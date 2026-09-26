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Ministerul de Externe, atenționare de călătorie pentru Italia. Zborurile de pe Aeroportul din Catania, suspendate din cauza erupției vulcanului Etna

Ministerul de Externe, atenționare de călătorie pentru Italia. Zborurile de pe Aeroportul din Catania, suspendate din cauza erupției vulcanului Etna
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia, cu destinația Sicilia. Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Catania – Fontanarossa a fost suspendat până duminică, 27 septembrie 2026, ora 12.00, ca urmare a erupției vulcanului Etna.

Recomandări pentru turiștii români aflați în Sicilia

În contextul anulării curselor aeriene și al riscurilor generate de activitatea vulcanică, Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să se informeze din timp cu privire la starea zborurilor înainte de a se deplasa spre aeroport.

Totodată, turiștii sunt sfătuiți să respecte cu strictețe indicațiile autorităților locale, să evite excursiile și deplasările în zona vulcanului Etna și să monitorizeze actualizările publicate online de Departamentul Protecției Civile din regiunea Sicilia.

Unde pot cere asistență consulară cetățenii afectați

Românii care întâmpină dificultăți din cauza situației din Catania pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului României la Catania: +39 095 537 909 și +39 095 536 139. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii Call Center non-stop.

Pentru cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială sau o urgență, Ministerul Afacerilor Externe pune la dispoziție mai multe linii telefonice care pot fi găsite pe site-ul MAE, în funcție de regiune.

Ministerul recomandă și consultarea paginilor oficiale de internet (roma.mae.ro, catania.mae.ro, mae.ro) și reamintește că cetățenii români care călătoresc în străinătate pot descărca aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații, contacte utile și alerte de călătorie.

Norul de cenușă a ajuns la 4 kilometri

O nouă erupție a vulcanului Etna, situat pe insula italiană Sicilia (sud), a dus cenușa ieșită din craterul de nord-est al Etnei spre sud. Coloana a atins aproximativ 4 kilometri înălțime, potrivit măsurătorilor Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV). În timpul nopții, Catania a fost lovită și de o furtună puternică. Aceasta a agravat condițiile meteo deja dificile din zonă.

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