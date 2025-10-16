Prima pagină » Actualitate » Marius Șumudică, declarații explozive despre RAPID. „Nici nu mai calc pe Giulești!”

16 oct. 2025, 10:42, Actualitate
Marius Șumudică, declarații explozive despre Rapid / Sursa FOTO: prosport.ro

Marius Șumudică (54 de ani) nu mai vrea să pună piciorul pe stadionul „Giulești – Valentin Stănescu”. Fostul antrenor al Rapidului a făcut comentarii dure într-un interviu acordat reputatului jurnalist Ovidiu Ioanițoaia.

Plecat din Grant după un 1-4 acasă cu CFR Cluj, Șumudică spune că a făcut lucruri bune la echipă, chiar dacă unele merite nu i-au fost recunoscute.

Șumudică: „Îmi pare rău că am plecat”

Rapidul a schimbat toată banca tehnică în sezonul trecut după ce nu mai erau șanse matematice de calificare în cupele europene.

„Îmi pare rău că am plecat de la Rapid, dar îmi pare bine că Rapidul, cam cu aceeași formulă și cu jucătorii pentru care mi-am dat acceptul să-i aduc acolo, și-a găsit echilibrul, face rezultate. Nu practică un joc extraordinar de frumos, adică nu e ceva spectaculos, ceea ce îi place Giuleștiului, dar sunt pragmatici.

Probabil și-au găsit echilibru cu Gâlcă. Eu i-am felicitat de fiecare dată și îl felicit”, a comentat Șumudică jocul formației „feroviare”.

Referitor la motivul plecării sale, el a dezvăluit: „Am făcut și greșeli, am făcut și lucruri bune și probabil greșelile m-au costat, la momentul respectiv”.

„Dar să nu uităm că eu n-am avut șansa unei pregătiri, decât în Dubai, după care am mers foarte bine în campionat. Eu am luat echipa de pe locul 13. Eu, în momentul când am preluat echipa de la Neil Lennon, era pe locul 13. Și a trebuit să am un parcurs gen FCSB sau gen celelalte, să prind toate echipele și să mă calific în play-off. Nu mi-a fost ușor, luând-o din mers”, a găsit scuza pentru rezultate Șumudică.

Mai departe, i-a urat succes lui Gâlcă: „Nu mai contează, nu vreau să fac paralele între ceea ce se întâmplă acum și ceea ce se întâmpla înainte. Eu îi doresc din suflet baftă (n.r. – lui Costel Gâlcă) și să dea Dumnezeu să-și îndeplinească obiectivul, să câștige un trofeu! Va fi foarte greu, dar au șanse”.

Clauza pusă în contract de Dan Șucu

Despre relația cu șefii clubului, Marius Șumudică a spus că nu există nicio prietenie și nici nu a fost căutat de vreunul dintre cei doi acționari.

„Cu domnul Angelescu n-am mai avut niciun dialog, n-am mai vorbit și n-am mai avut șansa de a ne vedea. Eu n-am mai fost pe Giulești, nici nu mai calc pe Giulești! Asta e decizia mea! Nu pot să merg, mi-e greu. Din ceea ce știu că mi s-a întâmplat și am aflat după aceea din interior, mi-e foarte greu să mai ajung acolo, să mai dau ochii cu unii oameni de acolo.

În plus, am o clauză… Contractul, când l-am semnat, nici nu m-am uitat ce am semnat. Atât de mult mi-am dorit să ajung la Rapid. După care am văzut că am o clauză în care, timp de 2 ani, eu n-am voie să vorbesc ceva din interiorul clubului, fiindcă trebuie să plătesc o sumă mare de bani”, a explicat Șumudică.

