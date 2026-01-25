Prima pagină » Sport » Alex Honnold a escaladat clădirea Taipei 101 fără corzi și echipament de siguranță. Evenimentul, transmis în direct de Netflix

Alex Honnold a escaladat clădirea Taipei 101 fără corzi și echipament de siguranță. Evenimentul, transmis în direct de Netflix

25 ian. 2026, 14:20, Sport
Alex Honnold a escaladat clădirea Taipei 101 fără corzi și echipament de siguranță. Evenimentul, transmis în direct de Netflix

Alpinistul american Alex Honnold a escaladat, duminică, uriașa clădire Taipei 101 din capitala Taiwan-ului, fără corzi și fără echipament de siguranță. Evenimentul a fost transmis live de Netflix.

Spectatorii au aplaudat frenetic momentul în care Alex Honnold a început să se cațere pe clădirea de 508 metri, duminică, fără vreun instrument de siguranță, scrie The Guardian.

Evenimentul a fost transmis live pe Netflix, cu un decalaj de 10 secunde. Ascensiunea, programată pentru sâmbătă, a fost amânată 24 de ore din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

„M-am gândit: „Ce panoramă, este incredibil, ce zi frumoasă”, a povestit Honnold, după ce a ajuns în vârful celebrei clădiri din Taipei. „Bătea vântul foarte tare, mi-am zis: „Să nu cazi de pe structura metalică…” Am încercat să găsesc balansul potrivit. Ce poziție incredibilă, ce mod minunat prin care poți admira Taipeiul”.

Alpinistul speră ca oamenii să fie inspirați, pe drumul lor, atunci când văd realizarea sa. „Cred că, deseori, oamenii își găsesc inspirația pentru a-și depăși propriile provocări. De multe ori este imboldul de care au nevoie pentru a merge pe calea lor în viață”, a mai spus Honnold.

„În mod frecvent, când martorii văd un asemenea lucru, își amintesc de timpul lor limitat și că l-ar putea folosi cât mai bine, cât mai înțelept. Sper că asta să extragă oamenii din gestul meu”.

Evenimentul, transmis live de Netflix

Ascensiunea a generat bucurie, dar și îngrijorare, cu privire la faptul că o asemenea „cascadorie” riscantă a fost transmisă în direct de Netflix.

Honnold, cunoscut pentru ascensiunea vârfului El Capitan din Parcul Național Yosemite, s-a folosit de structura metalică a clădirii Taipei 101.

Blocul zgârie-nori are 101 etaje, iar cel mai greu i-a fost temerarului în dreptul celor 64 de etaje care alcătuiesc mijlocul clădirii – „forma de bambus” care oferă aspectul unic în lume.

Honnold nu este primul alpinist „urban” care escaladează Taipei 101 fără protecție. Un altul este alpinistul francez Alain Robert, care a escaladat clădirea în ziua de Crăciun a anului 2004, în cadrul marii ceremonii de inaugurare a celui mai înalt bloc din lume, la acea vreme.

Robert l-a felicitat, duminică, pe Honnold: „Pentru mine a fost incredibil – chiar dacă am folosit o frângie de susținere, când am escaladat clădirea, deci nu mi-am riscat viața – condițiile meteo au fost îngrozitoare, am avut nevoie de 4 ore pentru a ajunge sus. Îl cunosc pe Alex, am fost încrezător tot timpul…nu mi-am făcut deloc griji”.

Autorul recomandă:

Sursa foto: Capturi YouTube

Recomandarea video

Citește și

SPORT Olimpiu Moruțan, prima reacție în tricoul Rapidului. „A fost greu să mă decid, îmi doream să rămân în străinătate”. Ce spune despre FCSB
14:18
Olimpiu Moruțan, prima reacție în tricoul Rapidului. „A fost greu să mă decid, îmi doream să rămân în străinătate”. Ce spune despre FCSB
NEWS ALERT Minune pentru Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul care i-a schimbat viața? “Nu mai e țintuit la pat, se poate deplasa”
14:12
Minune pentru Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul care i-a schimbat viața? “Nu mai e țintuit la pat, se poate deplasa”
SPORT Universitatea Craiova e iar lider în Superliga. Filipe Coelho, avertizat de arbitrul Marcel Bîrsan
13:49
Universitatea Craiova e iar lider în Superliga. Filipe Coelho, avertizat de arbitrul Marcel Bîrsan
SPORT Canotoarele noastre, timp și pentru altceva! Au apelat la un tratament de rehidratare a pielii: „Suntem precum niște prințese”
10:00
Canotoarele noastre, timp și pentru altceva! Au apelat la un tratament de rehidratare a pielii: „Suntem precum niște prințese”
SPORT Valeriu Iftime, îngândurat după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0! „E perioadă neagră”
09:52
Valeriu Iftime, îngândurat după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0! „E perioadă neagră”
SPORT Un fotbalist important din Superliga și-a anunțat despărțirea de club, care se află în cursa pentru câștigarea campionatului: „Voi pleca sigur!”
08:09
Un fotbalist important din Superliga și-a anunțat despărțirea de club, care se află în cursa pentru câștigarea campionatului: „Voi pleca sigur!”
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Cancan.ro
Alimentele care duc la boli fatale. Dr. Sava trage semnalul de alarmă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva agenților ICE
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Cancan.ro
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai valoroase mașini din istoria automobilului
Descopera.ro
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Contracepția ar putea prelungi viața unor mamifere, arată un nou studiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe