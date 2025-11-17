Târgurile de Crăciun de nișă. Ideile de ultim moment care încă au disponibile rezervări

Anul acesta, mai multe orașe europene aleg să sărbătorească Crăciunul amestecând tradițiile cu unele tente moderne.

„Există ceva incontestabil magic în felul în care se sărbătorește Crăciunul în Europa. Pe măsură ce nopțile se lungesc și bruma strălucește pe pavaje, orașele de pe continent se transformă în lumi fermecate, pline de veselie”, a declarat Lucy Halfhead, manager editorial al aplicației foto Popsa.

„De la parfumul castanelor coapte și al vinului fiert până la sunetul corurilor de sub catedralele gotice, piețele de Crăciun au devenit o tradiție esențială, combinând secole de istorie cu spiritul festiv de astăzi.”

Euronews Travel a realizat o listă cu cele mai frumoase piețe de Crăciun, acestea oferă surprize, specialități locale autentice și multă magie.

Piața de Crăciun din Tallinn, Estonia

Piața tradițională de Crăciun din Tallinn este mai mică comparativ cu altele din Europa de Vest, însă are un farmec aparte. Este amplasată în Piața Primăriei din Orașul Vechi medieval, și rămâne deschisă în fiecare an între 21 noiembrie și 27 decembrie.

Această piață a rămas în istorie ca fiind prima piaţă din Europa în care a fost expus public, în 1441, tradiționalul brad de Crăciun. De neratat sunt preparatele tradiționale precum piparkoogid (turta dulce) și verivorst (un fel de salam din măruntaie de porc și sânge) şi desigur nelipsitul glögg (vin fiert condimentat).

Piața de Crăciun din Arezzo, Italia

Piața de Crăciun din Arezzo este o altă bijuterie europeană subestimată, în ciuda faptului că este un eveniment important de sărbători pentru regiune.

Piața este amplasată în centrul medieval al orașului, cu o piață în stil alpin, cu tarabe austriece și germane care se mândrește cu 640.000 de luminițe, Casa lui Moș Crăciun și o roată Ferris cu priveliști spectaculoase. De vizitat şi tarabele cu decorațiuni pictate manual și sculpturi în lemn, sau cabana alpină, aflată tot în piaţă.

Piața din Arezzo va fi deschisă anul acesta în perioada 15 noiembrie – 28 decembrie.

Piața de Crăciun de la Bratislava, Slovacia

Piața de Crăciun din Bratislava, care oferă o mostră autentică a festivităților europene la scară mică, este încă puțin cunoscută. Are loc în Piața Principală și în Piața Hviezdoslavovo din Orașul Vechi, oferă numeroase preparate tradiționale și obiecte meșteșugărești și este deschisă în perioada 27 noiembrie și 6 ianuarie.

Vizitatorii pot patina pe gheață în Piața Hviezdoslavovo, în timp ce admiră tarabele cu decorațiuni sezoniere și suvenirurile lucrate manual.

Piața de Crăciun din Craiova, România

Piața de Crăciun din Craiova s-ar putea să nu mai rămână pentru mult timp o bijuterie ascunsă, asta pentru că anual atrage tot mai mulți turiști. Piața va fi deschisă între 14 noiembrie și 4 ianuarie anul viitor.

Vizitatorii se pot bucura de mai multe atracții, inclusiv o roată mare, un patinoar, standuri cu specialităţi culinare, tarabe care vând decorațiuni și cadouri de iarnă de înaltă calitate.

Piața Vegană de Crăciun din Berlin

Berlinul este cunoscut pentru vasta sa selecție de piețe de Crăciun, oferind vizitatorilor o gamă largă de opțiuni. Însă Piața Vegană de Crăciun din Berlin, din Fehrbelliner Platz, aflată acum la al doilea an, este încă o bijuterie subestimată care merită vizitată.

Aceasta prezintă peste 60 de standuri cu o selecție largă de opțiuni fără carne, cum ar fi “pigs in blankets” vegani, nuci prăjite, cârnați vegani, Kartoffelpuffer (gogoşi din cartofi) și Wellington-uri vegane umplute cu legume sau ciuperci.

Datele exacte nu au fost încă anunțate. De obicei, se desfășoară de la sfârșitul lunii noiembrie până în decembrie și este deja confirmată pentru sezonul 2025.