Țara mică din Europa, pe care o parcurgi în 45 de minute. Are „cel mai frumos port din lume”

Având în vedere ploaia, zăpada și vântul aparent nesfârșite cu care se confruntă Marea Britanie în lunile de iarnă, mulți britanici caută un loc mai cald de vizitat.

La aproximativ trei ore de zbor distanță, Malta este adesea supranumită „bijuteria Mediteranei” datorită vremii sale minunate și peisajelor frumoase, potrivit DailyMail.

Țara mică din Europa, pe care o parcurgi în 45 de minute

Micuța insulă are doar 27 de kilometri lungime și poate fi traversată în doar 45 de minute.

Mai mult, Ryanair oferă zboruri foarte accesibile către Malta, începând de la doar 14,99 lire sterline.

Temperaturile variază între 12°C și 17°C în martie, în timp ce în Regatul Unit pot atinge de obicei maxime de 11°C. Până în aprilie, Malta are temperaturi între 15°C și 20°C, iar pe parcursul anului se bucură de 3.000 de ore de soare. Există o mulțime de lucruri de explorat în Malta pe vreme blândă, iar insula este plină de istorie.

Valletta a fost recent desemnată cel mai bun oraș la premiile Readers’ Choice Awards 2025. Locația se mândrește cu o arhitectură barocă ornamentată, iar vizitatorii pot savura o bere în interiorul zidurilor fortăreței din Valletta pentru aproximativ 4,29 €. Valletta este, de asemenea, un port aglomerat, unde turiștii debarcă pentru o zi petrecută cutreierând străzile sale pitorești și întortocheate.

