragedia petrecută în parcarea mall-ului AFI Cotroceni, în 2022, a lăsat o familie întreagă în doliu. Antonia Ivanciu, tânără de doar 29 de ani, se afla în mașină cu soțul ei, pe locul din dreapta. Ea a fost rănită extrem de grav, după ce preotul teleormănean Marius Vișan, aflat într-o altă mașină cu familia lui, a făcut o manevră inexplicabilă în parcare: a dat cu spatele, a lovit un stâlp, apoi a accelerat brusc înainte și a izbit cu 55 km/h autoturismul în care se afla victima.

Antonia a luptat pentru viața ei timp de 22 de zile la Spitalul Universitar din București, dar, în ciuda intervențiilor medicilor, s-a stins pe 24 aprilie 2022.

Reporterii Gândul au aflat detalii șocante din acest dosar. Unul dintre ele îl reprezintă inclusiv reacția cinică a preotului vinovat de accident. La scurt timp după impact, acesta ar fi coborât debusolat și ar fi spus șoferului din mașina zdrobită: „Prietenaș, poți să mă omori, dar nu am ce să fac.” Martorii l-au descris ca fiind „agitat și în stare de șoc”.

Manevra care a curmat o viață

Soția preotului a povestit, de asemenea, în timpul procesului, că viteza mașinii lor era prea mare în momentul în care au încercat să iasă cu mașina din parcare.

”În momentul în care a început manevra de mers cu spatele, manevra a părut să fie mai rapidă decât era de obicei şi, la ieşirea de pe culoarul de circulaţie, martora a observat că soţul lovise cu spatele un stâlp de susţinere sau un autovehicul, neobservând dacă a mai lovit şi altceva, după care s-a pus în mişcare pe direcţia înainte cu o viteză pe care martora nu a putut-o aprecia, imediat intrând în coliziune cu un alt autovehicul care circula din dreapta direcţiei de deplasare a soţului.”

În urma accidentului, soțul Antoniei a suferit și el leziuni traumatice, pentru care a ales să formuleze plângere penală, constituindu-se parte civilă în procesul penal pentru decesul soţiei sale.

Judecătorii au cerut inclusiv o expertiză tehnică pentru a stabili dacă mașina preotului era defectă sau a făcut pur și simplu o manevră greșită. Și, se pare, a fost a doua variantă.

”Inculpatul era deţinătorul unui permis de conducere şi nu se afla sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, conduc la concluzia că accidentul s-a produs din cauza unei erori umane, respectiv a manevrării defectuoase a autovehiculului de către inculpat, peste care s-a suprapus starea de agitaţie şi panică provocată de prima coliziune soldată numai cu pagube materiale”.

Familia victimei a ”răsturnat” sentința inițială!

Suplimentar, potrivit declaraţiei unuia dintre martori, la întrebarea adresată preotului de către persoanele ce se strânseseră la locul accidentului: “Ce ai făcut, domnule?”, acesta a răspuns, în mod bizar: “Ce, credeţi că mie îmi place să văd maşina asta aşa?”. Ulterior, i-a spus martorului că nu ştie ce s-a întâmplat, doar că i-a rămas piciorul pe pedala de acceleraţie.

Inițial, Judecătoria Sectorului 6 l-a condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare și i-a interzis să conducă timp de un an. De asemenea, asigurătorul fusese obligat să plătească familiei victimei aproape 750.000 lei despăgubiri morale și materiale.

Familia Antoniei a atacat prima decizie a instanței, iar preotul a primit recent o pedeapsă mult mai dură: Marius Vișan a fost condamnat definitiv la 2 ani și 6 luni de închisoare! Pe lângă asta, i s-a interzis dreptul de a conduce și de a ocupa funcții publice timp de 3 ani.

Daunele morale au crescut și ele semnificativ: soțul și părinții victimei vor primi câte 50.000 €, fratele 25.000 €, iar bunica 10.000 € – toate cu dobândă legală până la plata integrală.

Familia ceruse inițial despăgubiri de peste 1 milion de euro, însă instanța a stabilit în final suma de 185.000 € daune morale, la care se adaugă cheltuieli de judecată și diferențe pe care asiguratorul trebuie să le plătească.

