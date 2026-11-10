80% din locurile de cazare din Craiova, ocupate în perioada târgului de Crăciun. Apartamentele în regim hotelier, închiriate și cu 1.200 de lei pe noapte

Cu patru zile înainte de deschiderea târgului de Crăciun, hotelurile din Craiova au rezervate 80% din locuri. Iar pentru o noapte într-un apartament cu două camere din centrul orașului, turiștii plătesc peste 1.200 de lei. Cei care vor să petreacă un weekend în oraș ar trebui însă să-și facă rezervările din timp, pentru că hotelurile sunt deja ocupate în proporție de 100% în zilele de vineri și sâmbătă.

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Târgul de Crăciun va avea anul acesta tema Tărâmul elfilor iar pregătirile sunt în toi. Turiștii deja admira târgul de poveste.

Turiștii bulgari și sârbi si italieni s-au grăbit să-și rezerve cazarea pentru târgul de Crăciun din Craiova. Pentru cei care vor să se bucure de atmosfera de sărbătoare, prețurile în hotelurile din Craiova pornesc de la 600 de lei / noapte pentru o cameră cu mic dejun inclus. Față de anul trecut, unii hotelieri au păstrat aceleași tarife, în timp ce alții au scumpit cazarea cu aproximativ 30%.

Laura Pătru, manager de marketing hotel: Weekend, nu mai sunt disponibile, acestea au fost rezervate încă de la începutul anului de către agențiile de turism din țările vecine. /Se mai pot găsi locuri disponibile doar în timpul săptămânii. În această perioadă, prețurile au rămas neschimbate față de anul trecut. Încep undeva de la 60 de euro pentru o cameră single și pot ajunge la 82 de euro pentru o cameră, pentru o familie cu un copil, cu micul dejun.

Adriana Rușiu: Avem turiști din Bulgaria, Serbia și Macedonia de Nord, iar gradul de ocupare pentru weekenduri este undeva în proporție de 90%. În timpul săptămânii, mai sunt libere. Da, în funcție de gradul de ocupabilitate, au crescut și prețurile, iar, în ultimul timp, au crescut undeva la 20-30%.

Anul trecut, Târgul de Crăciun din Craiova, „Spărgătorul de nuci”, a fost votat ca fiind cel mai frumos Târg din Europa, în competiția organizată anual de platforma specializată în turism European Best Destinations, și a atras 2 milioane de turiști, români și străini.

Târgul de la Craiova va fi deschis în perioada 13 noiembrie – 3 ianuarie 2027.