Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte de Crăciun

Mai sunt două luni până la Crăciun, iar prețul porcilor în viu a început să crească semnificativ în țară. Pe fondul cererii ridicate și al costurilor mai mari de întreținere, fermierii și-au ajustat tarifele astfel încât să nu iasă pe minus după trecerea sărbătorilor.

Potrivit bzi.ro, prețurile de vânzare variază însă în funcție de regiune și rasă.

Prețurile porcilor înainte de sărbători

Datele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) arată că prețul mediu național al porcilor în viu este de aproximativ 7,35 lei/kg, ușor mai mic decât în anii precedenți. Dar, trebuie ținut cont de faptul că în perioada premergătoare sărbătorilor tarifele cresc în piețele și târgurile tradiționale, din cauza cererii ridicate.

De exemplu, în județul Bihor, fermierii vând porci de 100-150 kg cu prețuri cuprinse între 15 și 17 lei/kg. Așadar, un preț dublu decât ce susține MADR. Rasele comercializate în Bihor sunt cele autohtone – Mangalița, Bazna sau Duroc, apreciate pentru calitatea cărnii și conținutul echilibrat de grăsime.

În Iași, prețul mediu este cam la fel, în jur de 16 lei/kg. În plus, multe dintre oferte includ și transportul până la domiciliul clientului, iar mulți dintre cumpărători, în special cei din mediul urban, se bucură de această facilitate.

Pe platformele online de anunțuri se găsesc și oferte mai accesibile, cu prețuri începând de la 10 lei/kg. Astfel, în funcție de rasă și regiune, un porc de 100-150 kg se vinde, în prezent, cu prețuri cuprinse între 1000 și 1700 de lei

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) recomandă ca fiecare animal să fie testat pentru trichinella înainte de sacrificare. De asemenea, achiziționarea porcilor ar trebui să se facă doar din surse sigure, iar sacrificarea să respecte normele sanitar-veterinare, spune ANSVSA.

Cerere mare în perioada sărbătorilor

Cu toate că prețurile au crescut față de anii precedenți, tradiția tăierii porcului de Crăciun rămâne puternic înrădăcinată în România. Iar pentru micii producători, aceasta este o perioadă prielnică pentru valorificarea animalelor, ținând cont de cererea mare din apropierea sărbătorilor.

