A început războiul FCSB – CFR Cluj! Nelu Varga, replică ironică înaintea Supercupei: „Nu îmi e frică de Ronaldo și mă tem de Bîrligea?!”

FCSB și CFR Cluj dau startul noului sezon sâmbătă, 5 iulie, în Supercupa României, partidă programată pe stadionul „Steaua”, din Ghencea. Duelul dintre campioana en-titre și deținătoarea Cupei promite să fie unul pe măsura ambițiilor celor două cluburi, mai cu seamă că tensiunile din culise au început să iasă la iveală.

Unul dintre punctele fierbinți dinaintea meciului are legătură cu atacantul Daniel Bîrligea, transferat de FCSB de la CFR Cluj în toamna anului trecut.

MM Stoica, sigur pe el: Bîrligea va juca!

Până acum, internaționalul român a lipsit de la toate întâlnirile directe cu fosta sa echipă din cauza unei clauze contractuale ce presupunea plata a 100.000 de euro către ardeleni, dacă era folosit împotriva lor. Acum, oficialii FCSB susțin că acea restricție nu mai este valabilă și asta fiindcă Supercupa României deschide sezonul 2025/2026 și nu are nicio legătură cu ediția precedentă.

Mihai Stoica, președinte al Consiliului de Administrație, a explicat că regulamentul le permite „roș-albaștrilor” să mizeze pe atacantul vedetă din lot fără costuri suplimentare.

„Mă bucur că, în sfârșit, împotriva lui CFR îl vom putea folosi pe Bîrligea. Chiar am studiat dimineață regulamentul și am văzut că Supercupa aparține sezonului 2025/2026, ceea ce mă bucură foarte tare. Scrie negru pe alb în ROAF că sezonul începe pe 1 iulie și se termină pe 30 iunie. Deci, nu trebuie să plătim 100.000 de euro ca să joace Bîrligea. Bîrligea are drept de joc și va avea drept de joc în toate meciurile cu CFR de acum încolo.

El, în afară că nu a bătut penalty-uri, n-a jucat nici în cele 4 meciuri împotriva CFR-ului. Cred că ar fi fost golgheterul campionatului”, a reacționat Mihai Stoica.

În replică, finanțatorul clujenilor, Ioan Varga, a avut o replică degajată pentru Gazeta Sporturilor:

„Cum să-mi fie frică? Doamne ferește! De ce să ne fie frică? Nu îmi e frică de Ronaldo și îmi e frică de Bîrligea? Mergem liniștiți, cu fruntea sus”

Daniel Bîrligea a marcat 21 de goluri în cele 46 de apariții din sezonul trecut pentru FCSB.

Dan Petrescu: „Louis Munteanu și Matei Ilie nu vor fi în lot”

Pe de altă parte, CFR Cluj anunță că nu va putea miza pe Louis Munteanu și Matei Ilie, ambii reveniți târziu în programul echipei, pentru Supercupa României.

Dan Petrescu a confirmat absențele celor doi jucători importanți, menționând că aceștia nu vor face parte din lotul „feroviarilor”.

„E clar că Louis Munteanu nu va fi bun pentru Supercupă. În niciun caz! Nici el, nici Matei Ilie. Au venit târziu. Indiferent ce se întâmplă, ei nu vor fi în lot la meciul din Supercupă”, a anunțat Dan Petrescu.

CITEȘTE ȘI:

Ianis Hagi, ofertat de Gigi Becali la nunta surorii sale, Kira! Ce spune despre un transfer la FCSB: „Să fiu fericit, asta contează cel mai mult”

Ei sunt cei 3 jucători scoși de Gigi Becali de pe lista pentru Superliga! Pe cine nu va conta FCSB în ediția viitoare de campionat

„Dream Team-ul” FCSB pregătit de Gigi Becali! Următoarele două „bombe” detonate după transferul lui Alibec