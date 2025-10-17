Prima pagină » Sport » A jucat la Dinamo și Rapid și a dat verdictul înaintea derby-ului. Ce ȘANSE au cele două de a câștiga titlul în Superliga

A jucat la Dinamo și Rapid și a dat verdictul înaintea derby-ului. Ce ȘANSE au cele două de a câștiga titlul în Superliga

17 oct. 2025, 14:29, Sport
A jucat la Dinamo și Rapid și a dat verdictul înaintea derby-ului. Ce ȘANSE au cele două de a câștiga titlul în Superliga

Fostul fotbalist Adrian Iordache, în prezent antrenor, a jucat la ambele rivale, Dinamo și Rapid. Ex-fundașul a analizat cele două echipe ce se vor înfrunta duminică, de la 20:30, în etapa 13 din Superliga. Derby-ul va fi arbitrat de Marian Barbu.

Adrian Iordache, 45 de ani, a jucat la Dinamo în 2003 – 2006 și la Rapid în 2009 – 2010, dar în carieră a mai activat la echipe ca Oțelul Galați, Gloria Bistrița, FC Argeș, CS Mioveni, Shinnnik Yaroslav, Khazar Lankaran sau Alki Larnaca.

Ca antrenor a fost secund la FC Botoșani, naționala Libanului, FC Hermannstadt, FC Voluntari sau Petrolul. Acum, nu ar refuza o ofertă de la cele două cluburi: „E clar că Dinamo ar fi pe primul loc, dar nu aș refuza nici Rapid. Nu trebuie numai cu sufletul, trebuie să îți faci meseria de antrenor și să te duci unde ești căutat”.

A jucat la Dinamo și Rapid, iar înaintea derby-ului a dat verdictul

„În momentul de față, Dinamo e o echipă mult mai ofensivă, care are o mobilitate foarte bună la mijlocul terenului. Iar echipele adverse, dacă nu se organizează bine, au probleme mari. Cred că va fi un meci echilibrat, pentru că de partea cealaltă Rapidul față de ultimii ani, acum este o echipă foarte pragmatică. Foarte bine organizată defensiv de Costel Gâlcă, fiind greu să îți creezi multe ocazii contra Rapidului”, a declarat Adrian Iordache la podcastul Business Philosophy.

Despre șansele ca Dinamo sau Rapid să câștige titlul, fostul fundaș a spus: „Da, de ce nu. Sunt acolo în față, sunt două echipe în formă. Iar dacă își vor menține forma, n-ar fi o surpriză ca una dintre cele două echipe să se bată la titlu și să și câștige. Le văd în play-off, au un fotbal bun. Dinamo mult mai ofenisvă, dar Rapidul foarte pragmatică și greu de bătut”.

Acesta și-a adus aminte și de vremurile în care a îmbrăcat tricourile celor două echipe: „La Rapid am petrecut un sezon. Din 14 meciuri, în meciul de pe Ștefan cel Mare am fost rezervă, iar la meciul retur am jucat. Un singur meci am jucat contra lui Dinamo din postura de jucător al Rapidului…Am jucat 4 meciuri pentru Dinamo contra Rapidului, în sezoanele 2003/2004 și 2004/2005. Dacă îmi aduc bine aminte, ne-au bătut 4-3 acasă în Ștefan cel Mare și am bătur în Giulești, cred că 3-2…Dar, îmi sunt la suflet ambele galerii. Sunt cele mai frumoase din țară și au cele mai frumoase coregrafii”.

Mediafax
Asigurători: 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
Digi24
Femeia găsită moartă într-o pădure lângă București a fost ucisă de iubitul fiicei sale, la îndemnul fetei
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de explozia blocului din Sectorul 5 al Capitalei. O locatară a semnalizat indiferența autorităților. Ce s-a întâmplat când un angajat și-a făcut apariția
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Asigurători: 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
Click
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Digi24
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Cancan.ro
Bilanțul victimelor expoziei din Sectorul 5 al Capitalei a CRESCUT. Câte persoane au nevoie de îngrijiri. Informații de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
VIDEO Explozie Rahova: O femeie însărcinată de doar 24 de ani, găsită moartă sub o placă de beton, la etajul 6
KanalD
Explozie puternică la un bloc din București în această dimineață.Bilanț: 17 răniți și 3 morți. O femeie însărcinată, găsită moartă printre dărâmături
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Capital.ro
A strălucit ca o stea. 17 octombrie, ziua în care a murit Marea Doamnă a filmului. Românii s-au îndrăgostit de filmul franțuzesc pentru ea
Evz.ro
Cea mai bogată concurentă de la Asia Express duce o viață ca în filme
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Veronica distruge orice urmă de romantism: "Se dau astea îndrăgostite tare. Cine ești tu? Îți dau maxim o săptămână cu el". Concurenta din Casa Iubirii susține că Robert se folosește de interacțiunea cu Bianca pentru a rămâne în competiție
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Hipopotamii au trăit în Europa cu 80.000 de ani mai mult decât se credea
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Cel mai bun instrument pentru CENZURĂ – războiul hibrid introdus în politica de Apărare Națională”
15:29
Dan Dungaciu: „Cel mai bun instrument pentru CENZURĂ – războiul hibrid introdus în politica de Apărare Națională”
HOROSCOP Zodia care se va elibera pe final de 2025. Mihai Voropchievici: „Va lăsa în urma povara și va porni pe un drum nou”
15:23
Zodia care se va elibera pe final de 2025. Mihai Voropchievici: „Va lăsa în urma povara și va porni pe un drum nou”
EXTERNE Unde a ajuns să locuiască acum un român, după 25 de ani de muncă în Italia: „Nu vreau să plec de aici”
15:09
Unde a ajuns să locuiască acum un român, după 25 de ani de muncă în Italia: „Nu vreau să plec de aici”
EVENIMENT Totul a sărit în aer la 08:49:16. Gândul prezintă primele IMAGINI de pe camerele de supraveghere cu momentul exploziei din București
15:04
Totul a sărit în aer la 08:49:16. Gândul prezintă primele IMAGINI de pe camerele de supraveghere cu momentul exploziei din București
EXTERNE UE a ajuns la un ACORD de principiu pentru susținerea industriei apărării. Condiția centrală privind achizițiile de echipamente
15:03
UE a ajuns la un ACORD de principiu pentru susținerea industriei apărării. Condiția centrală privind achizițiile de echipamente
DRAMĂ A aruncat-o în aer “mirosul” incompetenței. Gazul care a sufocat un om și două vieți. Povestea gravidei de 24 de ani care n-a avut nicio șansă
15:00
A aruncat-o în aer “mirosul” incompetenței. Gazul care a sufocat un om și două vieți. Povestea gravidei de 24 de ani care n-a avut nicio șansă