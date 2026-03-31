Interesul pentru panouri solare și energie verde crește accelerat în Marea Britanie, pe fondul temerilor legate de majorarea facturilor la energie și a prețurilor la carburanți. Tot mai multe gospodării aleg panouri solare, pompe de căldură și soluții regenerabile. Unii ajung să nu mai plătească facturi sau chiar să obțină venituri din surplusul produs.

Cererea pentru panouri solare și energie verde crește rapid

Numărul britanicilor care iau în calcul trecerea la panouri solare și energie verde este în creștere, în contextul presiunilor asupra costurilor energetice influențate de situația geopolitică din Orientul Mijlociu.

Octopus Energy a raportat o creștere de 54% a vânzărilor de panouri solare față de anul anterior, marcând cea mai bună lună din istoria companiei. Pompele de căldură au urcat cu 51%. Instalările de încărcătoare pentru vehicule electrice au crescut cu 20%.

În prezent, facturile sunt limitate de plafonul Ofgem, însă estimările indică posibile majorări semnificative în lunile următoare dacă tensiunile globale continuă.

Deși investiția inițială în panouri solare este ridicată, beneficiile pe termen lung includ reducerea sau eliminarea facturilor.

Facturi zero și venituri din surplus

Reprezentanții Octopus Energy spun că tot mai mulți consumatori trec de la interes la acțiune, căutând să își reducă dependența de prețurile globale ale energiei.

Lewis Rogers, 70 de ani, și Veronica Rogers, 66 de ani, un cuplu din sudul Devon, au instalat 19 panouri solare, o baterie și un încărcător pentru mașină electrică. Investiția totală a fost de aproximativ 13.700 de lire, acoperită parțial din economii personale.

În prezent, în majoritatea lunilor nu mai au costuri la energie, comparativ cu aproximativ 140 de lire lunar anterior. În plus, câștigă bani din surplusul produs.

„Ne-am mutat în sudul Devonului și, privind poziția față de soare, panourile au sens. Totul se leagă”, a declarat Lewis. „Zilnic avem nevoie de aproximativ 5–6 kW pentru casă. Ieri am produs 24 kW și am exportat 18”, a adăugat și Veronica.

Costuri pentru panouri solare și energie verde

Costurile variază în funcție de numărul de panouri și de existența unei baterii. Pentru o locuință standard, un sistem complet poate ajunge la aproximativ 7.500 de lire cu baterie. În jur de 5.000 de lire fără baterie.

Sistemele mai complexe, cu baterii avansate, pot depăși 8.000-9.000 de lire. Bateriile permit stocarea energiei produse, reducând dependența de rețea în perioadele fără soare.

Principalul dezavantaj este producția redusă în condiții de lumină scăzută, ceea ce impune o gestionare mai atentă a consumului, mai ales iarna.

Pe termen lung, adoptarea pe scară largă a panourilor solare și a energiei verzi poate contribui la reducerea costurilor prin creșterea concurenței și eficientizarea tehnologiilor.

Recomandarea autorului: