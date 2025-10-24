Prima pagină » Social » Spune-mi ce mașină conduci, ca să-ți spun cu ce partid votezi. Un sondaj INSCOP arată ce mașini preferă fiecare grup politic

24 oct. 2025, 18:16, Social
Spune-mi ce mașină conduci, ca să-ți spun cu ce partid votezi. Un sondaj INSCOP arată ce mașini preferă fiecare grup politic

Preferințele auto ale românilor nu mai țin doar de buget, confort sau tehnologie. Ele reflectă tot mai des identitatea politică. Conform ultimului Barometru al Securității Energetice, realizat de INSCOP, alegerile privind tipul de automobil s-au transformat într-un veritabil indicator electoral.

Cine cu ce votează și ce conduce

Dacă ar avea suficienți bani, 30,9% dintre români ar alege o mașină hibrid. Această opțiune domină clar între votanții USR, persoanele cu venituri ridicate și studii superioare, care aleg soluțiile de tranziție energetică, dar nu renunță complet la motorul termic. Asta ne-a demonstrat și Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, care a fost surprins mergând pe o trotinetă electrică în sediul USR.

Vehiculele electrice, preferate de 18,6% dintre respondenți, domină în rândul votanților PNL și al persoanelor cu vârste între 30 și 45 de ani – electorat activ, orientat spre modernizare și tehnologii viitoare.

Votanții PSD nu s-au hotărât. Oscilează între motorină și electrice.

Motorina, aleasă de 19,9%, este preferată în special de românii cu venituri reduse și studii primare, care pun accent pe consum redus și fiabilitate pe distanțe lungi.
Benzina, cu 18,1%, este opțiunea de top în rândul votanților AUR și al persoanelor între 45 și 60 de ani, care caută putere, simplitate și autonomie, fără constrângeri tehnologice.
GPL-ul, ales de 6,3%, atrage un electorat pragmatic, orientat strict spre costuri mici de întreținere.

Iluzia „mașinii verzi”

Interesul crescut pentru hibride vine însă în contradicție cu datele privind impactul lor real asupra mediului. Un nou raport al organizației non-profit Transport and Environment arată că hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca mașinile pe benzină. Analiza a 800.000 de vehicule hibride europene (2021-2023) relevă că acestea emit de cinci ori mai multe noxe în trafic real decât în testele de laborator.

Aceasta arată ruptura tot mai evidentă între percepția publică privind „mașina ecologică” și realitatea emisiilor rezultate în condiții obișnuite de utilizare.

Ce arată Barometrul

Barometrul Securității Energetice nu doar surprinde preferințele auto, ci și modul în care mobilitatea devine un instrument de identitate politică. Alegerea automobilului devine o declarație de principiu: tehnologie, tradiție, independență energetică sau pur și simplu supraviețuire economică.

Într-o țară în care dezbaterea despre energie și mediu se intersectează tot mai mult cu scena politică, întrebarea „ce mașină conduci?” pare să aibă un răspuns mai profund decât „diesel sau electric?”. Răspunsul ar putea foarte bine să indice și la ce urnă de vot vei ajunge.

