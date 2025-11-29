2 meciuri și 2 victorii la Mondialul de handbal feminin! România a învins greu Japonia

Prima reprezentativă de handbal feminin a României a obținut sâmbătă, la Rotterdam, a doua victorie din grupa preliminară A, cu Japonia, scor 31-27 (16-14).

Deja sunt două victorii la activ, tricolorele au reușit calificarea în grupele principale, înaintea confruntării cu Danemarca, luni, de la ora 21.30.

Pentru România au marcat Ostase 8 goluri, Grozav 8, Necula 3, Kerekeş 3, Popa 3, Mihai 2, Roşu 2, Boiciuc 1, Seraficeanu 1, iar din echipa Japoniei s-a remarcat Gray, cu 7, într-o atmosferă entuziasmantă, creată de fanii tricolori.

În primul meci din grupa A, tricolorele au învins Croaţia, scor 33-24 (13-12).

„Am fost mai focusate în repriza secundă. Sunt foarte fericită că am câștigat astăzi! Cred că în prima repriză am jucat individualist, iar ele au fost foarte bune, ne prindeau mereu două contra una.

În a doua repriză am gestionat mai bine, am vorbit doar să pasăm, pasăm, pasăm și le vom prinde. Am făcut-o și sunt atât de încântată că le-am prins!

Cred că am crescut puțin de la joc la joc. Abia aștept ziua de luni, să joc [din nou] aici, în această atmosferă, cu atât de mulți români care au venit aici și ne susțin din inimă”, a declarat Ostase, în limba engleză, la flashinterviurile de după meci.

„Calculele erau simple: o victorie a României ar fi dus echipa în runda principală și ar fi pus presiune pe Japonia. O victorie a Japoniei ar fi deschis complet grupa, deoarece aceasta era prevăzută a fi cea mai echilibrată grupă a competiției, apoi ar fi pregătit o ultimă zi a rundei preliminare, luni, la Rotterdam.

Însă România părea să aibă avantajul după o victorie clară împotriva Croației, în timp ce Japonia a pierdut la o diferență de două cifre împotriva Danemarcei în primul meci.

Realitatea a fost însă alta, iar echipa asiatică a arătat o față complet diferită în prima repriză a meciului, punând presiune pe România din toate părțile”, a notat IHF, pe site-ul oficial.

Foto: Facebook / FR Handbal