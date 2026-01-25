Alex Honnold a escaladat clădirea Taipei 101 fără corzi și echipament de siguranță. Evenimentul, transmis în direct de Netflix

Alpinistul american Alex Honnold a escaladat, duminică, uriașa clădire Taipei 101 din capitala Taiwan-ului, fără corzi și fără echipament de siguranță. Evenimentul a fost transmis live de Netflix.

Spectatorii au aplaudat frenetic momentul în care Alex Honnold a început să se cațere pe clădirea de 508 metri, duminică, fără vreun instrument de siguranță, scrie The Guardian.

Evenimentul a fost transmis live pe Netflix, cu un decalaj de 10 secunde. Ascensiunea, programată pentru sâmbătă, a fost amânată 24 de ore din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

„M-am gândit: „Ce panoramă, este incredibil, ce zi frumoasă”, a povestit Honnold, după ce a ajuns în vârful celebrei clădiri din Taipei. „Bătea vântul foarte tare, mi-am zis: „Să nu cazi de pe structura metalică…” Am încercat să găsesc balansul potrivit. Ce poziție incredibilă, ce mod minunat prin care poți admira Taipeiul”.

Alpinistul speră ca oamenii să fie inspirați, pe drumul lor, atunci când văd realizarea sa. „Cred că, deseori, oamenii își găsesc inspirația pentru a-și depăși propriile provocări. De multe ori este imboldul de care au nevoie pentru a merge pe calea lor în viață”, a mai spus Honnold.

„În mod frecvent, când martorii văd un asemenea lucru, își amintesc de timpul lor limitat și că l-ar putea folosi cât mai bine, cât mai înțelept. Sper că asta să extragă oamenii din gestul meu”.

Evenimentul, transmis live de Netflix

Ascensiunea a generat bucurie, dar și îngrijorare, cu privire la faptul că o asemenea „cascadorie” riscantă a fost transmisă în direct de Netflix.

Honnold, cunoscut pentru ascensiunea vârfului El Capitan din Parcul Național Yosemite, s-a folosit de structura metalică a clădirii Taipei 101.

Blocul zgârie-nori are 101 etaje, iar cel mai greu i-a fost temerarului în dreptul celor 64 de etaje care alcătuiesc mijlocul clădirii – „forma de bambus” care oferă aspectul unic în lume.

Honnold nu este primul alpinist „urban” care escaladează Taipei 101 fără protecție. Un altul este alpinistul francez Alain Robert, care a escaladat clădirea în ziua de Crăciun a anului 2004, în cadrul marii ceremonii de inaugurare a celui mai înalt bloc din lume, la acea vreme.

Robert l-a felicitat, duminică, pe Honnold: „Pentru mine a fost incredibil – chiar dacă am folosit o frângie de susținere, când am escaladat clădirea, deci nu mi-am riscat viața – condițiile meteo au fost îngrozitoare, am avut nevoie de 4 ore pentru a ajunge sus. Îl cunosc pe Alex, am fost încrezător tot timpul…nu mi-am făcut deloc griji”.

