„Viața de apoi” mai scumpă decât viața de acum. Un loc de veci a ajuns să coste mai mult decât un apartament cu 3 camere

Explozia prețurilor în urma măsurilor Guvernului Bolojan a afectat inclusiv sectorul funerar, astfel că un loc de veci a ajuns să coste chiar și 100.000 de euro, mai mult decât apartament cu trei camere. Mai exact, în România, a ajuns să fie mai scump să mori, decât să trăiești.

Scumpirile din ultimele 12 luni nu au ratat niciun domeniu. Chiar și locurile de veci au ajuns să coste sume exorbitante. Spre exemplu, cei care doresc să-și petreacă viața de apoi într-o zonă „rezidențială”, alături de crema intelectualilor și marii patrioți ai României, pot opta pentru o criptă „de lux” în Cimitirul Bellu Militar.

Persoanele dispuse să facă o astfel de „aroganță”, trebuie să scoată din buzunar 100.000 de euro, mai scump decât un apartament cu trei camere, după cum arată o ofertă de pe site-ul OLX.

Din descriere, aflăm că viitorul mormânt se află pe aleea principală din Cimitirul Bellu Militar, în apropierea capelei. Construcția funerară este una amplă și include nu mai puțin de șase cripte. Vânzătorul precizează că e dispus să negocieze prețul, în limita bunului simț.

„De vânzare loc de veci central. Locația este Cimitirul Bellu Militar aleea principala, lucrare cu 6 cripte. Figura 4 loc 16 langa capelă. Prețul este ușor negociabil in limita bunului simt. Rog seriozitate”, scrie în anunț.

Anunțul este însoțit de imagini cu locul de veci, în care se poate observa că se află fix lângă un alt mormânt. Acest ansamblu de cripte alăturate este specific cuplurilor căsătorite, care vor să fie înmormântate unul lângă celălalt.

Apartament cu trei camere complet mobilat, mai ieftin decât o cripta în cimitirul Bellu

Un apartament cu trei camere, într-o zonă rezidențială din sectorul 4 al Capitalei, costă aproximativ 79.000 de euro, cu 20.000 de euro mai puțin decât cripta din Cimitirul Bellu, potrivit unui anunț pe site-ul unei firme de imobiliare.

Este vorba de un apartament situat la etajul cinci cu o suprafață utilă de 71 mp. Este mobilat și utilat complet. Locuința dispune și de centrală termică proprie, ceea ce înseamnă apă caldă, la discreție, un lux suprem pentru bucureșteni.

România, între recesiune tehnică, criza carburanților și resemnare

Românii s-au confruntat încă de la începutul anului cu majorări de taxe, urmate apoi de noi creșteri de prețuri în industria energetică. Institutul Național de Statistică a anunțat, apoi, că țara noastră a intrat în recesiune tehnică, după două semestre în care PIB a înregistrat o scădere constantă.

Conflictul din Orientul Mijlociu a fost o lovitură puternică pentru piața carburanților din Europa, iar România a fost, în special, afectată.

Prețul la combustibil a crescut de la o zi la alta, iar recent, premierul Ilie Bolojan a anunțat criză pe piața carburanților, un semnal pentru un nou val de scumpiri. Locuințele au devenit la fel de inaccesibile precum locurile de veci, iar tot ce ne rămâne e să facem haz de necaz.

FOTO: OLX/Storia

