A doua ediție a Romanian Open Championship începe peste o săptămână la Bucharest Golf Club și National Golf & Country Club

24 sept. 2025, 12:50, Sport
Sportul regal revine în forță în România: în doar o săptămână va începe a doua ediție a Romanian Open Championship (ROC), competiția de golf care aduce laolaltă profesioniști și amatori într-un format unic pe echipe. Evenimentul se desfășoară între 2 și 4 octombrie, pe cele două terenuri de lângă capitală, Bucharest Golf Club și National Golf & Country Club, cele mai spectaculoase destinații de golf din regiune.

Despre turneu

ROC s-a impus rapid ca un reper pentru comunitatea de golf din România și din Europa Centrală. Prima ediție, desfășurată în 2024, a reunit 19 jucători profesioniști și 57 de amatori, confirmând interesul în creștere pentru acest sport.

Romanian Open Championship este mai mult decât un turneu – este o platformă care aduce împreună comunitatea de golf și promovează România pe harta competițiilor internaționale. Ne bucurăm că ediția a doua va fi și mai puternică și suntem gata să oferim o experiență de neuitat participanților și publicului”, a transmis Cristina Petrovici, director turneu.

DP World România, lider în logistică cu activități în expediția mărfurilor, managementul lanțului de aprovizionare și operațiuni portuare, susține golful din România din 2023. Prin implicarea sa în acest turneu, DP World devine unul dintre cei mai importanți susținători ai comunității jucătorilor de golf. Alături de ei, s-au alăturat jucători importanți din domenii precum bancar, dezvoltare imobiliară, fonduri de investiții, energie, IT, transport feroviar, construcții, echipament sportiv și industrial, industrie alimentară, aparatură electronică etc.

Noutățile ediției 2025 includ:

  • premii atractive și posibilități de sponsorizare mai consistente

  • notorietate și interes crescut față de turnee internaționale de golf, o dată cu deschiderea celor 2 terenuri din preajma Bucureștiului

  • creșterea interesului partenerilor de a se promova în comunitatea jucătorilor de golf

• echipe mixte formate din profesioniști și amatori, pentru un plus de spectaculozitate și experiență competitivă;

• activități conexe de networking și socializare pentru jucători și parteneri;

• sesiuni speciale de inițiere în golf pentru publicul interesat să descopere acest sport.

Programul evenimentului:

• 02 Octombrie – prima zi a competitiei, premii și evenimente speciale Hole-in-One cu șanse de a câstiga un ceas oferit de partenerii evenimentului

• 03 – 04 Octombrie – Zile de competiție

• 04 Octombrie – Ceremonia de premiere, începând cu ora 14:30 (rezultate adunate din cele 2 zile)

Declarație oficială

Suntem mândri să fim partenerul principal al DP World Tour la golf și să aducem același spirit de angajament în România prin sponsorizarea Romanian Open Championship. Ne dorim să dezvoltăm acest sport aici, iar prin prezența unor jucători profesioniști de o asemenea calitate în țara noastră, putem inspira noi generații de golfiști și putem consolida locul României ca parte a comunității internaționale de golf.”, Marian Drăgoi, General Manger DP World Constanța.

Evenimentul de anul trecut a fost un succes răsunător, ceea ce dovedește a fi o dovadă a organizării și a sprijinului partenerilor și sponsorilor. Jucătorii așteaptă cu nerăbdare să participe la Turneu săptămâna viitoare.” ne spune Phill Harrison, CEO Legends Tour, prima organizație de golf internațională care a sprijinit ROC.

Cristina Petrovici: “Dacă prima ediție a demonstrat că România are potențialul de a organiza un eveniment de calibru, ediția a doua vine să confirme acest lucru și să ridice ștacheta. Ne-am dorit să construim nu doar o competiție sportivă, ci și o comunitate care să crească de la an la an.”

ROC pune România și Bucureștiul pe harta golfului internațional, acolo unde nu existau până anul trecut. Mă bucur, ca jucător amator, să am șansa să joc alături de profesioniști recunoscuți pe plan mondial și, în același timp, mă bucur că tinerii români care au început să practice acest sport au parte de o astfel de ocazie unică.” spune Victor Ponta, jucător amator de golf cu indice de hcp 7.6.

Romanian Open Championship confirmă dezvoltarea golfului în România și potențialul acestui sport complex și sănătos. Pentru parteneri, evenimentul reprezintă o modalitate originală de promovare și o cale eficientă de a ajunge direct la potențiali clienți, iar pentru jucători – o experiență valoroasă de a evolua alături de profesioniști. Golful câștigă tot mai mulți adepți în România, iar faptul că deja la a doua ediție competiția aduce un plus de notorietate și interes confirmă impactul și relevanța sa.” ne-a comunicat Daniela Sima, organizator de turnee de golf.

Nuria Iturrioz, locul 13 în ierarhia LET Order of Merit și căștigătoarea PIF Global Searies Houston de luna aceasta vine la București: ”Sunt foarte entuziasmat să joc în România săptămâna viitoare. Va fi pentru prima dată când ajung aici, dar am auzit lucruri minunate despre acest loc și sunt sigur că vom avea parte de o săptămână grozavă de golf. Cred că astfel de evenimente sunt excelente pentru amatori, deoarece le oferă șansa să ne cunoască dincolo de ceea ce pot vedea la televizor. Este o oportunitate pentru ei să fie mai aproape de noi și să descopere ce înseamnă cu adevărat golf-ul profesionist: rutine, strategie, pregătire. Per ansamblu, este o experiență foarte plăcută pentru amatori, iar pentru noi reprezintă ocazia de a împărtăși aceste lucruri cu ei.”

„Golful reprezintă mai mult decât un sport – este o școală a răbdării, a concentrării și a perseverenței. Valorile pe care le regăsim pe terenul de golf se reflectă direct și în modul în care abordăm business-ul: echilibru, strategie și dorința de a evolua constant. Participarea la acest turneu este o ocazie bună de a construi conexiuni autentice, într-un cadru care îmbină sportul, natura și parteneriatele profesionale.”, spune Marian Roman, Managing Director, Paval Holding, Europolis Office Division

Javier Otaegui, jucător profesionist de golf: “Este o plăcere să mă întorc în România, în special la București, la turneul de golf organizat de vechii mei prieteni Cristina și Victor. Pasiunea și dedicarea lor, alături de întreaga echipă, fac ca acest eveniment să fie unul cu totul special. Anul trecut ne-am bucurat de ambele terenuri de golf, care știu că și anul acesta ne așteaptă în condiții demne de un turneu de profesioniști. Este o experiență care îmbină în cel mai plăcut mod sportul, competitivitatea și prietenia, creând amintiri frumoase de la un an la altul. Văd Romanian Open Championship ca pe o inițiativă importantă pentru dezvoltarea golfului în România și pentru consolidarea unei comunități puternice. Țin să transmit, pe această cale, un mesaj de mulțumire și către DP World și Cosmin.”

STIL Diamonds, partner nou în cadrul ROC: ”Suntem onorați să fim parte din Romanian Open Championship, un eveniment care reflectă excelența și eleganța, valori ce se regăsesc și în fiecare creație STIL Diamonds. Credem că sportul și arta bijuteriei împărtășesc aceeași pasiune pentru detaliu și perfecțiune. Prin acest parteneriat, ne dorim să aducem împreună frumusețea jocului și strălucirea atemporală a bijuteriilor.”

EraVault susține evenimentul pentru al doilea an consecutiv: ”EraVault se alătură Romanian Open Championship, celebrând precizia, rafinamentul și spiritul competiției – aceleași principii care definesc orologeria de lux. Ceasurile de lux sunt, asemenea golfului, o expresie a perseverenței și a standardelor înalte. Ne bucurăm să fim parte dintr-un eveniment care promovează performanța și eleganța la cel mai înalt nivel.”

Organizat cu responsabilitate, ROC își propune să crească vizibilitatea golf-ului în România, să sprijine dezvoltarea talentelor locale și să ofere o platformă de competiție în care sportul și comunitatea se întâlnesc. Mai multe informații găsiți pe platforma turneului: https://app.am.golf/am.golf/events/list/-/-/-/684813cda2a0ac29823f42a0/home/info.amg.html

Publicul și presa sunt invitați să ia parte la acest eveniment de referință, 2-4 octombrie, Bucharest Golf Club / National Golf & Country Club

