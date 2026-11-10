După ce a crescut producția și numărul angajaților la una din fabricile emblematice ale României, grupul Metinvest, deținut de oligarhul ucrainean Rinat Ahmetov, va închide fosta ArcelorMittal Iași, fosta TEPRO Iași, cumpărată în decembrie 2025. Acest eșec vine după o serie de măsuri care vizau relansarea uneia dintre cele mai cunoscute fabrici românești. Fabrica de țevi din Iași are o istorie zbuciumată de peste 6 decenii., marcată și de asasinarea liderului sindical Virgil Săhleanu.

Grupul patronat de Ahmetov a achiziționat fabrica la finalul anului 2025, sub numele de Metinvest Tubular Iași.

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Ahmetov crescuse numărul de angajați și capacitatea de producție

De notat că, la momentul preluării, ArcelorMittal avea un număr de 150 de angajați. Pe parcursul acestui an, echipa a crescut la aproape 250 de angajați, potrivit companiei. Însă, într-o notificare trimisă la ITM, a dezvăluit Ziarul de Iași, Metinvest a informat că va disponibiliza 194 din 195 de angajați până la finalul anului. Practic, rămâne un singur angajat, actualul director (Detalii AICI).

Sindicatul a informat că, dacă se va ajunge la închiderea unității, atunci angajații vor primi salarii compensatorii. Plățile vor fi cuprinse între 10.000 și 25.000 lei, în funcție de vechimea angajatului în fabrică. O componentă suplimentară a compensațiilor îi vizează pe salariații cu peste 30 de ani în câmpul muncii. Potrivit lui Constantin Rotaru, lider al Sindicatului Liber „Virgil Săhleanu”, aceștia ar urma să primească lunar echivalentul unui salariu, pentru o perioadă de până la 21 de luni. Sindicalistul a explicat că aceste prevederi sunt înscrise în contractul colectiv de muncă. Se ia în calcul și vânzarea

Compania cumpărată de miliardarul Rinat Ahmetov a explicat, într-un răspuns pentru Libertatea, că aprovizionarea cu oțel este afectată de noile reguli europene și de atacurile rusești. Vânzarea fabricii este o altă opțiune analizată.

„Aceste restricții au redus semnificativ posibilitățile de export ale Metinvest și, implicit, accesul fabricii din Iași la materie primă din Ucraina, afectând viabilitatea economică a modelului său tradițional de producție”, potrivit Biroului de presă al Metinvest.