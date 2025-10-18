Studiu: Mașinile hibrid poluează aproape la fel de mult ca cele pe motor. Marea MINCIUNĂ a producătorilor afectează portofelul șoferilor

Potrivit unui nou raport al organizației non-profit Transport and Environment, mașinile electrice hibride poluează aproape la fel de mult ca mașinile pe benzină, arată un nou raport. În cadrul unui studiu, cuprins între 2021 și 2023, experții au analizat 800.000 de mașini hibrid europene și au constatat că hibridele de tip plug-in emit de aproape cinci ori mai multă poluare „în lumea reală” decât au indicat, inițial, testele de laborator.

Spre deosebire de autoturismele electrice, cele hibrid funcționează atât cu baterii electrice, cât și cu motoare cu ardere internă, iar producătorii autor le-au prezentat ca fiind o modalitate de reduce emisiile, chiar și pe distanțe lungi, transmite The Independent.

Mașinile hibrid, cu doar 19% mai puțin poluante decât cele pe combustibil

Grupul non-profit Transport and Environment a constatat că autoturismele hibrid emit doar cu 19% mai puțin CO2 decât mașinile pe benzină și motorină. O diferență majoră, față de testele de laborator, care au sugerat anterior că acestea mașinile hibrid ar fi 75% mai puțin poluante.

Datele au fost colectate de la contoarele de consum de combustibil de la bord, care au arătat că emisiile de dioxid de carbon, în condiții reale, au fost de 4,9 ori mai mari decât au indicat testele de laborator.

Mașinile hibrid consumă combustibil, chiar și atunci când funcționează în modul electric

Chiar și atunci când mașinile erau conduse doar în modul electric, cercetătorii au descoperit că motoarele electrice nu erau suficient de puternice pentru a funcționa singure. Aceasta însemnă că motorul lor trebuia să consume și combustibili fosili pentru aproape o treime din distanța parcursă în modul electric.

Emisiile de la mașinile hibride cresc și din cauza faptului că bateriile mai mari fac vehiculele mai grele și, prin urmare, ard mai mult combustibil în modul motor.

Aceste vehicule mai grele consumă, de asemenea, mai multă energie decât mașinile mai mici atunci când sunt conduse pe baterie. Modelele hibride plug-in cu o autonomie electrică de peste 75 km emit de fapt, în medie, mai mult CO2 decât cele cu o autonomie între 45 și 75 km, arată datele.

Industria auto europeană dorește să i se permită să vândă vehicule hibride după 2035, când Uniunea Europeană dorește ca pe piață să intre doar mașini electrice, care nu emit CO2.

Lucien Mathieu, director auto la Transport și Mediu, a declarat:

„Slăbirea regulilor pentru vehiculele hibride plug-in este ca și cum ai face o gaură în legea europeană privind emisia de CO2 pentru mașini. În loc să orienteze piața către mașini accesibile cu emisii zero, producătorii de automobile o vor inunda cu vehicule hibrid scumpe și poluante. Acest lucru riscă să să afecteze investițiile în vehicule electrice de care piața are o disperată nevoie”

Vehiculele hibride plutitoare costă șoferii cu 500 EUR (430 GBP) mai mult pe an decât se pretinde pentru alimentare și încărcare, a mai constatat raportul, din cauza consumului ascuns de combustibil atât în ​​modul electric, cât și în pe motor.

FOTO: Profimedia

