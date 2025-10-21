Prima pagină » Sport » 7 ani fără inegalabilul Ilie Balaci! Ce MESAJ emoționant a postat fiica Lorena

21 oct. 2025, 12:07, Sport
21 octombrie 2018 este data la care s-a stins din viață Ilie Balaci, poate unul dintre cei mai mari fotbaliști români din toate timpurile.

Una dintre cele două fete, Lorena, nu putea lăsa să treacă acest moment și a postat un mesaj plin de emoție pe Instagram în memoria tatălui său.

„7 ani fără tine. Dar nu e o lipsă, e o prezență nevăzută. Ești în lumina dimineților mele, în vântul care adie peste Bănie, în fiecare copil care atinge mingea cu visul aprins.

Te caut uneori în cuvinte, alteori în tăcere. Și mereu te găsesc în puterea de a merge mai departe, în zâmbetul meu careți seamănă, în dragostea care nu moare.

Au trecut 7 ani, dar pentru mine e tot ieri, când mi-ai spus, cu ochii plini de cer: Nu uita cine ești. Și n-am uitat, tată. Niciodată”, a scris Lorena Balaci pe Instagram.

Ilie Balaci a câștigat trei titluri de campion al României și patru Cupe ale României cu Universitatea Craiova, echipă pentru care a evoluat în cea mai mare parte a carierei.

Poreclit de lumea fotbalului „Minunea blondă”, Ilie Balaci a adunat 65 de selecții la echipa națională, pentru care a marcat în 8 rânduri. După retragerea prematură din cauza unor accidentări suferite la genunchi, a avut o carieră de succes ca antrenor, în special în țările arabe, unde a câștigat numeroase trofee.

Balaci a evoluat la echipe de club precum Universitatea Craiova (1973-1985), FC Olt Scorniceşti (1985-1986) şi Dinamo Bucureşti (1986-1988), având la activ 347 de partide în Divizia A şi a marcat 84 de goluri.

Memorabil rămâne meciul cu Italia: 1-0 și pasă pentru Boloni

A fost desemnat de două ori cel mai bun fotbalist din campionatul României (1981 şi 1982).

Rămâne pentru mulți microbiști drept pasator la un gol de referință marcat de la Loți Boloni: 1-0 cu Italia pe 16 aprilie 1983. Atunci, în partida contra campioanei mondiale Italia, Balaci a reușit o serie de driblinguri care i-au năucit pe peninsulari.

Ilie Balaci a murit fulgerător pe 21 octombrie 2018, la doar 62 de ani, în urma unui stop cardio-respirator.

