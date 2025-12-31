Prima pagină » Sport » Vine atacantul rapidist la Dinamo? „Pentru Kopic e sută la sută o opţiune”

Vine atacantul rapidist la Dinamo? „Pentru Kopic e sută la sută o opţiune”

31 dec. 2025, 08:50, Sport
Vine atacantul rapidist la Dinamo? „Pentru Kopic e sută la sută o opţiune”

Atacantul francez Antoine Baroan este deja istorie la Rapid, iar rivala Dinamo este deja la pândă.

Stipe Perica s-a confruntat cu accidentări în acest sezon, iar Alex Pop nu a avut randamentul socotit de conducere, președintele Andrei Nicolescu a făcut o declarație surprinzătoare.

Vine atacantul rapidist la Dinamo? „Pentru Kopic e sută la sută o opţiune”

„Pentru Kopic e sută la sută o opţiune, nu ştim care sunt condiţiile, n-am mers până acolo.

Nu ştim ce-şi doreşte Baroan, probabil a venit în Romania doar pentru a se relansa, dar pe de altă parte a avut niste pretenţii sus pentru campionatul din România. Sunt convins că pentru Kopic reprezintă o opţiune, a lucrat cu el şi îi ştie stilul”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Dinamo negociază cu Bogdan Vătăjelu, ultima dată la Aktobe, care e văzut soluţie de back-up pentru Raul Opruţ, în perspectiva unei posibile rotiri sau înlocuiri pe durata sezonului.

De-a lungul carierei sale, Vătăjelu a mai evoluat la echipe precum: FCSB, Rm. Vâlcea, Sportul Snagov, Universitatea Craiova, Sparta Praga, Jablonec şi „U” Cluj.

„L-am fi luat pe Daniel Paraschiv”, recunoaște Nicolescu

„Daniel Paraschiv cred că este închis pentru Rapid. Am discutat și noi cu el și se pare că a contat partea financiară.

Aprecierile le-am făcut raportat la faptul că este român și are încă potențial. L-am fi luat pentru a avea încă o opțiune în atac, deoarece suferim în zona de atacant. Dacă am fi avut un atacant cu cifrele celor de anul trecut, am fi fost mai sus în clasament”, a spus același Nicolescu.

Dinamo Bucureşti se va reuni pe 2 ianuarie, urmând să plece apoi într-un cantonament de nouă zile în Antalya.

Reunirea lotului echipei antrenate de Zeljko Kopic va avea loc vineri, 2 ianuarie, la Săftica, iar a doua zi, sâmbătă, jucătorii „câinilor” vor pleca în cantonament.

Recomandarea video

Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Cancan.ro
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Prosport.ro
„Urmașa” Simonei Halep se retrage din tenis la doar 17 ani, după ce a fost exclusă din lotul național
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Click
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Digi24
Cum a reușit JD Vance să facă pace între Donald Trump și Elon Musk. Riscurile unei alianțe renăscute ce ar putea distruge mișcarea MAGA
Cancan.ro
Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Modelul Dacia care i-a cucerit pe olandezi. THE BEST în categoria „Value for money”
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce spunem Amin?
FLASH NEWS CSM:” Încheiem 2025 cu atacuri la adresa Justiției, ambalate sub eticheta „reformei”. Lozincile au înlocuit soluțiile”
10:47
CSM:” Încheiem 2025 cu atacuri la adresa Justiției, ambalate sub eticheta „reformei”. Lozincile au înlocuit soluțiile”
PROTEST Protestele se extind în tot Iranul. Manifestanții au luat cu asalt străziile și au strigat „Moarte dictatorului”. Ciocniri cu forțele de ordine
10:31
Protestele se extind în tot Iranul. Manifestanții au luat cu asalt străziile și au strigat „Moarte dictatorului”. Ciocniri cu forțele de ordine
HOROSCOP Zodia binecuvântată de horoscopul chinezesc în 2026. Succes pe toate planurile pentru cei născut în anii 1942, 1954, 1966, 1978…
10:28
Zodia binecuvântată de horoscopul chinezesc în 2026. Succes pe toate planurile pentru cei născut în anii 1942, 1954, 1966, 1978…
SCANDAL Localnici mascați și înarmați cu bâte s-au îmbrâncit cu jandarmii la Ruginoasa. Forțele de ordine au dat cu spray lacrimogen
10:25
Localnici mascați și înarmați cu bâte s-au îmbrâncit cu jandarmii la Ruginoasa. Forțele de ordine au dat cu spray lacrimogen
VIDEO Scene incredibile pe lacul Herăstrău, în ajun de Anul Nou. Un bărbat vâslește pe o placă la -5 grade Celsius
10:07
Scene incredibile pe lacul Herăstrău, în ajun de Anul Nou. Un bărbat vâslește pe o placă la -5 grade Celsius

Cele mai noi