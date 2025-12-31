Atacantul francez Antoine Baroan este deja istorie la Rapid, iar rivala Dinamo este deja la pândă.

Stipe Perica s-a confruntat cu accidentări în acest sezon, iar Alex Pop nu a avut randamentul socotit de conducere, președintele Andrei Nicolescu a făcut o declarație surprinzătoare.

Vine atacantul rapidist la Dinamo? „Pentru Kopic e sută la sută o opţiune”

„Pentru Kopic e sută la sută o opţiune, nu ştim care sunt condiţiile, n-am mers până acolo.

Nu ştim ce-şi doreşte Baroan, probabil a venit în Romania doar pentru a se relansa, dar pe de altă parte a avut niste pretenţii sus pentru campionatul din România. Sunt convins că pentru Kopic reprezintă o opţiune, a lucrat cu el şi îi ştie stilul”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Dinamo negociază cu Bogdan Vătăjelu, ultima dată la Aktobe, care e văzut soluţie de back-up pentru Raul Opruţ, în perspectiva unei posibile rotiri sau înlocuiri pe durata sezonului.

De-a lungul carierei sale, Vătăjelu a mai evoluat la echipe precum: FCSB, Rm. Vâlcea, Sportul Snagov, Universitatea Craiova, Sparta Praga, Jablonec şi „U” Cluj.

„L-am fi luat pe Daniel Paraschiv”, recunoaște Nicolescu

„Daniel Paraschiv cred că este închis pentru Rapid. Am discutat și noi cu el și se pare că a contat partea financiară.

Aprecierile le-am făcut raportat la faptul că este român și are încă potențial. L-am fi luat pentru a avea încă o opțiune în atac, deoarece suferim în zona de atacant. Dacă am fi avut un atacant cu cifrele celor de anul trecut, am fi fost mai sus în clasament”, a spus același Nicolescu.

Dinamo Bucureşti se va reuni pe 2 ianuarie, urmând să plece apoi într-un cantonament de nouă zile în Antalya.

Reunirea lotului echipei antrenate de Zeljko Kopic va avea loc vineri, 2 ianuarie, la Săftica, iar a doua zi, sâmbătă, jucătorii „câinilor” vor pleca în cantonament.