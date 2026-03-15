Tabel pentru bucureșteni | Cât de sigur e cartierul în care locuiești. Care sunt cele mai periculoase cartiere din București, de fapt

Pentru cei mai mulți dintre români, siguranța cartierului reprezintă un criteriu foarte important în alegerea unei case pentru locuit. De la zonele liniștite din centrul orașului și până la cartierele de la periferie, nivelul de siguranță diferă semnificativ în București.

Pentru a vedea care sunt cele mai periculoase cartiere din București, le-am analizat pe toate, estimând la fiecare un coeficient de periculozitate (de la 1 stea la 5 stele).

Cele mai sigure cartiere din București

Fiecărei zone i-a fost atribuit un coeficient de periculozitate de la 1 la 5 stele, unde 1 stea înseamnă cel mai sigur cartier, iar 5 stele, zonele cele mai riscante.

După cum se poate vedea și din tabelul de mai jos, în partea superioară a clasamentului, cu un nivel redus de risc, se află cartierele rezidențiale bine dezvoltate sau cele aflate în apropierea instituțiilor importante.

Astfel, printre zonele considerate cele mai sigure se numără:

Cotroceni – unul dintre cele mai liniștite cartiere ale Capitalei, datorită prezenței instituțiilor de stat și a zonelor rezidențiale bine organizate;

Floreasca – un cartier de top, cu multe spații verzi și zone rezidențiale moderne;

Aviației – zonă de business, populară printre familiile tinere;

Vatra Luminoasă – o zonă de case și vile, cunoscută pentru liniște;

Băneasa – cartier exclusivist, cu o rată redusă a incidentelor.

Toate aceste cartiere bucureștene au primit 1 stea, fiind considerate cele mai sigure din oraș.

Zona de mijloc și cartierele cu risc mai ridicat

Există și cartiere mari în Capitală care, deși sunt bine dezvoltate, au un nivel de siguranță considerat mediu din cauza densității populației sau a traficului intens.

În această categorie se regăsesc:

Drumul Taberei – cartier tradițional de familii;

Dristor – zonă bine conectată, dar foarte aglomerată;

Titan – unul dintre cele mai civilizate cartiere mari;

Tei – zonă liniștită, populară printre studenți;

Grozăvești – cartier studențesc, animat mai ales noaptea;

13 Septembrie – zonă relativ sigură, apropiată de centrul orașului.

Aceste cartiere au primit două stele, ceea ce indică un nivel moderat de siguranță.

Mai departe avem cartierele aglomerate sau cu probleme de infrastructură și ordine publică. Toate acestea au primit scoruri mai mari în ceea ce privește periculozitatea (trei stele), iar aici regăsim următoarele zone din București:

Berceni;

Colentina;

Crângași;

Militari;

Obor;

Vitan.

Cele mai periculoase cartiere din București

La polul opus, cu cele mai mari scoruri în ceea ce privește periculozitatea (5 stele), se află cartierele de la periferia orașului și/sau cele cu un istoric în ceea ce privește infracționalitatea.

În această categorie intră:

Ferentari;

Rahova;

Giurgiului;

Pantelimon.

Cartierul Ferentari este considerat, în continuare, cel mai periculos cartier din București. Totuși, evaluarea prezentată în acest tabel este orientativă și doar oferă o imagine generală asupra percepției privind siguranța diferitelor cartiere din București. În realitate, nivelul de siguranță variază chiar și de la o stradă la alta, în anumite zone din oraș.

