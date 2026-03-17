400 de copii, 32 de echipe și două zile de hochei la Kids Cup 2026



Micii sportivi au făcut spectacol pe gheața Patinoarului Allianz-Țiriac Arena, la cea de-a doua ediție a turneului de hochei organizat de Fundația Țiriac, dedicat echipelor U7, U9 și U11

Peste 400 de copii, reuniți în 32 de echipe din categoriile U7, U9 și U11, au oferit două zile pline de hochei și energie pe gheața Patinoarului Allianz-Țiriac Arena, în cadrul celei de-a doua ediții a turneului Kids Cup 2026, organizat de Fundația Țiriac. Competiția s-a desfășurat în weekendul 14-15 martie și a adus împreună cei mai tineri pasionați ai acestui sport.

Pe parcursul celor două zile pline de meciuri, copii cu vârste între 4 și 11 ani s-au întrecut în meciuri spectaculoase, dovedindu-și abilitățile și pasiunea pentru acest sport.

“Îi felicit pe toți micii sportivi care au participat la turneul de hochei care le este dedicat. Îi felicit și pe părinții lor, care au înțeles cât de important este pentru copii să facă sport și să crească făcând mișcare. Când ajung să practice un sport într-un mediu care le place, câștigul este și mai mare. Sunt convins că pentru unii dintre ei acesta este doar începutul unui drum frumos în sport. Le doresc mult succes și sper să îi vedem în curând evoluând în campionate naționale și internaționale”, a spus Ion Țiriac.

Echipele participante au reprezentat cluburi din mai multe orașe ale țării:

U7: Corona Brașov, DIGI, Miercurea Ciuc, CSM Dunărea Galați, Triumf București, Steaua Rangers, Fundația Țiriac, Olimpia Ploiești, Zona Ciucului de Jos Alcsik;

U9: Corona Brașov, Allianz-Țiriac, Miercurea Ciuc, Gladiatorii Dunărea Galați, CSM Dunărea Galați, Triumf București, Olimpia Ploiești, Zona Ciucului de Jos Alcsik, Steaua Rangers;

U11: Allianz-Țiriac, CS Otopeni, Gladiatorii Dunărea Galați, Skoda, Triumf București, Corona Brașov, Olimpia Ploiești;

Pentru evoluțiile lor pe gheață și pentru energia cu care au animat fiecare moment al turneului de hochei, micii hocheiști au primit cupe, medalii și diplome de participare.

Festivitățile de premiere, desfășurate pe parcursul celor două zile, au fost onorate de prezența unor sportivi și personalități din lumea sportului, precum patinatoarea Ana Sofia Beșchea, gimnaștii Diana Bulimar și Eduard Gavrilă, dar și fostul jucător român de hochei pe gheață Eduard Pană.

Cea de-a doua ediție a turneului Kids Cup 2026 a confirmat, și cu această ocazie, că hocheiul juvenil înseamnă, înainte de toate, pasiune și talent, o comunitate puternică și povești care prind contur și au șansa să se transforme în cariere de succes.