Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar urma să fie reconectată miercuri la Sistemul Energetic Național și să atingă puterea nominală joi, în timp ce intervențiile la Unitatea 1 ar putea dura între două și patru zile, a anunțat Nuclearelectrica, potrivit Mediafax.

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SN Nuclearelectrica estimează că Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă va fi sincronizată la Sistemul Energetic Național (SEN) în data de 11 noiembrie 2026, urmând să atingă puterea nominală în 12 noiembrie.

Toate manevrele de repornire și reconectare a Unității 2 la SEN se realizează în baza procedurilor aplicabile ale CNE Cernavodă, în condiții de siguranță maximă, a transmis compania, potrivit unui comunicat publicat pe Bursa de Valori București.

În ce privește Unitatea 1, echipele de specialiști ale CNE Cernavodă desfășoară în prezent evaluări specifice și implementează planurile de remediere a situației, în vederea reconectării la SEN în cel mai scurt timp.

Conform estimărilor Nuclearelectrica, perioada de intervenție și remediere a defecțiunii este de două până la patru zile, urmând apoi procedurile specifice pentru sincronizare și repornire.

Societatea precizează că va informa acționarii și investitorii de îndată ce vor exista actualizări cu privire la acest subiect.

Unitatea 1 a fost oprită la trei zile de la repornire

Unitatea 1 de la Cernavodă a fost deconectată accidental de la Sistemul Energetic Național în seara zilei de 9 noiembrie, la numai trei zile după ce fusese repornită în urma unei opriri de aproximativ trei luni. Defecțiunea a fost localizată în partea clasică, nenucleară, a reactorului, la sistemul de control al vidului de la condensatorul turbinei. Conform Nuclearelectrica, incidentul nu a avut impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului înconjurător.

Reactorul 1 fusese oprit inițial pe 28 iulie, din cauza secetei și a nivelului scăzut al Dunării, ce nu permitea asigurarea apei necesare răcirii instalațiilor. Unitatea 2 fusese, la rândul său, oprită în august.

Cele două reactoare de la Cernavodă, cu o putere instalată de aproximativ 700 MW fiecare, asigură în condiții normale circa 20% din producția națională de energie electrică.

În urma noii defecțiuni, directorul Nuclearelectrica a anunțat, de asemenea, și schimbări la nivelul managementului tehnic al centralei, inclusiv înlocuirea directorului tehnic începând cu 1 decembrie 2026.