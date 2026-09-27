Una dintre cele mai cunoscute afaceri cu shaorma din București apare într-o poveste de crimă organizată și spălare de bani, dosar instrumentat de procurorii din Turcia. Ahmet Ugur Pakcan, omul din spatele ramurii Dristor Doner Kebap, a fost arestat preventiv, alături de alte zeci de persoane, în ancheta privind presupusa organizație condusă de Alihan Kuriş.

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În luna iunie a acestui an, mai multe case de schimb valutar Dristor din București au fost închise pentru o perioadă, fără ca publicului să-i fie oferită atunci o explicație clară. Pentru cei care treceau frecvent prin zonele în care funcționau punctele de schimb, dispariția lor temporară a rămas un mister.

La câteva luni distanță, am aflat o informație care pune acel episod într-o lumină cu totul nouă.

Ahmet Ugur Pakcan, unul dintre numele importante legate de afacerile Dristor din România, a fost arestat în Turcia într-un dosar de proporții în care procurorii investighează inclusiv presupuse operațiuni de spălare de bani, transferuri financiare neînregistrate și activități ale unei organizații infracționale.

Nu există, în acest moment, o confirmare oficială că închiderea temporară din iunie a caselor de schimb Dristor a avut legătură directă cu ancheta turcă. Însă ceea ce apare acum în declarațiile și documentele din dosarul de la Ankara oferă, cel puțin, o posibilă explicație pentru un episod care la București nu fusese lămurit public.

În declarațiile aflate în dosarul turcesc sunt pomenite explicit: Bucureștiul, Dristor Doner, case de schimb valutar, un cămin studențesc și chiar studenți care, potrivit unui martor, ar fi fost transformați în curieri pentru transportarea unor sume în dolari, euro și lire sterline între Turcia și România.

Ahmet Ugur Pakcan, printre cei 32 de oameni arestați

Ancheta este derulată de Parchetul General din Ankara și vizează o presupusă organizație infracțională pe care autoritățile turce o leagă de Alihan Kuriş, liderul uneia dintre cele mai cunoscute comunități religioase islamice din Turcia.

Pe 16 august 2026, 38 de suspecți au fost aduși în fața procurorilor, iar judecătorii au decis arestarea preventivă a 32 dintre ei.

Pe lista publicată în urma operațiunii apare, negru pe alb, și numele Ahmet Ugur Pakcan. Alături de el a fost arestat și Alihan Kuriş. Pentru alți șase suspecți au fost dispuse măsuri de control judiciar, inclusiv arest la domiciliu.

Dosarul este unul de proporții. Procurorii turci investighează, între altele, constituirea și conducerea unei organizații infracționale, apartenența la o astfel de structură, spălarea bunurilor provenite din infracțiuni, fraude în dauna instituțiilor publice și încălcări ale legislației fiscale.

Într-un nou val al anchetei, pe 20 septembrie, autoritățile au emis mandate pentru alte 29 de persoane și au dispus numirea unor administratori judiciari la 23 de companii.

Trebuie făcută însă o precizare esențială: comunicările publice ale Parchetului nu detaliază deocamdată care dintre aceste infracțiuni îi este imputată individual lui Ahmet Ugur Pakcan.

De la Dristor Kebap la o „caracatiță” cu zeci de firme

Dimensiunea financiară a anchetei este spectaculoasă. Procurorii turci susțin că persoane și companii considerate conectate la presupusa organizație ar fi fost implicate în mișcări de bani și active atât în Turcia, cât și în străinătate, în transferuri financiare neînregistrate și în operațiuni despre care anchetatorii bănuiesc că ar fi urmărit introducerea în circuitul legal a unor venituri provenite din infracțiuni.

Ancheta a scos la iveală și cantități impresionante de avere. În timpul căutărilor făcute pentru găsirea lui Hilmi Tuna Kuriş, fratele lui Alihan Kuriş, polițiștii au descoperit la o adresă 200 de kilograme de lingouri de aur a căror proveniență era neclară, potrivit informațiilor comunicate în cadrul anchetei.

Raportările financiare analizate de autoritățile turce merg și mai departe. În cazul familiei Kuriş, raportul MASAK a identificat nu mai puțin de 1.818 operațiuni imobiliare înregistrate pe numele a doar patru persoane din familie.

Legătura cu România apare într-o declarație dată anchetatorilor din Ankara.

Martorul care vorbește despre Dristor și București

Un martor identificat de presa turcă prin inițialele G.K. le-a vorbit procurorilor despre ceea ce acesta prezintă drept ramura românească a structurii.

Bărbatul susține că, la un moment dat, prin intermediul unui asociat, ar fi avut legături de afaceri cu un lanț de döner din România.

În relatarea declarației sale, numele lui Ahmet Ugur Pakcan apare într-o poziție extrem de importantă: martorul îl descrie drept responsabilul pentru România și un personaj-cheie pentru operațiunile din Balcani.

Mai mult, G.K. pomenește explicit „Dristor Döner” și „Dristor Döviz Bürosu”, adică afacerea cu restaurante și cea cu schimb valutar din București. Aceste susțineri reprezintă declarația unui martor din anchetă și sunt în curs de verificare de către autoritățile turce, nefiind stabilite printr-o hotărâre definitivă.

Legătura lui Pakcan cu celebrul lanț de shaormerii este deja cunoscută. În România, presa de business a documentat anterior împărțirea afacerilor familiei Pakcan: Dristor Doner Kebap este ramura asociată lui Ahmet Pakcan, în timp ce Dristor Kebap reprezintă cealaltă ramură a businessului familiei.

În plus, firma KEBAP SHOP SRL deține oficial la OSIM marca „DRISTOR Doner KEBAP – DIN 1999”. Societatea a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 78,6 milioane de lei, un profit net de circa 14,7 milioane de lei și 316 angajați.

Studenți transformați în „cărăuși”

Povestea capătă însă o dimensiune cu totul diferită în momentul în care martorul ajunge la un cămin studențesc din București.

Potrivit declarației lui G.K., căminul ar fi avut un rol important în presupusa structură românească, iar Pakcan ar fi fost unul dintre oamenii care îl controlau. Martorul susține că studenții cazați acolo ar fi fost trimiși periodic în Turcia.

Și aici apare mecanismul descris în dosar. Potrivit relatării presei turce, tinerii ajungeau la Istanbul și erau direcționați către un avocat identificat doar prin inițialele M.A.. În bagajele lor ar fi fost introduse sume în dolari, euro și lire sterline. Instrucțiunea ar fi fost una simplă: valizele să nu fie deschise până la revenirea în România.

Ulterior, banii ar fi ajuns în București, unde ar fi fost preluați de persoane din presupusa structură.

Sunt acuzații spectaculoase, dar și extrem de grave, aflate în curs de cercetare.

Shaormeria pe care o știe tot Bucureștiul, într-o poveste care ajunge până la Ankara

Pentru publicul din România, numele Dristor înseamnă înainte de toate unul dintre cele mai cunoscute branduri autohtone de fast-food.

Dincolo de vitrine și de shaormele devenite un reper bucureștean, familia Pakcan a construit însă de-a lungul anilor un business de zeci de milioane de lei. Acum, unul dintre numele importante ale ramurii Dristor Doner apare într-unul dintre cele mai ample dosare financiare ale momentului din Turcia.

Ahmet Ugur Pakcan este arestat preventiv. Asta este confirmat oficial. Dosarul vizează inclusiv crimă organizată și spălare de bani. Și acest lucru este confirmat de Parchetul din Ankara.

De aici încolo, marea întrebare este dacă anchetatorii turci vor reuși să probeze și această presupusă „tentaculă” românească a caracatiței financiare și dacă investigația de la Ankara va produce efecte, mai devreme sau mai târziu, și la București.