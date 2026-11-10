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Tarifele majorate de UE închid fabrica din Iași a miliardarului Rinat Ahmetov la mai puțin de 1 an de la cumpărare. Magnatul ucrainean crescuse numărul de angajați și mărise considerabil producția companiei

Tarifele majorate de UE închid fabrica din Iași a miliardarului Rinat Ahmetov la mai puțin de 1 an de la cumpărare. Magnatul ucrainean crescuse numărul de angajați și mărise considerabil producția companiei
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După ce a crescut producția și numărul angajaților la una din fabricile emblematice ale României, grupul Metinvest, deținut de oligarhul ucrainean Rinat Ahmetov, va închide fosta ArcelorMittal Iași, fosta TEPRO Iași, cumpărată în decembrie 2025. Acest eșec vine după o serie de măsuri care vizau relansarea uneia dintre cele mai cunoscute fabrici românești. Fabrica de țevi din Iași are o istorie zbuciumată de peste 6 decenii., marcată și de asasinarea liderului sindical Virgil Săhleanu.

Grupul patronat de Ahmetov a achiziționat fabrica la finalul anului 2025, sub numele de Metinvest Tubular Iași.

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Ahmetov crescuse numărul de angajați și capacitatea de producție

De notat că, la momentul preluării, ArcelorMittal avea un număr de 150 de angajați. Pe parcursul acestui an, echipa a crescut la aproape 250 de angajați, potrivit companiei. Însă, într-o notificare trimisă la ITM, a dezvăluit Ziarul de Iași, Metinvest a informat că va disponibiliza 194 din 195 de angajați până la finalul anului. Practic, rămâne un singur angajat, actualul director (Detalii AICI).

Terenurile fostei fabrici Tepro, din Iași, țintă pentru dezvoltatorii imobiliari

Terenurile fostei fabrici Tepro, din Iași, țintă pentru dezvoltatorii imobiliari

Sindicatul a informat că, dacă se va ajunge la închiderea unității, atunci angajații vor primi salarii compensatorii. Plățile vor fi cuprinse între 10.000 și 25.000 lei, în funcție de vechimea angajatului în fabrică.

O componentă suplimentară a compensațiilor îi vizează pe salariații cu peste 30 de ani în câmpul muncii. Potrivit lui Constantin Rotaru, lider al Sindicatului Liber „Virgil Săhleanu”, aceștia ar urma să primească lunar echivalentul unui salariu, pentru o perioadă de până la 21 de luni. Sindicalistul a explicat că aceste prevederi sunt înscrise în contractul colectiv de muncă.

Se ia în calcul și vânzarea

Compania cumpărată de miliardarul Rinat Ahmetov a explicat, într-un răspuns pentru Libertatea, că aprovizionarea cu oțel este afectată de noile reguli europene și de atacurile rusești. Vânzarea fabricii este o altă opțiune analizată.

„Aceste restricții au redus semnificativ posibilitățile de export ale Metinvest și, implicit, accesul fabricii din Iași la materie primă din Ucraina, afectând viabilitatea economică a modelului său tradițional de producție”, potrivit Biroului de presă al Metinvest.

Producția a scăzut semnificativ în ultimele luni, au comentat reprezentanții grupului ucrainean pentru sursa citată.

„Recrutările au fost suspendate, ciclul actual de producție și livrare se apropie de final, iar posibilitatea unei închideri complete este luată în considerare”. 

Compania a precizat că închiderea completă nu este singura opțiune analizată. Se ia în calcul inclusiv o posibilă vânzare a activelor.

Criza a fost provocată de tarifele UE

„Un factor fundamental care a dus la situația actuală este introducerea de către Uniunea Europeană, în vara anului 2026, a contingentelor tarifare pentru importurile de oțel”, mai spune conducerea Metinvest.

Aceste restricții au limitat accesul fabricii din Iași la materie primă din Ucraina, afectând viabilitatea economică a modelului de producție. Noile loturi permit așadat importul unei anumite cantități de oțel în condiții vamale avantajoase, depășirea acesteia implicând taxe mai mari.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene / Foto – Mediafax

Potrivit presei locale, în februarie 2026, la fabrica de la Iași începeau livrările din Zaporojie. La acel moment, au fost expediate 22.000 de tone de produse laminate din oțeluri. Estimările Metinvest erau că, până la finalul anului, volumul ar fi urmat să ajungă la 180.000 de tone. Însă „atacurile rusești asupra instalațiilor industriale ucrainene au perturbat, de asemenea, disponibilitatea produselor siderurgice din Ucraina”, conform oficialilor companiei.

Vârful de producție a ajuns la 9.000 de tone/lună

Metinvest a preluat fabrica ca parte a strategiei sale de consolidare a cooperării industriale dintre Ucraina și Uniunea Europeană. După achiziție, creșterea producției medii lunare a fost de la aproximativ 4.000 de tone în 2025 la aproape 9.000 de tone în lunile iunie și iulie 2026. Grupul a elaborat un plan detaliat pentru creșterea producției anuale la aproximativ 170.000 de tone, mai arată răspunsul oficial al companiei.

„Deteriorarea ulterioară a condițiilor de operare, în special după introducerea contingentelor tarifare ale UE, a afectat fundamental perspectivele fabricii”, se adaugă în răspuns.

Reprezentanții companiei apreciază că viitorul fabricii depinde preponderent de volumele contingentelor UE scutite de taxe vamale disponibile pentru oțelul și materia primă din Ucraina în 2027. Un alt factor critic luat în calcul îl reprezintă condițiile de import pentru țevile sudate.

„Metinvest analizează mai multe opțiuni, de la vânzarea fabricii și până la oprirea completă a producției. În această etapă, nu putem confirma anumiți furnizori alternativi, estimări punctuale de costuri, potențiale tranzacții sau înțelegeri pentru utilizarea viitoare a amplasamentului”, potrivit reprezentanților companiei.

Eventuala continuare a activității ar fi influențată în mod decisiv de cadrul de reglementare a importurilor de produse siderurgice în Uniunea Europeană, inclusiv a celor provenite din Ucraina.

Miza imobiliară: teren de 16 ha în centrul Iașiului

Însă, dincolo de discursul de PR al companiei, există și o miză imobiliară, așa cum a semnalat presa locală. Fabrica de țevi se află în zona industrială a Iașiului. Aici, de câțiva ani, a început un proces de relansare urbanistică. Unitatea ocupă un amplasament la circa 2 km de centrul Iașiului, pe un bulevard cu 6 benzi, dintre care două sunt rezervate circulației tramvaielor.

La mai puțin de 1 kilometru, spre centrul Iașiului, se află în construcție un complex rezidențial dezvoltat de Prime Kapital, fiind vorba despre cea mai mare investiție imobiliară în execuție la acest moment în oraș.

Recent, chiar în fața fabricii, Consiliul Local Iași a aprobat construirea mai multor clădiri de către o firmă condusă de un apropiat al fostului ministru al transporturilor Relu Fenechiu. Ansamblul, cu blocuri de până la 11 etaje, va integra servicii, birouri, spații medicale și locuințe.

Surse din mediul de afaceri ieșean au declarat pentru sursa citată că, în 2025, înainte de preluarea fabricii de Ahmetov, fostul proprietar ArcelorMittal a avut negocieri și cu dezvoltatori imobiliari interesați de terenul cu o suprafață de peste 16 hectare.

O istorie dramatică, de peste 6 decenii

Fabrica de țevi are o istorie de peste 6 decenii. A trecut de la industria de stat la o privatizare controversată în deceniul 9 și apoi a fost deținută de mari grupuri internaționale. Uzina Metalurgica a fost înființată în anul 1962, iar, în 1991, a devenit Tepro.

Un capitol de cotitură din istoria companiei a început în 1998, odată cu privatizarea către compania cehă Zelezarny Veseli. Achiziția a fost urmată de concedieri și un episod dramatic. În toamna lui 2000, liderul sindical Virgil Săhleanu, care contestase privatizarea și lupta în instanță pentru drepturile angajaților, a fost asasinat chiar în scara blocului în care locuia. Înaintea asasinatului, sindicatul obținuse o primă hotărâre de constatare a nulității contractului de privatizare. Fabrica a revenit ulterior sub controlul statului, iar investitorul ceh Frantisek Priplata a scăpat prin prescripție, după ce a recunoscut că a ordonat asasinatul.

În anul 2003, Tepro a fost achiziționată de LNM Holdings, grupul condus de miliardarul indian Lakshmi Mittal. Timp de 22 de ani, unitatea a rămas în portofoliul acestuia sub diverse nume până în decembrie 2025 când a fost achiziționată de Rinat Ahmetov.

 

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