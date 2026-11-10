Premierul Luca Niculescu a declarat marți, la GoTech World 2026, că digitalizarea administrației trebuie să aducă servicii publice mai simple, mai accesibile și mai sigure, nu doar documente transferate în mediul online. Șeful Guvernului a recunoscut că România mai are de lucru în acest domeniu.

Sondaj Gândul Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu? Nu

Da Vezi rezultate

Loading ...

Un minister dedicat și instituții care colaborează

Niculescu a amintit faptul că Guvernul a decis să aibă un ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, iar unul dintre obiectivele acestuia este interconectarea sistemelor guvernamentale. Potrivit premierului, transformarea reală presupune schimbarea procedurilor, nu doar informatizarea lor.

„Digitalizarea administrației nu înseamnă doar mutarea formularelor din formatul pe hârtie pe un ecran. Înseamnă servicii publice mai simple, mai accesibile, mai sigure. Înseamnă proceduri regândite, nu doar informatizate, și înseamnă instituții care colaborează și folosesc datele în mod responsabil. Înseamnă, pe scurt, mai puțin timp pierdut de cetățeni și de companii în relația pe care o au cu statul. Și aici, da, cred că avem ceva de lucru”, a declarat Niculescu.

Decalaj față de UE la inteligența artificială

Premierul a spus că România trebuie să își accelereze ritmul de adaptare. El a invocat date Eurostat: în 2025, doar 5,2% dintre companiile românești cu cel puțin zece angajați foloseau tehnologii de inteligență artificială, față de 20% la nivelul Uniunii Europene.

„Aici nu știu dacă domnul ministru al Digitalizării și Inteligenței Artificiale va spune ceva, că el are o părere ușor diferită. El spune că în administrația română se folosește inteligența artificială, dar nu se folosește neapărat într-un mod foarte coordonat”, a adăugat premierul.

El a mai spus că sectorul IT&C a crescut, în ultimele două decenii, de aproximativ trei ori mai mult decât economia în ansamblu, potrivit celor mai recente rapoarte OCDE. A amintit că România se pregătește să adere la organizație.

Tehnologia, motor de competitivitate

Prioritatea Guvernului, a explicat Niculescu, este ca tehnologia să sprijine investițiile, productivitatea, cercetarea și inovarea și să ajute companiile românești să se extindă pe piețele internaționale.

„România are toate motivele să fie un actor dinamic, iar prioritatea noastră este ca tehnologia să devină un motor de competitivitate. (…) Avem responsabilitatea de a avea un stat care să țină pasul cu această transformare și există câteva idei clare în programul nostru de guvernare în această direcție”, a transmis premierul.

Securitatea cibernetică, parte din transformare

Niculescu a avertizat că nu se poate vorbi despre transformare digitală fără componenta de securitate cibernetică.

„Atacurile cibernetice, fraudele, manipularea informațională amenință infrastructuri esențiale, instituții și încrederea publică. Vom consolida reziliența cibernetică, vom întări protecția infrastructurilor critice și vom promova o cultură la nivelul administrației și al mediului privat”, a afirmat Luca Niculescu.