Prima pagină » Știri politice » Dosar penal în urma exploziei dronei de la Galați, pentru distrugere, tentativă la omor calificat și infracțiuni din Codul aerian

Dosar penal în urma exploziei dronei de la Galați, pentru distrugere, tentativă la omor calificat și infracțiuni din Codul aerian

Adina Anghelescu
Dosar penal în urma exploziei dronei de la Galați, pentru distrugere, tentativă la omor calificat și infracțiuni din Codul aerian
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați s-au sesizat din oficiu în cursul nopții de 28-29 mai 2026 cu privire la explozia unei drone cu încărcătură militară, de proveniență rusească, în centrul municipiului Galați.

Parchetul a anunțat, în comunicatul transmis, că “în dosarul penal deschis în urma deflagrației procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 117 alin. 2 din Codul aerian (Legea nr. 21/2020), a infracțiunii de distrugere, precum și a tentativei la omor calificat. Din cercetările efectuate până în prezent la fața locului a rezultat că drona militară s-a prăbușit pe un bloc de locuințe și a explodat în jurul orei 1,50, având drept consecință distrugerea unui apartament de la etajul 10 al imobilului și cauzarea de leziuni traumatice celor două persoane aflate în apartament”.

În cursul nopţii de joi spre vineri, Federaţia Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, unul dintre aceste aparate de zbor fiind urmărit de radare până în zona de sud a municipiului Galaţi, unde s-a prăbuşit pe acoperişul unui bloc de locuinţe, impactul fiind urmat de un incendiu.

La fața locului au fost mobilizate echipe specializate din IGSU. Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat la ora 01:19 a.m., vineri dimineața, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române.

Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei, a mai menționat ministerul de resort, fără a preciza de ce avioanele de luptă nu au doborât drona.

Președintele României a convocat CSAT, iar Ministerul Afacerilor Externe, pe ambasadorul Federației Ruse pentru a dezbate incidentul nepermis, de la Galați, într-o țară membru NATO.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ministrul Apărării aruncă vina pe predecesorii săi în criza dronei care a lovit un bloc din Galați: de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta, nu a luat-o
09:45
Ministrul Apărării aruncă vina pe predecesorii săi în criza dronei care a lovit un bloc din Galați: de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta, nu a luat-o
ULTIMA ORĂ Președintele Nicușor Dan a convocat CSAT pentru ora 11: Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse.
09:25
Președintele Nicușor Dan a convocat CSAT pentru ora 11: Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse.
REACȚIE Sorin Grindeanu: „Radu Miruță trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice. România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă”
08:36
Sorin Grindeanu: „Radu Miruță trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice. România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă”
ULTIMA ORĂ România amenință cu măsuri diplomatice după prăbușirea dronei în Galați. MAE: „O escaladare gravă şi iresponsabilă din partea Federației Ruse”
07:30
România amenință cu măsuri diplomatice după prăbușirea dronei în Galați. MAE: „O escaladare gravă şi iresponsabilă din partea Federației Ruse”
FLASH NEWS Noua lege a salarizării riscă să prăbușească sistemul medical. Fostul ministru al Sănătății: „Mi se pare periculoasă această legislație”
23:28
Noua lege a salarizării riscă să prăbușească sistemul medical. Fostul ministru al Sănătății: „Mi se pare periculoasă această legislație”
FLASH NEWS Fritz sare în apărea lui Darău după scandalul din platoul Antena 3 CNN
22:31
Fritz sare în apărea lui Darău după scandalul din platoul Antena 3 CNN
Mediafax
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
Digi24
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
Cancan.ro
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ungaria vrea România în Grupul de la Vișegrad. Avertisment din Elveția: „Să nu se folosească de acest format pentru influență”
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce unele flori se închid noaptea?
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, discuție cu șeful NATO, Mark Rutte, după incidentul de securitate din România: ”Încălcare inacceptabilă a suveranității”
11:05
Nicușor Dan, discuție cu șeful NATO, Mark Rutte, după incidentul de securitate din România: ”Încălcare inacceptabilă a suveranității”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a hotărât să-l aducă pe ultimul Domnitor al Moldovei în țară, dar nici după 6 luni nu a fost înmormântat”
11:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a hotărât să-l aducă pe ultimul Domnitor al Moldovei în țară, dar nici după 6 luni nu a fost înmormântat”
FLASH NEWS De la Chișinău, Bolojan anunță: ”Am solicitat NATO transmiterea de tehnică militară care să ne permită să vizualizăm dronele care vin la joasă altitudine”
10:58
De la Chișinău, Bolojan anunță: ”Am solicitat NATO transmiterea de tehnică militară care să ne permită să vizualizăm dronele care vin la joasă altitudine”
FLASH NEWS Gălățenii critică intervenția autorităților. „Este o vrăjeală. Cum a făcut acel erou al României să dea cu arme în Estonia, puteau și aici”
10:57
Gălățenii critică intervenția autorităților. „Este o vrăjeală. Cum a făcut acel erou al României să dea cu arme în Estonia, puteau și aici”
FLASH NEWS Italia reacționează după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați: „O escaladare periculoasă și iresponsabilă. Nu poate fi tolerată”
10:35
Italia reacționează după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați: „O escaladare periculoasă și iresponsabilă. Nu poate fi tolerată”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „O să cădem între scaune. Vom fi disprețuiți de Germania, dar și de America”
10:30
Dan Dungaciu: „O să cădem între scaune. Vom fi disprețuiți de Germania, dar și de America”

Cele mai noi

Trimite acest link pe