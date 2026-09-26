O intervenție contracronometru derulată sâmbătă după-amiază în județul Mureș s-a încheiat tragic. O persoană rănită grav într-o zonă cu teren extrem de dificil din apropierea localității Eremitu a murit, în ciuda eforturilor disperate ale salvatorilor. La scurt timp de la declararea decesului, altor două persoane aflate la fața locului li s-a făcut rău și au avut nevoie de transportul de urgență la spital. La fața locului a fost solicitată și intervenția unui elicopter SMURD Mureș.

Intervenție cu elicopterul SMURD

Salvamont Salvaspeo Mureș a fost alertat sâmbătă după-amiază pentru a interveni în sprijinul unei persoane grav accidentate într-o zonă izolată din apropierea localității Eremitu. Din cauza reliefului accidentat și a terenului greu accesibil, deplasarea echipajelor la locul accidentului s-a desfășurat cu mare dificultate.

În primă fază, la victimă au reușit să ajungă salvatorii montani alături de un echipaj al Serviciului de Ambulanță. Aceștia au început imediat manevrele de acordare a primului ajutor și stabilizare a persoanei rănite, în încercarea de a pregăti terenul pentru evacuarea în siguranță. Având în vedere gravitatea leziunilor și relieful greu accesibil, la fața locului a fost solicitată și intervenția unui elicopter SMURD Mureș.

Victima a intrat în stop cardio-respirator la locul accidentului

În ciuda mobilizării rapide a echipajelor de la sol, starea de sănătate a persoanei rănite s-a deteriorat rapid în timpul operațiunii de salvare. Victima a intrat în stop cardio-respirator, iar echipele de intervenție au început imediat resuscitarea.

Eforturile salvamontiștilor și ale cadrelor medicale au continuat minute în șir la fața locului, însă victima nu a mai răspuns manevrelor aplicate, fiind declarat decesul.

Două persoane au făcut atac de panică și au fost transportate la spital

Tragicul deznodământ a provocat o stare de șoc puternică în rândul celor prezenți la locul accidentului. În momentul în care au aflat că persoana rănită a încetat din viață, altor două persoane aflate în zonă li s-a făcut rău.

Acestea au fost evaluate de urgență de echipajele medicale prezente la fața locului și au primit primul ajutor. Pentru investigații suplimentare și asistență de specialitate, cele două persoane au fost preluate de ambulanțe și transportate la cea mai apropiată unitate spitalicească.