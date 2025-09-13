Prima pagină » Știri externe » Primele declarații publice ale soției lui Charlie KIRK, după asasinarea acestuia /”Nu aveți idee ce ați dezlănțuit în întreaga țară”

13 sept. 2025, 11:35, Știri externe
Erika Kirk, soția activistului Charlie Kirk, asasinat în atacul armat comis la Universitatea din Utah, a promis să continue activitățile acestuia și i-a avertizat pe inamicii mișcării conservatoare din Statele Unite, după ce președintele Donald Trump a denunțat acțiunile grupurilor politice de stânga.

”Sunt Erika Kirk, Charlie Kirk este soțul meu. Cei care fac răul, cei responsabili de asasinarea soțului meu, nu au idee despre ce au făcut. Trebuie să știe cu toții acest lucru: dacă vă gândeați că misiunea soțului meu era puternică înainte, nu aveți idee ce ați dezlănțuit în întreaga țară”, a afirmat Erika Kirk, conform postului de televiziune CNN.

”Charlie, îți promit că nu voi lăsa niciodată să moară moștenirea ta. Îți promit că voi face mișcarea Moment de Turnură SUA (Turning Point USA) cel mai puternic lucru pe care l-a văzut această țară vreodată”, a subliniat Erika Kirk.

Autoritățile americane au arestat un suspect, Tyler Robinson, în ancheta privind asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.

”Individul s-a radicalizat într-un timp foarte scurt. Provine dintr-o familie bună, a avut o copilărie normală, nu s-ar fi gândit nimeni că se va ajunge la așa ceva. Din păcate, s-a ajuns”, a declarat guvernatorul statului Utah, Spencer Cox.

Președintele Donald Trump a denunțat acțiunile ”stângii radicale”, după asasinarea lui Charlie Kirk.

”Activiștii radicali de stânga sunt problema. Au un comportament oribil (…)”, a acuzat președintele Statelor Unite.

