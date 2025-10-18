Prima pagină » Actualitate » Studiu: Mașinile hibrid poluează aproape la fel de mult ca cele pe motor. Marea MINCIUNĂ a producătorilor afectează portofelul șoferilor

Studiu: Mașinile hibrid poluează aproape la fel de mult ca cele pe motor. Marea MINCIUNĂ a producătorilor afectează portofelul șoferilor

Ruxandra Radulescu
18 oct. 2025, 14:16, Actualitate
Studiu: Mașinile hibrid poluează aproape la fel de mult ca cele pe motor. Marea MINCIUNĂ a producătorilor afectează portofelul șoferilor

Potrivit unui nou raport al organizației non-profit Transport and Environment, mașinile electrice hibride poluează aproape la fel de mult ca mașinile pe benzină, arată un nou raport. În cadrul unui studiu, cuprins între 2021 și 2023, experții au analizat 800.000 de mașini hibrid europene și au constatat că hibridele de tip plug-in emit de aproape cinci ori mai multă poluare „în lumea reală” decât au indicat, inițial, testele de laborator.

Spre deosebire de autoturismele electrice, cele hibrid funcționează atât cu baterii electrice, cât și cu motoare cu ardere internă, iar producătorii autor le-au prezentat ca fiind o modalitate de reduce emisiile, chiar și pe distanțe lungi, transmite The Independent.

Mașinile hibrid, cu doar 19% mai puțin poluante decât cele pe combustibil

Grupul non-profit Transport and Environment a constatat că  autoturismele hibrid emit doar cu 19% mai puțin CO2 decât mașinile pe benzină și motorină. O diferență majoră, față de testele de laborator, care au sugerat anterior că acestea mașinile hibrid ar fi 75% mai puțin poluante.

Datele au fost colectate de la contoarele de consum de combustibil de la bord, care au arătat că emisiile de dioxid de carbon, în condiții reale, au fost de 4,9 ori mai mari decât au indicat testele de laborator.

Lexus RX450h , model hibrid

Lexus RX450h, model hibrid

Mașinile hibrid consumă combustibil, chiar și atunci când funcționează în modul electric

Chiar și atunci când mașinile erau conduse doar în modul electric, cercetătorii au descoperit că motoarele electrice nu erau suficient de puternice pentru a funcționa singure. Aceasta însemnă că motorul lor trebuia să consume și combustibili fosili pentru aproape o treime din distanța parcursă în modul electric.

Emisiile de la mașinile hibride cresc și din cauza faptului că bateriile mai mari fac vehiculele mai grele și, prin urmare, ard mai mult combustibil în modul motor.

Aceste vehicule mai grele consumă, de asemenea, mai multă energie decât mașinile mai mici atunci când sunt conduse pe baterie. Modelele hibride plug-in cu o autonomie electrică de peste 75 km emit de fapt, în medie, mai mult CO2 decât cele cu o autonomie între 45 și 75 km, arată datele.

Industria auto europeană dorește să i se permită să vândă vehicule hibride după 2035, când Uniunea Europeană dorește ca pe piață să intre doar mașini electrice, care nu emit CO2.

Lucien Mathieu, director auto la Transport și Mediu, a declarat:

„Slăbirea regulilor pentru vehiculele hibride plug-in este ca și cum ai face o gaură în legea europeană privind emisia de CO2 pentru mașini. În loc să orienteze piața către mașini accesibile cu emisii zero, producătorii de automobile o vor inunda cu vehicule hibrid scumpe și poluante. Acest lucru riscă să să afecteze investițiile în vehicule electrice de care piața are o disperată nevoie”

Vehiculele hibride plutitoare costă șoferii cu 500 EUR (430 GBP) mai mult pe an decât se pretinde pentru alimentare și încărcare, a mai constatat raportul, din cauza consumului ascuns de combustibil atât în ​​modul electric, cât și în pe motor.

FOTO: Profimedia

Recomandarea autorului:

Citește și

ACTUALITATE Mircea Tiberian a murit la 70 de ani, într-un hotel din Galați. Pianistul de jazz susținuse un recital, în urmă cu o seară
13:36
Mircea Tiberian a murit la 70 de ani, într-un hotel din Galați. Pianistul de jazz susținuse un recital, în urmă cu o seară
ACTUALITATE Cetățean albanez, ARESTAT, în timp ce transporta 22 de kilograme de droguri, pe aeroportul Otopeni. Unde a ascuns substanțele
13:33
Cetățean albanez, ARESTAT, în timp ce transporta 22 de kilograme de droguri, pe aeroportul Otopeni. Unde a ascuns substanțele
GALERIE FOTO Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide pe 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori
13:13
Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide pe 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori
ACTUALITATE ÎPS Aurel Percă, mesaj de compasiune și solidaritate pentru victimele exploziei din Rahova: „Vom înălţa rugăciuni speciale”
13:02
ÎPS Aurel Percă, mesaj de compasiune și solidaritate pentru victimele exploziei din Rahova: „Vom înălţa rugăciuni speciale”
ACTUALITATE ACCESUL în „blocul groazei”, permis pentru unii locatari, la o zi după explozie. Primarul Capitalei: „Riscul de colaps e iminent”
12:59
ACCESUL în „blocul groazei”, permis pentru unii locatari, la o zi după explozie. Primarul Capitalei: „Riscul de colaps e iminent”
ACTUALITATE A plătit peste 17.000 de dolari pentru un implant de păr, dar rezultatul a fost total neașteptat. Ce a pățit acest tânăr după operație
12:48
A plătit peste 17.000 de dolari pentru un implant de păr, dar rezultatul a fost total neașteptat. Ce a pățit acest tânăr după operație
Mediafax
Zelenski, anunț neașteptat după întâlnirea cu Trump: „Să înțelegem unde ne aflăm...”
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă doctorița controversată din pandemia Covid
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac investigații. Ceva îmi iese cu virgulă”
Mediafax
Corpul de Control al Prim-Ministrului a finalizat verificările la Salina Praid! Concluziile specialiștilor
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția Capitalei
Cancan.ro
Doctorița Flavia Groșan, cunoscută în urma afirmațiilor controversate din pandemia de Covid, este în comă la ATI. Starea ei e gravă!
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
O galaxie bizară SFIDEAZĂ regulile astronomilor
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. A murit un mare pianist de jazz: O pierdere imensă
Evz.ro
După CNP, românii vor avea și Codul Personal de Sănătate
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, adevărul despre problemele de sănătate cu care se confruntă fiul ei! Ce diagnostic a primit, de fapt, Cristi Botgros: „Hai să le spunem lucrurilor pe nume. Nu mai consumă lumea? Nu mai bea lumea?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Opere de artă și gastronomie la Luvru. Cum mutarea Mona Lisei dezvăluie o călătorie culinară ascunsă
POLITICĂ Grindeanu, discuții pe tema bugetului UE cu Antonio Costa și schimb de idei cu premierul Spaniei
13:57
Grindeanu, discuții pe tema bugetului UE cu Antonio Costa și schimb de idei cu premierul Spaniei
VIDEO EXCLUSIV IMAGINI INEDITE. Luxul în care trăia familia Ceaușescu, impresionant și după 35 de ani. Fotografii cu “Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
13:46
IMAGINI INEDITE. Luxul în care trăia familia Ceaușescu, impresionant și după 35 de ani. Fotografii cu “Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
ACTUALITATE Se adâncește MISTERUL sigiliului rupt de la locul exploziei. Primarul interimar al Capitalei: „Sigilii decorative, nu au ca rol să salveze vieți, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaze”
13:35
Se adâncește MISTERUL sigiliului rupt de la locul exploziei. Primarul interimar al Capitalei: „Sigilii decorative, nu au ca rol să salveze vieți, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaze”
EXTERNE Scandal în Familia Regală. Prințul Andrew a RENUNȚAT la toate titlurile nobiliare „după o discuție cu regele”
13:22
Scandal în Familia Regală. Prințul Andrew a RENUNȚAT la toate titlurile nobiliare „după o discuție cu regele”
EXTERNE Statul în care marile corporații își încurajează angajații să aibă copii. Aceștia pot primi un bonus de 75.000 de dolari
13:10
Statul în care marile corporații își încurajează angajații să aibă copii. Aceștia pot primi un bonus de 75.000 de dolari
SPORT Mihai Rotaru INTERVINE în scandalul Rădoi – Lucescu. „Ne pare rău că v-am stimat”
12:45
Mihai Rotaru INTERVINE în scandalul Rădoi – Lucescu. „Ne pare rău că v-am stimat”