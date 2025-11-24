Tiktok, Facebook și Instagram – platforme pentru matematică. Ce au reușit să implementeze două profesoare din Iași

Două tinere profesoare de matematică din Iași au mutat tabla din clasă în online. Ele au transformat rețelele de socializare în spații accesibile și prietenoase pentru învățare.

Doroteea Silion (Mate cu Dora) și Loredana Pălănceanu (Profa de Mate) au reușit să-și construiască propriile comunități în mediul online, unde matematica nu mai pare greu de înțeles.

Profesoarele care predau matematică în mediul online

Doroteea Silion este de trei ani în sistemul de învățământ. Ea a povestit că totul a început după primul an de facultate, când a înțeles că are mai mult timp pentru pasiunea ei: lucrul cu elevii.

Întrucât nu a putut să se angajeze la un centru de pregătire pentru că era „încă foarte tânără”, a găsit inspirație într-un sfat primit de la tatăl ei: „să încerc să creez videoclipuri gratuite pentru copiii care au nevoie de ajutor la matematică”. De acolo au pornit primele lecții notate pe hârtie, prima investiție – „o tablă mare albă” – și primul clip – o explicație despre Teorema lui Thales.

La Loredana Pălănceanu, care este în învățământ de șapte ani, decizia a venit din dorința de a se apropia de elevi și de a ajunge exact acolo unde ei își petrec cel mai mult timpul, pe rețelele sociale.

„La un moment dat am realizat că, dacă rețelele sociale îi atrag atât de puternic, atunci poate fi util ca și profesorii să intre în acest spațiu și să-l transforme într-o resursă educativă. A fost o decizie firească, născută din dorința de a le arăta că matematica nu este un obstacol, ci un instrument logic și frumos, dacă este explicată pe limba lor”, a menționat Loredana.

„Pe măsură ce primeam feedback pozitiv și vedeam că explicațiile mele îi ajută concret pe elevi, am depășit aceste rețineri. M-au încurajat mesajele lor, modul în care îmi scriau că au înțeles un exercițiu datorită unui videoclip sau că au prins curaj înaintea examenului”, a punctat profesoara de matematică.