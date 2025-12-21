Adrian Mihalcea se adresează conducerii de la UTA, după victoria cu Dinamo: „Trebuie să știm asta”

Adrian Mihalcea e mulțumit de jocul celor de la UTA în meciul cu Dinamo, 2-0, și nu ar vrea ca Valentin Costache și Alin Roman, cei mai buni jucători din lot, să plece în această iarnă.

Mihalcea, fost jucător și antrenor la echipa din „Ștefan cel Mare”, a spus că e dinamovist convins și chiar dacă UTA a învins acum Dinamo, vrea ca roș-albii să câștige campionatul.

Adrian Mihalcea: „Să știm ce vrem, dacă vrem să le dăm oamenilor ăștia hrană și anul viitor”

UTA e pe șapte, 32 de puncte, la unul distanță de poziția șase, de play-off, unde acum e Oțelul Galați.

„Știam că au calitate în atac, pe tranziții pozitive am dat gol și am mai avut alte ocazii clare. Dacă cu Dinamo nu înscrii e posibil să te penalizeze, dar acum nu a fost cazul. Mă bucur, avem această serie bună în continuare, sper să o prelungim după Sărbători. Da, într-adevăr ei au cel mai bun an al lor, din carieră, și la Costache și la Alin, știu, dar clubul va decide dacă în eventualitatea unor oferte îi va vinde sau nu. Eu sunt antrenorul echipei, cu ce am la dispoziție, cu asta lucrez.

Trebuie să ne gândim ce vrem, urmează o perioadă de liniște și nu prea. Trebuie să știm ce vrem, dacă vrem să le dăm oamenilor ăștia «hrană» și anul viitor, trebuie să mai aducem jucători. Posibil și în această formulă să ajungem pe poziții bune, mai ales că revin cei accidentați. Conducerea știe ce îmi doresc, ce jucători ar trebui să vină, pe ce poziții, și ce jucători, din păcate, ar trebui să plece. Dar nu e decizia mea, o să vedem, vorbim zilele viitoare. Acum ne liniștim, a fost frumos și cald până acum, dar trebuie să facem o strategie.

Eu sunt dinamovist, nu m-am ferit, nu m-am dezis, am fost puțin dezamăgit când am fost antrenor, dar clubul ăsta m-a făcut om și în viața de zi cu zi, și în viața de antrenor, așa că niciodată nu m-am putut dezice, le doresc în continuare să ia campionatul”, a declarat Adrian Mihalcea, la Digi Sport.