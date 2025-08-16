Prima pagină » Social » Un polițist i-a sărit în ajutor unei femei care a leșinat la o benzinărie și i-a plătit carburantul. IPJ Maramureș: Binele se face în liniște

16 aug. 2025, 17:37, Social
O femeie și-a dus mașina pentru a o realimenta cu carburant la o stație de benzinărie din Baia Mare. I s-a făcut rău și a leșinat în timp ce făcea aprovizionarea mașinii. Un bărbat, polițist care era în afara programului, i-a sărit imediat în ajutor.  Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 30 iulie. 

Nu doar că a sprijinit-o, dar i-a sărit și în ajutor, ba chiar i-a achitat și carburantul.  Bărbatul a plecat la scurt timp după ce femeia și-a revenit, fără să știe cine era. A aflat ulterior că era polițist și a încercat să-i afle identitatea, dar IPJ Maramureș a transmis că-i va păstra anonimatul.

„Nu purta uniforma de poliție, însă avea cu el simțul intervenției și dorința de a ajuta. Un gest simplu, dar plin de omenie, a dovedit că există oameni care ajută, uneori în uniformă, alteori în afara serviciului, iar faptele lor vorbesc mai mult decât cuvintele”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Maramureș.

„Binele se face în liniște. Noi îl cunoaștem, însă pentru că știm că binele se face în tăcere, îi vom păstra anonimatul. Ne mândrim cu astfel de colegi!”, au adăugat reprezentanții IPJ Maramureș.

Femeia, plină de recunoștință, a scris într-un mesaj, citat de Adevărul:

„Când nu mai crezi că binele există, viața te ajută să crezi. În seara zilei de 30 iulie, mi s-a făcut rău într-o benzinărie din Baia Mare, mai precis am leșinat. Un domn tânăr știa bine ce are de făcut. Nu am reușit să îl văd foarte bine…..nu am reținut cum îl cheamă…..dar spre surprindea mea a plătit și carburantul. Aș vrea să îi mulțumesc pentru ajutor și pentru că mi-a demonstrat că binele încă există.”

