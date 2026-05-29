Dosar penal în urma exploziei dronei de la Galați, pentru distrugere, tentativă la omor calificat și infracțiuni din Codul aerian

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați s-au sesizat din oficiu în cursul nopții de 28-29 mai 2026 cu privire la explozia unei drone cu încărcătură militară, de proveniență rusească, în centrul municipiului Galați.

Parchetul a anunțat, în comunicatul transmis, că “în dosarul penal deschis în urma deflagrației procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 117 alin. 2 din Codul aerian (Legea nr. 21/2020), a infracțiunii de distrugere, precum și a tentativei la omor calificat. Din cercetările efectuate până în prezent la fața locului a rezultat că drona militară s-a prăbușit pe un bloc de locuințe și a explodat în jurul orei 1,50, având drept consecință distrugerea unui apartament de la etajul 10 al imobilului și cauzarea de leziuni traumatice celor două persoane aflate în apartament”.

În cursul nopţii de joi spre vineri, Federaţia Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, unul dintre aceste aparate de zbor fiind urmărit de radare până în zona de sud a municipiului Galaţi, unde s-a prăbuşit pe acoperişul unui bloc de locuinţe, impactul fiind urmat de un incendiu.

La fața locului au fost mobilizate echipe specializate din IGSU. Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat la ora 01:19 a.m., vineri dimineața, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române.

Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei, a mai menționat ministerul de resort, fără a preciza de ce avioanele de luptă nu au doborât drona.

Președintele României a convocat CSAT, iar Ministerul Afacerilor Externe, pe ambasadorul Federației Ruse pentru a dezbate incidentul nepermis, de la Galați, într-o țară membru NATO.

