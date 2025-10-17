A jucat la Dinamo și Rapid și a dat verdictul înaintea derby-ului. Ce ȘANSE au cele două de a câștiga titlul în Superliga

Fostul fotbalist Adrian Iordache, în prezent antrenor, a jucat la ambele rivale, Dinamo și Rapid. Ex-fundașul a analizat cele două echipe ce se vor înfrunta duminică, de la 20:30, în etapa 13 din Superliga. Derby-ul va fi arbitrat de Marian Barbu.

Adrian Iordache, 45 de ani, a jucat la Dinamo în 2003 – 2006 și la Rapid în 2009 – 2010, dar în carieră a mai activat la echipe ca Oțelul Galați, Gloria Bistrița, FC Argeș, CS Mioveni, Shinnnik Yaroslav, Khazar Lankaran sau Alki Larnaca.

Ca antrenor a fost secund la FC Botoșani, naționala Libanului, FC Hermannstadt, FC Voluntari sau Petrolul. Acum, nu ar refuza o ofertă de la cele două cluburi: „E clar că Dinamo ar fi pe primul loc, dar nu aș refuza nici Rapid. Nu trebuie numai cu sufletul, trebuie să îți faci meseria de antrenor și să te duci unde ești căutat”.

A jucat la Dinamo și Rapid, iar înaintea derby-ului a dat verdictul

„În momentul de față, Dinamo e o echipă mult mai ofensivă, care are o mobilitate foarte bună la mijlocul terenului. Iar echipele adverse, dacă nu se organizează bine, au probleme mari. Cred că va fi un meci echilibrat, pentru că de partea cealaltă Rapidul față de ultimii ani, acum este o echipă foarte pragmatică. Foarte bine organizată defensiv de Costel Gâlcă, fiind greu să îți creezi multe ocazii contra Rapidului”, a declarat Adrian Iordache la podcastul Business Philosophy.

Despre șansele ca Dinamo sau Rapid să câștige titlul, fostul fundaș a spus: „Da, de ce nu. Sunt acolo în față, sunt două echipe în formă. Iar dacă își vor menține forma, n-ar fi o surpriză ca una dintre cele două echipe să se bată la titlu și să și câștige. Le văd în play-off, au un fotbal bun. Dinamo mult mai ofenisvă, dar Rapidul foarte pragmatică și greu de bătut”.

Acesta și-a adus aminte și de vremurile în care a îmbrăcat tricourile celor două echipe: „La Rapid am petrecut un sezon. Din 14 meciuri, în meciul de pe Ștefan cel Mare am fost rezervă, iar la meciul retur am jucat. Un singur meci am jucat contra lui Dinamo din postura de jucător al Rapidului…Am jucat 4 meciuri pentru Dinamo contra Rapidului, în sezoanele 2003/2004 și 2004/2005. Dacă îmi aduc bine aminte, ne-au bătut 4-3 acasă în Ștefan cel Mare și am bătur în Giulești, cred că 3-2…Dar, îmi sunt la suflet ambele galerii. Sunt cele mai frumoase din țară și au cele mai frumoase coregrafii”.