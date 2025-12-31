Laurențiu Reghecampf, îmbătrânit și epuizat de programul infernal al lui Al-Hilal: „Nu este ușor deloc”

Laurențiu Reghecampf, antrenorul român al celor de la Al-Hilal Omdurman, a recunoscut dificultățile cu care se confruntă echipa sa, după cel mai recent succes obținut în campionatul din Rwanda.

Tehnicianul, fost campion cu două titluri și o Supercupă pe baca FCSB-ului, a vorbit deschis despre uzura fizică acumulată de elevii săi, într-un context complicat, marcat de meciuri din trei în trei zile și de mutarea forțată a cluburilor sudaneze în competițiile țărilor vecine, pe fondul războiului civil din Sudan.

Contestat inițial pentru decizia de a accepta oferta venită din Sudan, Laurențiu Reghecampf pare vizibil obosit după perioada intensă petrecută alături de noua sa echipă, care evoluează temporar în Rwanda.

Programul aglomerat vine ca urmare a numeroaselor restanțe pe care Al-Hilal Omdurman este nevoită să le recupereze pentru a ajunge „la zi” cu meciurile din campionat, scrie Prosport.ro.

Până în acest moment, formația pregătită de Reghecampf a disputat nouă partide, în care a acumulat 17 puncte, ocupând locul 12 în clasament. În cel mai recent joc, sudanezii s-au impus spectaculos, scor 4-2, în fața celor de la AS Kigali, însă antrenorul român nu s-a declarat pe deplin mulțumit de prestația elevilor săi.

„Chiar dacă am câștigat, acesta nu este cel mai bun nivel al nostru. Trebuie să fim mai bine din punct de vedere fizic. Suntem la o echipă de calitate înaltă, cu jucători de mare calitate. Nu este ușor deloc să joci un meci la fiecare trei zile”, a declarat Reghecampf, la conferința de presă de după partidă.

În ultimele cinci etape, bilanțul tehnicianului român este unul oscilant: două victorii, o remiză și două înfrângeri. Pe lângă Al-Hilal Omdurman, o altă echipă importantă din Sudan, Al-Merreikh, a ales să își dispute meciurile în Rwanda, ocupând în prezent locul 3, cu 25 de puncte după 11 partide jucate.

Reghe, dorit în continuarea pe banca lui Al-Hilal Omdurman

În ciuda criticilor inițiale venite din presa sudaneză, conducerea clubului Al-Hilal Omdurman este mulțumită de direcția în care merge echipa și intenționează să îi prelungească lui Reghecampf contractul pentru încă trei ani. Noul acord i-ar putea aduce antrenorului român un salariu lunar de aproximativ 23.000 de euro, față de 15.000 de euro cât câștigă în prezent, sumă comparabilă cu veniturile sale din Superligă, la FCSB sau Universitatea Craiova.

Jurnalistul sudanez Saif Al-Din Khawaja a lăudat public impactul antrenorului român asupra echipei.