Federația Română de Automobilism Sportiv anunță stabilirea unui nou record de competiții organizate într-un singur weekend. Astfel, în perioada 19 – 21 septembrie, sub egida FRAS vor fi organizate 13 evenimente automobilistice.

Organizarea acestor evenimente aduce cifre impresionante, nu doar pentru automobilismul sportiv, ci și pentru sport în general. Conform listelor preliminare de înscrieri, 670 de sportivi se vor lupta în weekend pentru trofeele puse în joc.

13 evenimente automobilistice într-un singur weekend! Care sunt acestea

Nu mai puțin de 550 de mașini de competiție vor fi prezente la startul etapelor, iar platformele auto care le vor transporta vor împânzi șoselele țării în drum spre competiții.

De la Arad, unde are loc etapa de drag racing și până la Mamaia, unde are loc Mamaia Rally Show, locațiile de desfășurare acoperă întreaga țara.

Peste 250 de arbitri și oficiali FRAS vor asigura buna desfășurare a evenimentelor. Peste 50.000 de spectatori sunt așteptați la locațiile competițiilor, în timp ce transmisiunile în direct și știrile generate de evenimente vor ajunge prin intermediul presei online și tv la peste 3.500.000 de persoane.

„Federația Română de Automobilism Sportiv doboară an de an recorduri în sportul românesc. Automobilismul sportiv este spectaculos, atrage tinerii, organizarea competițiilor a ajuns la un nivel foarte ridicat pentru evenimentele de top, sportivii noștri aduc în campionatele interne mașini extrem de performante și atunci rezultatul este o creștere generală a fenomenului. Eu le mulțumesc pentru eforturi tuturor celor implicați, organizatori, oficiali, arbitri și le doresc baftă sportivilor. Voi fi alături de ei în weekend, deși va fi imposibil să ajung la fiecare dintre cele 13 competiții.”, a declarat președintele federației, Norris Măgeanu.

Cupa Baja Dacus Costești

Cupa Baja Dacus Costești 2025 se va desfășura în perioada 19 – 21 septembrie și este organizată de ACS Travel 4X4 Orăștie la Costești, în județul Hunedoara.

Competiția se adresează atât echipajelor de începători, care vor utiliza vehicule 4×4 fără modificări structurale speciale, dar cu respectarea normelor de siguranță impuse, cât și echipajelor care au acumulat experiență și utilizează în concurs vehicule 4×4 cu modificări speciale pentru off-road. Se va concura la clasele Hobby, Standard A, Standard B, Challenge, SSV, Open-Extrem, iar ordinea de start va fi stabilită prin tragere la sorți. Competiția va beneficia de o filmare spectaculoasă realizată din elicopter.

CN Rally Raid, etapa 3: Baja Dacus – Costești

Etapa 3 din Campionatul Național de Rally Raid, Baja Dacus – Costești 2025, va avea loc în perioada 19 – 20 septembrie și va fi organizată tot de ACS Travel 4X4 Orăștie, pe raza județelor Hunedoara și Alba. Numărul maxim de echipaje acceptate la start este de 60 echipaje. Dacă numărul maxim va fi depășit, organizatorul își rezervă dreptul de a alege din numărul de concurenți înscriși pe lista de așteptare. La final, vor fi premiați sportivii care vor termina pe primele 3 locuri la General TH Auto/TH SSV, Grupa TH Auto benzină, Grupa TH Auto diesel, Grupa TH SSV, Grupa RR2 Aato, Grupa RR2 SSV, Grupa TP (Promo).

Centrul de comandă, Secretariarul, Biroul Media, Panoul de afișare a rezultatelor și Parcul închis/Service vor fi amplasate la Pensiunea Cotiso și pe Platou Costești. Competiția va beneficia de o filmare spectaculoasă realizată din elicopter.

Mamaia Rally Show

În perioada 19 – 21 septembrie, în stațiunea Mamaia (zona Fratelli/Nuba), cei mai buni piloți de raliuri din România, Italia, Austria, Bulgaria, Turcia vin să se dueleze într-o formulă inedită: 1 la 1, la volanul celor mai performante mașini din campionatele naționale și internaționale. Piloții cu titluri naționale, europene și mondiale se vor întrece pe un circuit special conceput să combine asfaltul cu macadamul, cu săritori spectaculoase și duelurile roată la roată. Spectatorii vor fi așteptați cu Street Food Festival, muzică și adrenalină la maximum și, printre altele, vor avea ocazia să vadă două mașini în zbor, în același timp. Fanii vor putea interacționa cu favoriții lor, vor putea face poze, vor putea cere autografe, iar cei mai norocoși dintre ei vor urca în mașină pentru o experiență de copilot alături de campionii din automobilismul sportiv românesc și internațional.

Cupa Novaci – Rânca

În perioada 20 – 21 septembrie, Asociația Clubul Sportiv AUTOCOREX Tg-Jiu va organiza Cupa Novaci – Rânca, etapa 5 a Campionatului Regional de Viteză în Coastă, pe sectorul de drum Novaci – Rânca (lungime traseu: 3,6 km, pantă maximă: 16,1 %). Concurenții care au trimis formularul de înscriere după ocuparea tuturor locurilor disponibile vor fi anunțați și trecuți pe o listă în așteptare. Aceștia vor fi admiși în concurs în cazul neprezentării sau nevalidării înscrierii altor concurenți.

CN Drag, etapa 3 – Finala RoDrag Racing

Organizată în perioada 20 – 21 septembrie, etapa 3 din Campionatul Național de Drag este organizată de RoDrag Racing pe Aeroportul Internațional Arad și reprezintă cel mai așteptat moment al sezonului, pentru că reprezintă Marea Finală pentru sportivii acestei discipline. În acest context, este așteptată stabilirea unor noi recorduri de viteză. Nivelul ridicat din CND și interesul din jurul ultimei etape au atras astfel și o participare internațională numeroasă, cu sportivi din 8 țări prezenți la start (Croația, Serbia, Polonia, Albania, Bosnia Herțegovina, Germania, Austria, Ungaria).

CN pentru Vehicule Istorice de Competiție, etapa 3

Organizată de ACS Romanian Retro Racing, etapa 3 din Campionatul Național pentru Vehicule Istorice de Competiție a fost programată pe Transilvania Motor Ring, la data de 20 septembrie.

CN de Anduranță, etapa 5

Etapa 5 din Campionatul Național de Anduranță se va desfășura în perioada 20 – 21 septembrie, pe Circuitul MotorPark România (Adâncata, județul Ialomița), sub organizarea clubului Willi Motorsport.

Campionatul Național de Autocross, etapa 5

Etapa 5 din Campionatul Național de Autocross va fi organizată de clubul ACS Raideri Tg. Jiu, în perioada 20 – 21 septembrie, la Baza Sportivă de Auto-Motocross din Târgu Jiu.

Cupa Shopping City Râmnicu Vâlcea 2, etapa 6 CNSS, CNSP și CNVE

În weekendul 20 – 21 septembrie, parcarea Shopping City Râmnicu Vâlcea (etapa 6 din Campionatele Naționale de Super Slalom, Slalom Juniori și Vehicule Electrice) va deveni din nou scena unui eveniment spectaculos dedicat motorsportului românesc.

Organizat de Asociația GT Auto Club Sportiv, sub autoritatea Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS) și în parteneriat cu Shopping City Râmnicu Vâlcea, evenimentul promite două zile pline de adrenalină, cu peste 100 de piloți din toată țara – de la juniori (8–18 ani), debutanți și piloți experimentați, până la cei care concurează la volanul vehiculelor electrice de ultimă generație. Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sprijină și de această dată competiția, contribuind activ la organizarea acesteia și oferind condiții excelente pentru desfășurarea cursei.

Râșnov – Braşov Challenge, etapa 7 din CNVC

Râșnov – Brașov Challenge, a 7-a etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă, se va desfășura în perioada 20 – 21 septembrie, sub organizarea Asociația Sportivă Clubul SIM13 Motorsport, pe DN 1E (ieșirea din Râșnov spre Poiana Brașov). Startul va fi dat pe DN 1E (km 20+500), la altitudinea de 714 metri, iar sosirea se va face pe DN 1E (km 16+500), la o altitudine de 944 metri. Lungime traseului: 4.000 metri. Diferența de altitudine: 230 metri. Înclinare medie: 5,75 %.

Grand Prix Lugoj 2025

La data de 20 septembrie, Asociația Auto Club Rally Timiș va organiza Grand Prix Lugoj 2025, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Lugoj, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Astfel Lugojul, cu un traseu central, deosebit de atractiv, în centrul Lugojului.

La eveniment se pot înscrie toți amatorii pasionați de automobilismul sportiv, condițiile de participare fiind facile. Practic, pot participa și automobile neînmatriculate, cu maximum 3 piloți pe o mașină, copilot sau invitat, opțional.