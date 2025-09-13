Un bărbat s-a urcat pe stâlpul de iluminat al stadionului Ceahlăul în semn de protest. Tot el a urcat zilele trecute pe un stâlp al telegondolei din Piatra-Neamț.

Autoritățile intervin cu echipamente specializate pentru a asigura siguranța bărbatului. Motivele protestului nu sunt cunoscute.

„În momentul actual, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț desfășoară pe strada Eroilor, din municipiul Piatra-Neamț, activități de salvare a unui bărbat care s-a urcat pe un stâlp.

La fața locului se află și echipaje din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Neamț, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț și negociatori”, transmite IPJNeamț.

Incidentul are loc la doar câteva zile după o situație similară, produsă pe 10 septembrie, când același bărbat s-a urcat pe un stâlp al telegondolei din Piatra-Neamț. Atunci, intervenția unui negociator al Poliției a dus la coborârea lui fără consecințe.

