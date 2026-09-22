Un turist român a fost împușcat în timpul unui jaf, într-un magazin din Ecuador

Românul a fost împușcat în picior, duminică, 20 septembrie, de un infractor înarmat, care a pătruns într-un magazin aglomerat din nordul orașului Quito, Ecuador.

Incidentul a avut loc în jurul orei 17:30, la intersecția bulevardelor República de El Salvador și Suecia, în incinta unei unități comerciale, potrivit unui raport al poliției obținut de publicația Teleamazonas.com.

Românul a fost împușcat după ce l-a confruntat pe infractor

Polițiști din cadrul Poliției Naționale s-au deplasat la fața locului în urma unei alerte transmise prin intermediul grupurilor de chat ale comunității locale.

La sosire, aceștia au găsit un bărbat care fusese împușcat în piciorul drept, mai exact în zona coapsei. Agenții de poliție au stabilit că acesta era cetățean român.

Potrivit autorităților, hoțul înarmat a intrat în incinta unității comerciale și l-a amenințat pe turistul român pentru a-i sustrage bunurile. Când victima a opus rezistență, agresorul a scos un revolver și a tras asupra lui, după care a fugit.

Care este starea victimei

Anchetatorii au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere din magazin și au reușit să identifice semnalmentele agresorului.

Echipaje ale pompierilor au sosit la fața locului pentru a-i acorda primul ajutor românului și pentru a-l transporta la o unitate medicală.

Între timp, Poliția Judiciară a demarat o anchetă și a desfășurat operațiuni în zona adiacentă pentru a-l localiza pe autorul faptei.

FOTO: Envato